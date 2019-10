Šéf fondu Genesis: Peněz je na trhu stále dost. Investoři jsou ale opatrnější | E15.cz

První informace o novém fondu Genesis Growth Equity Fund I se objevily už v roce 2018. Proč trvalo spuštění tak dlouho?

Čas samozřejmě zabralo strukturování fondu a přípravné práce. Soustředili jsme se na získání institucionálních investorů typu Evropského investičního fondu a podobné instituce mají pochopitelně svůj rozhodovací proces. Rok až rok a půl je standardní čas přípravy a spuštění institucionálního private equity fondu.

Nebudete se kanibalizovat se stávajícím fondem z Genesis Capital?

Nový fond zastupuje novou linii fondů Genesis Capital. Nekonkurujeme si ve stejných příležitostech na trhu. Zaměřujeme se na menší firmy s vyšším růstovým potenciálem. Dosavadní starší fond se orientuje na středně velké společnosti. Mezi oběma fondy je jasná dělící čára.

Proč jste se rozhodli zaměřit nový fond na menší firmy? Už není dostatek větších akvizičních cílů?

Tak to určitě není. Segment středních a menších firem je do určité míry neobhospodařovaný, v této oblasti jsou omezené zdroje akciového kapitálu. Navíc v České republice stále více v menších firmách rezonuje téma nástupnictví. Majitelé často nemají firmy komu předat a musejí řešit vlastnický problém. Generační obměna není jen mediální téma, ve firmách založených v devadesátých letech je prostou matematikou vidět, kolik je v současnosti zakladatelům let. Neříkáme, že v tomto segmentu není konkurence investorů, ale klasické private equity fondy se díky růstu jejich velikosti zaměřovaly v posledních letech spíše na větší cíle. Tím se logicky uvolňoval prostor pod nimi.

Když říkáte, že se zaměříte na firmy s větším potenciál růstu, znamená to, že půjdete i do většího rizika?

Zaměření bude na firmy, které mají existující zákaznickou bázi, fungují minimálně několik let, jsou ziskové a vidí další příležitosti k růstu. Růst může být organický, rozšířením kapacit, může pocházet z akvizic, investic do inovací nebo expanze na další trhy. Rozhodně nechceme jít do segmentu start-upů.

Na jaké obory se zaměříte?

Máme tři sektorová témata odpovídající profilu české a slovenské ekonomiky. Je to zaprvé výroba a strojírenství s vyšší přidanou hodnotou. Zadruhé služby pro byznysové zákazníky, tedy obor, v němž je u nás mnoho segmentů služeb podstatně menších, než je obvyklé na západních trzích. A třetím investičním tématem jsou společnosti v oblasti technologií a inovací. Chceme se soustředit na firmy, které mají přidanou hodnotu, což se odráží ve výši jejich marží. Ve struktuře českého průmyslu je hodně subdodavatelů například z řad plastikářů, kteří mají marži dvě tři procenta. Mají stroj, kde na začátku někdo sype plastové granule a z druhé strany někdo jiný vyndává plastové díly. Marži mají dvě procenta a růst mezd může takovou firmu zničit.



Máte již rozjednané nějaké akvizice?

Přestože fungujeme krátkou dobu, příležitosti už vidíme a s některými společnostmi máme již pokročilá jednání. Určitě však neočekáváme uzavření první investice v příštích týdnech, spíše to bude v řádu měsíců. Nabídka zajímavých společností na trhu ale určitě je. Samozřejmě uvidíme, co udělá se situací na trhu fúzí a akvizic celkový vývoj ekonomiky.

Kromě tradičních institucionálních investorů máte v novém fondu i dva rodinné fondy. Budete ze struktur úspěšných podnikatelů čerpat více kapitálu než dosud?

Již dříve s fondy Genesis investoval family office SPM Capital. Novým investorem je finanční skupina RSJ. Za čistě privátními penězi jsme nešli. Klasický family office se totiž chová podobně jako institucionální investor. Je předvídatelný, profesionální, zkušený. Není to pan Vomáčka, který prodal firmu, slíbí, že někam peníze investuje a teoreticky si to může rozmyslet.

Tak to chodí?

Úplně to tak nechodí. Ale nechodí to tak částečně proto, že jsou dobré roky a všem se daří. V letech 2008 a 2009 nedostáli svým závazkům ani některé americké investiční banky. A co teprve čistě privátní investoři, otázka je, jak bude situace vypadat za několik let. Zato například u Evropského investičního fondu máme jistotu, že peníze vždycky pošle. Pan Vomáčka asi taky pošle, ale ta jistota tam už není. Mít investory z institucí je pravděpodobně složitější co se týká procesu získávání kapitálu a fundraisingu, protože mají pochopitelně náročnější rozhodovací procesy, ale z hlediska fungování fondu jsou předvídatelnější a jistější. Tím nechci říci, že ostatní struktury nebudou fungovat. Ale je podstatně jednodušší pracovat s pěti institucemi než s třiceti fyzickými osobami.

Jak velká konkurence aktuálně na trhu privátního kapitálu panuje?

V našem segmentu trhu vidíme dvě skupiny investorů. Ty, kdo se snaží držet základní institucionální strukturu, mají definované investory a alespoň částečně standardní private equity model. A pak tu jsou samozřejmě privátní investoři, kteří byli například sami kdysi vlastníky firmy, tu prodali a část peněz nyní znovu investují. To je oportunistická konkurence, které je samozřejmě na trhu hodně. Na druhou stranu, pokud zakladatelům na dalším osudu své firmy záleží, nebo si v ní dokonce nechávají podíl, tak jsou pro ně zkušenosti a profil partnera důležitý.

Liší se z pohledu investora řízení menší firmy od větší investice?

Menším firmám bývá zpravidla jednodušší pomoci. Je tam větší prostor společnost posunout kupředu. Ve velké společnosti s profesionálním managementem to je samozřejmě těžší. U menších firem je však nezanedbatelným tématem právě posílení managementu. Pokud má firma růst a expandovat, tak zpravidla musí v této oblasti posílit.

Stále je na trhu přetlak peněz?

Na trhu je hodně peněz. Ale jejich držitelé začínají být opatrnější. Zaprvé je nejistý ekonomický výhled kdy všichni spekulují, kdy přijde krize. Zadruhé se začíná měnit trend výsledků firem. V posledních letech byly firmy zvyklé, že jim ziskovost i tržby stabilně rostly. Prostředí bylo příznivé a společnostem se dobře fungovalo. Toto se ale mění a je to zřejmé zvláště například u dodavatelů pro automobilový průmysl. Začíná tam být problém na poptávkové straně u zákazníků, zároveň ale přetrvává nákladový tlak v oblasti mezd a cen energií. Takže z hlediska ziskovosti začíná hodně firem zažívat situaci, která tu několik let nebyla. O pravidelném stabilním růstu již nemůže být řeč. Toto samozřejmě ovlivňuje transakce a valuace firem. Kapitál na trhu sice je, ale stále detailněji přemýšlí, jak se budou výsledky jednotlivých firem měnit v průběhu příštích dvou tří let.

Takže se vám rozhodování o akvizicích komplikuje?

Je potřeba být selektivní, mít při výběru sektorů i firem disciplínu, být opatrný při stanovení vstupních podmínek a ocenění. Podle mého názoru jsou kupující celkově opatrnější a předpokládají, že dlouho očekávané zpomalení přijde. Pokud se toto stane, byla by samozřejmě chyba nakoupit draze a pak spadnout do poklesu ekonomiky.

Zmínil jste strojírenství a automobilový průmysl jako obory, které začíná trápit ochlazení poptávky a rostoucí náklady. Znamená to, že se budete těmto segmentům vyhýbat?

Na automobilový průmysl si všichni investoři dávají hodně velký pozor. O strojírenství se to takto obecně říci nedá. Ale určitě existuje zvýšená dávka opatrnosti, jak co se týče výběru konkrétních investic, tak valuací.

Odráží se to na cenách firem?

Proti sobě jdou dva faktory. Na jedné straně je to nabídka kapitálu. Na trhu je ho stále hodně, banky půjčují. Na druhé straně tu jsou obavy z budoucnosti. Obecně však lze říci, že na trhu jsou valuace stále ještě spíše vyšší než nižší. Očekávání prodávajících jsou nastavena na základě vývoje posledních let a případná korekce v tomto případě trvá nějakou dobu. Prodávající zpravidla nemusejí prodávat, mají svou představu o ceně, mohou vyčkávat. To nákupy nezjednodušuje.

Dříve jste působil rovněž v technologickém fondu 3TS Capital Partners. Byl jste například u investic do internetových obchodů Mall nebo Zoot. Jak na tyto investice zpětně pohlížíte?

V 3TS Capital Partners, což je středoevropský investor do technologických firem, jsem byl u mnoha investic. 3TS uskutečnilo investice do více než padesáti firem v regionu střední a východní Evropy. Samozřejmě rovnováha mezi rizikem, růstem a možným zhodnocením se u investic v oblasti technologií přiklání více na stranu rizika. Internet Mall (bývalá mateřská společnost e-shopu Mall.cz - pozn. red.) byla úspěšná investice. Podíl 3TS jsme prodali dalším investorům a nevydrželi jsme vyčkat až do doby, kdy přišel koncern Naspers a koupil Mall za částku na úrovni 200 milionů eur. Přesto to pro 3TS byla úspěšná a zisková investice.

A prodejce oblečení Zoot?

Zoot byla neuvěřitelně rychle rostoucí firma, která dokázala v průběhu tří, čtyř let z hlediska tržeb vyrůst téměř desetinásobně. Cílem bylo inspirovat se západními vzory typu firmy Zalando nebo anglického e-shopu Asos. Zootu se v krátké době skutečně podařilo také rychle vyrůst, ale pro akcionáře investice bohužel dopadla neúspěšně. Kdyby Zoot svůj rychlý růst ustál, tak by to byla určitě nadprůměrně úspěšná investice. Situaci se však z mnoha důvodů nepodařilo ustát.

Je e-commerce pro investory obecně rizikovějším oborem?

Pozitivní stránkou e-commerce je, že se investor může spolehnout na relativně vysoká tempa růstu tržeb. Uhlídat se ovšem samozřejmě musí pracovní kapitál a ziskovost. V kategorii oblečení je pracovní kapitál opravdu velká zátěž. Zákazníci chtějí zboží hned, každé položky existuje mnoho verzí, například různé velikosti a nebo barvy, takže náročnost financování zásob je ohromná. To si v různé intenzitě zažívají různé skupiny na trhu. E-commerce je rostoucí trh, když se projekt povede, je to zpravidla úspěšná investice. Ale je to určitě zároveň složité odvětví.

Kdy se investorovi rozsvítí červená kontrolka, že ve firmě je něco špatně? A co se pak děje?

V investicích se spoléháme primárně na management. Nemáme ambici řídit provoz firem, ani si nemyslíme, že bychom to uměli lépe než management. Zvláště při šíři sektorů, které cílujeme. Obecné pravidlo je reagovat na případné problémy portfoliových firem spíše rychleji a dříve, než později a pomaleji. Když se objeví pochybnosti, tak pravidlo je, že by měl investor reagovat rychle a razantně a nečekat, že se věci samy od sebe v dobré obrátí.

Co pak může investor dělat?

Záleží na situaci. Na tom, jestli máte majoritní nebo minoritní podíl, jak jsou vyjednané akcionářské smlouvy, jaké pravomoci investoři mají. Pokud máte minoritní podíl, tak je nutné v akcionářské skupině hledat konsenzus. Což může být v takových případech obtížná debata, zvláště když je například zakladatel firmy zároveň součástí managementu. Naše činnost tedy není jen o samotné investici, ale i o výběru správného týmu. Management je pro úspěch konkrétních investic naprosto klíčový.