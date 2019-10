Nový fond nakoupí malé podniky za téměř miliardu | E15.cz

Peníze do fondu vložil například Evropský investiční fond, pojišťovna Kooperativa nebo investiční skupina RSJ.

„Je zde velké množství rostoucích společností aktivních v inovativních oborech, které dokáží efektivně využít rozvojový kapitál,“ uvedl ředitel fondu Jiří Beneš.

Typický akviziční cíl nového fondu bude mít tržby do 380 milionů korun a ziskový ukazatel EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, do 52 milionů korun. Předpokladem také je, že firma plánuje rozšiřování výroby, mezinárodní expanzi nebo investice do inovací. Určitě to však nebudou start-upy.

Společností s tržbami v rozmezí od 50 do 500 milionů korun ročně je podle dat poradenské společnosti PwC v České republice okolo 20 tisíc. Je to nejběžnější typ firem na trhu, často rodinného charakteru.

„V posledních přibližně třech letech přibývá investorů, které tento typ firem přitahuje. Roli v tom hraje i probíhající generační výměna a tím pádem poptávka po nástupnictví ze strany samotných firem,“ komentovala Jana Hořáková, poradkyně při fúzích a akvizicích z PwC Česká republika.

Nový fond využívá zázemí společnosti Genesis Capital. Ta od svého vzniku před dvaceti lety pomohla na svět pěti fondům rozvojového kapitálu s celkovým objemem přes 200 milionů eur. Fondy z Genesis Capital prošla například největší česká fotobanka Profimedia, výrobce vzduchotechniky AZ Klima nebo softwarová společnost CN Group.