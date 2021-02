Senioři usednou do autonomních aut mezi prvními, říká expert ČVUT Matas | E15.cz

Zcela samořiditelná auta bez řidičů budou běžnou součástí provozu do patnácti až dvaceti let. Ještě dříve do nich mohou usedat například američtí senioři. „Zdravotní prohlídky kvůli řidičáku jsou v USA postrachem. Bez auta tam nemůžete skoro nic. A starší lidé například kvůli špatnému zraku už řídit nemohou. I proto by starší mohli být prvními zákazníky autonomních vozů,“ říká Jiří Matas, vědec a profesor působící na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Věříte, že budou po Praze běžně jezdit autonomní auta?

Myslím, že je to téměř jisté. Od chvíle, kdy Guglielmo Marconi využitím snad sto metrů vysoké věže spojil bezdrátovým signálem Ameriku s Evropou, bylo jasné, že půjde komunikovat mezikontinentálně, a tedy po celém světě, ale zároveň i to, že si tak velkou anténu sebou nikdo nosit nebude. Ale když mám princip, začnou inženýři vylepšovat – zařízení lze zmenšit, zjednodušit, zlevnit, zvýšit jeho spolehlivost.

Dnes vidíme, že jsou autonomní auta vybavená mnoha senzory a velmi dobrým modelem prostředí, tedy „mapou“. Díky radaru, lidaru (zařízení dálkově měřící vzdálenosti pomocí laseru – pozn. red.), ultrazvuku a kamerám víte docela dobře, kde jste a co je kolem. Je to statická část, například lampa, a dynamická část, třeba ostatní auta, chodci nebo v Austrálii klokani skákající do silnice, se kterými má autonomie problém. Už dnes autonomní auta spolehlivě zvládnou snazší jízdu po dálnicích. A spolehlivost se bude zvětšovat i v náročnějším prostředí.

Třeba ve městech?

Ano. Praha určitě patří k velmi složitým místům: ulice nejsou rovné, je tu spousta nestandardních povrchů, všude samá tramvaj. Postupem času tyto vozy proniknou i do měst, ale ještě to potrvá. Můj odhad je patnáct až dvacet let do doby, kdy budou autonomní vozy běžnou součástí provozu. Za deset let se s nimi setkáme na letišti, kde známe předem dané trasy. Typicky malý autobus, který vozí z terminálu lidi na parkoviště. Takových příkladů je hodně, třeba autobusy v nemocnicích, které rozvážejí lidi mezi pavilony. Ideální místo pro start autonomních vozů ve velkém jsou jakási „městečka seniorů na Floridě“.

Proč?

Žijí tam prakticky jen sedmdesátiletí a starší lidé. Tato městečka lze velmi dobře a snadno centrálně řídit. Je to takový domov důchodců na velké ploše. Jsou tam menší domy, kde žijí američtí senioři, mají tam bazény, golfová hřiště a hlavně příznivé počasí. V takovém městě lze snadno rozhodnout, že jeden silniční pruh bude určen autonomním autům. Senior si ho objedná, nasedne a zadá cíl. Projekty jsem už viděl, je to kontrolovatelné prostředí. I proto je to pro autonomní vozy vhodné. Zdravotní prohlídky kvůli řidičáku jsou ve stáří v USA postrachem. Bez auta tam nemůžete skoro nic. A starší lidé už například kvůli špatnému zraku řídit nemohou.

I proto by senioři mohli být prvními zákazníky autonomních vozů. Naplánovali by si základní trasy: za rodinou, na nákup, na poštu a k doktorovi. Auto by ty trasy spolehlivě zvládlo, postupně by se učilo. Barevně auta odlišíte, aby ostatní řidiči věděli, jaké chování od nich mohou čekat, a máte vyhráno. Podobných situací, kdy budou tato auta potřeba, brzy přibude.

Postupně, nebo náhle?

To je přesně ta otázka. Německo může dovolit, že na jeho dálnicích budete moci zapnout autopilot. Ostatní země by se přidaly. Krok za krokem by se rajón pro tato auta rozšiřoval. Anebo tu je druhá varianta, kdy by těchto aut skokově přibylo. Dovedu si představit, že by se naopak zakazovalo někam vjet řidičům, jejichž auto nemá autonomní řízení. Stejně jako mobily byly začátkem devadesátých let raritou a za pár let je měli „všichni“. Nevíme, kdy to přepnutí nastane, že jsme ale na začátku nějakého náběhu, o tom není pochyb.

Kromě technických jsou tu i právní výzvy. Legislativa nepočítá s tím, že by posádka vozu nenesla odpovědnost za jízdu.

Ano, to je bariéra. Ale i právní aspekt se zvládne. Ano, autonomní auto bohužel tu a tam někoho zabije nebo zmrzačí, to je nevyhnutelné, podobně jako v letecké dopravě. Pokud ale bude takových případů podstatně méně než u lidských řidičů, volba bude jasná. Lidé to postupně pochopí. Musejí si ale zvyknout, že i počítač, který zpracovává nepřesná, zašumělá nebo neúplná data, dělá chybná rozhodnutí.

Autonomie u aut se liší podle toho, do jaké míry zvládne software řídit a do jaké míry je stále třeba řidič. Co už dnes zvládnou nejpropracovanější vozy?

Problém je s nespočtem různorodých situací, které mohou nastat. Aby autonomní auto mohlo spolehlivě fungovat všude, bude třeba sběr dat ze všech situací. Ani nejdražší kamera tohle sama nevyřeší. Není jedna technologická jasná překážka, která rozvoji brání, ale rozmanitost situací.

Vezměte si třeba letadla, jsou téměř autonomní. Kolem sebe ale mají doslova mraky prostoru. Auta čelí nespočtu překážek nebo náhlých změn situací. Také u běžného lidského řidiče mluvíme o tom, zda má zkušenosti. U autonomních aut je výhoda, že si je budou moci předávat.

Někdo je ale přece bude muset nasbírat?

V Austrálii třeba skáčou klokani do silnice, autonomní systém nevěří „svým očím“ a má problém. Jak chcete autonomní auto naučit provozu s místními ve Vietnamu, s koly a vozítky? Potřebujete lokální data. Pastí bude hodně. Není to jako u elektromobility. Kdyby někdo vynalezl baterii s vysokou energetickou hustotou, je hotovo.

Autonomii brání mnoho drobností, se kterými se bude dlouho bojovat. Už dnes ale v pěkných podmínkách mimo město přes den i noc můžu používat plně autonomní auto, když za to zaplatím. Je důležité definovat podmínky, za jakých je možné autonomii spustit. To dnes v Praze neuděláte. Ani když budete vjíždět k chatě po polní cestě. Málokdo naučil systémy poznávat, co je vyjetá kolej, díra s louží nebo kámen, který bych radši objel.

Jsou autonomní auta natolik specifická, že mají byznysový potenciál daleko spíše pro technologické firmy než pro automobilky? Jde přeci o mozek, ne o železo.

Automobilky mají technologie, které sice budou méně relevantní, umějí ale extrémně levně a spolehlivě vyrábět. Za garáž zaplatíte stejně jako za novou Fabii. V počtu komponent, dodavatelů a míry složitosti se přitom obě věci zásadně liší. Auta jsou levná. Automobilkám zůstane schopnost testovat a levně vyrábět ve velmi složitých dodavatelských řetězcích. Vezměte si takový airbag. To je velmi složitá věc, automobilky ho obvykle nevyrábějí, kupují si jej jako součást do vyráběných aut. S autonomitou to může být podobné.

Že by automobilka vyrobila kostru a jiná technologická firma dodala autonomitu? Podobně se dělají některé soupravy autonomního metra.

Tak to možná bude. Už dnes sdílejí automobilky spoustu komponent. Někdy bezproblémově, třeba pneumatiky, někdy méně viditelně, například bezpečnostní pásy. Senzory pro ultrazvukem řízené parkování už stojí také pár korun. Velkou výhodu má Tesla, protože důležitý bude sběr dat, a v tom je bezprecedentní. Vznikne velký spor o to, komu budou data patřit.

Když třeba Škoda řekne „dobře, koupím si autopilota od této firmy“ a data budou patřit dané firmě, už nebude cesty zpět. Data budou umožňovat zlepšování autopilota jen tomu, kdo jimi bude disponovat. Automobilky si ale stále ještě mohou malé či středně velké technologické firmy koupit. Nedivil bych se, kdyby většina lidí v automobilkách do budoucna pracovala na autonomii, senzorech a podobně, a jen menšina na karoserii, podvozku a podobných komponentách.

Zabývají se i české firmy oblastí autonomity?

Ta role je mnohem méně významná, než by výroba aut v Česku naznačovala. Ve Volkswagenu vyrábějí autonomitu v Německu, Škoda může dělat infotainment (druh zpravodajství, které podřizuje výběr témat a jejich zpracování účelu vyvolat emoce a pobavit – pozn. red.). Autonomní řízení se ale v Česku nevyvíjí. Můžeme je vylepšit nějakou tuzemskou specialitkou, velké týmy tu ale nesedí.

Co tedy představuje autonomita aut pro typického českého dodavatele autodílů?

Spíše hrozbu. Umělá inteligence se bude tvořit v centrálních pracovištích koncernů. Zatímco mlhovky jste mohl vyvíjet samostatně a pak je vyrábět a dodávat automobilce, autonomní řízení v mlze jí jen tak nedodáte. Pokud se stane systém řízení nejcennější částí automobilů, tak si nemyslím, že by naše firmy hrály důležitou roli. Budou se podílet na daleko menší části zakázky, a tím jim i klesnou zisky.

V Česku nicméně vyrostou první polygony pro testování autonomních aut. Budou tuzemským firmám k něčemu dobré?

Význam mají ve fázi, která právě nastává. Může se zde testovat například jízda po nekvalitním asfaltu, na různých površích, jízda po sněhu či ledovce. Nemyslím ale, že jsou polygony významnou výhodou. Odjet si otestovat hotové auto na polygon, to není klíčové, navíc takových míst bude hodně.

prof. Jiří Matas

Je proděkanen pro rozvoj na elektrotechnické fakultě ČVUT a vedoucí skupiny vizuálního rozpoznávání na katedře kybernetiky. Přední odborník pro oblast umělé inteligence řídí projekt na vývoj autonomních systémů pro společnost Toyota. Šéfuje české laboratoři, která je součástí celoevropské Toyota Research Lab.