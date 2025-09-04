Škoda Auto se má co učit od koncernu Volkswagen víc než on od nás, říká šéf české automobilky
Mladoboleslavské automobilce se daří skvěle. Rostou jí prodeje i zisky, s novými elektrickými modely boduje napříč evropskými trhy. Škoda Auto přesto stojí před náročným úkolem – splnit čím dál přísnější emisní limity. K tomu má přispět i návrat oblíbeného modelu Octavia ve verzi plug-in hybrid. „Musíme ho vrátit do nabídky. Dalším krokem bude elektrické kombi,“ říká předseda představenstva Škody Klaus Zellmer. Uvedl to v rozhovoru pro německý list Automobilwoche, jehož upravenou verzi přinášíme níže.
Když se Škodě v poslední době tak daří, je vaše práce stále na plný úvazek, nebo si můžete trochu odpočinout?
Když máte touhu nejen vyhrávat, ale i obhajovat tituly, je to vždycky práce na plný úvazek. Je to jako jízda na kole: když přestanete šlapat, všichni vás předjedou. Po dobrém roce 2024 jedeme letos zase na plný plyn – a celý tým bude čelit výzvě.
V České republice působíme za lepších podmínek, protože máme nižší výrobní náklady. Zároveň ale interně realizujeme náš program efektivity a využíváme potenciál různých synergií – mimo jiné i v rámci skupiny klíčových značek (to jsou značky Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Škoda, Seat a Cupra, pozn. red.). Měli bychom si tak udržet nebo dále rozvíjet očekávané výnosy.
Můžete to konkretizovat?
Do roku 2028 si klademe za cíl snížit počet zaměstnanců o patnáct procent prostřednictvím přirozené fluktuace a odchodů zaměstnanců v nepřímé oblasti výroby do důchodu. Zároveň reinvestujeme pět procent úspor do nových strategických oblastí. Pozic, které přímo souvisí s výrobou aut, se to nedotkne. Výrazně nám s efektivitou práce pomáhá umělá inteligence.
Kde ji využíváte?
Ve všech oblastech. Zřídili jsme si vlastní systém ŠkodaGPT, který nám výrazně zefektivňuje odpovídání na dopisy, shrnování dlouhých textů nebo překladů a dokonce pomáhá i s účetnictvím. Našich cílů v oblasti úspor můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud nebudeme obsazovat volná místa. K tomu je však nutné efektivněji organizovat úkoly. Důležité je, že nikdo nepřijde o práci kvůli umělé inteligenci. K tomu by došlo pouze tehdy, pokud bychom ignorovali potenciál této technologie.
Škoda Auto vrací model Octavia ve verzi plug-in hybrid
Můžete dát příklad?
Jsou jich tisíce. Používáme ji například v procesech, kdy při výrobě kontrolujeme kvalitu: umělá inteligence, která porovnává cílový obraz se skutečným stavem zachyceným kamerou, je přesnější a rychlejší než lidské oko a zároveň nákladově efektivnější. Se zavedením naší strategie na konci roku 2024 jsme zadali týmu motto: „Žádný proces bez umělé inteligence.“ U každého procesu si klademe otázku: Může nás umělá inteligence ještě více zefektivnit?
Ve finále je však nejdůležitější, jaké automobily Škoda vyrábí, a o tom nerozhoduje umělá inteligence, ale vy. Co si myslíte, že chybí v současné modelové řadě?
To je jasné: Octavia jako plug-in hybrid. Musíme ji vrátit (model byl stažen z prodeje koncem roku 2022, výroba skončila začátkem roku 2023, pozn. red.). V současné poněkud zpomalené transformaci směrem k elektromobilům je plug-in přesně to vozidlo, které mnoho lidí chce. Dalším krokem bude elektrické kombi. První vizi tohoto modelu ukážeme v září v Mnichově.
Trend plug-in hybridů ale nepotrvá věčně, že?
Právě nyní se Evropa chystá zavést emisní normu Euro 7 pro spalovací motory, které tvoří základ pro plug-in hybridy. Nemá smysl uvádět tento model na trh dříve, tedy před rokem 2027.
Škoda se neřadí mezi ty přední značky, které nabízejí vyloženě malý elektrický vůz. Naopak sesterský Volkswagen uvede na trh ID.1 v roce 2027. Není to z vašeho pohledu škoda?
V případě malých vozů jsme se vědomě rozhodli skupinu rozdělit. My prozatím zůstaneme u našich základních modelů: Fabia, Kamiq a Scala. Od příštího roku začneme zhotovovat náš vrcholový model 7S, takže budeme nabízet jediné elektrické sedmimístné SUV v naší skupině. Volkswagen nabízí sériovou verzi ID. Every1 coby základního elektrického modelu, nabídku v nejvyšší třídě pak bude uzavírat náš elektrický sedmimístný vůz.
Jak tedy bude vypadat kompletní nabídka škodováckých spalovacích modelů, plug-in hybridů a čistě elektrických vozů do konce desetiletí?
Naším cílem bylo dosáhnout do roku 2030 padesáti- až sedmdesátiprocentního podílu elektromobilů na prodejích v Evropě – v závislosti na vývoji trhu. Celková poptávka po těchto vozech však zaostala za očekáváními. Rok 2030 bude obrovskou výzvou pro celý automobilový průmysl, protože současné emisní limity se opět sníží na polovinu. Splnit je budeme moci pouze s velkým počtem plug-in hybridů nebo s vysokým podílem elektromobilů.
A jsou vaše elektromobily pro zákazníky dostatečně atraktivní?
Registrace hovoří samy za sebe. Škoda se v květnu posunula na druhé místo mezi všemi výrobci elektromobilů v Evropě. Po celou první polovinu roku 2025 jsme se etablovali v první pětce. Náš nový Elroq byl v dubnu, květnu a červnu jedním z nejprodávanějších elektromobilů v Evropě.
Vůz byl přijatý velmi dobře i díky působivému designu. Nejnovější generace softwaru nainstalovaného ve vozidle také funguje hladce. Co se týče ceny, dostali jsme Elroq na úroveň, která po úpravě výbavy odpovídá jeho protějšku se spalovacím motorem, Karoqu (Elroq se například v Česku prodává od 799 tisíc korun). To byla obrovská výzva, zejména vzhledem k drahé baterii.
Hrají ve vašich úvahách roli syntetická paliva a vodík?
Podle mého názoru je zavedení vodíku do masové mobility napříč oblastmi nemožné v kombinaci s elektrickou transformací. Syntetická paliva však mohou jistě hrát roli – pokud budou dostupná za správno cenu. Naší největší výzvou je boj s emisemi oxidu uhličitého. K dosažení tohoto cíle potřebujeme technologickou otevřenost – zejména v legislativě – protože v konečném důsledku rozhodují zákazníci.
Šéf Škody Auto Klaus Zellmer. |
Ti na největším světovém trhu s automobily v Číně kupují škodovky čím dál méně, že?
Je pravda, že se nyní více zaměřujeme na Indii, a proto jsme za tento trh převzali odpovědnost v rámci celého koncernu Volkswagen. Polovina indického trhu je tvořena vozidly, která jsou kratší než čtyři metry. S modelem Kylaq tam nyní máme nabídku, která se již setkává s velmi dobrou odezvou na trhu. Zároveň hledáme místního partnera pro společný podnik, který by nám ve střednědobém a dlouhodobém horizontu výrazně posílil naši pozici na tomto rostoucím trhu.
Existují i jiné trhy, kde vidíte velký potenciál?
V Turecku se nám momentálně ohromně daří. Jde o trh s klasickými sedany, kde se například Superbu daří velmi dobře. Velmi zajímavý je pro nás také Izrael s dvouciferným tempem růstu, v současné době vstupujeme do Vietnamu.
Tam začínáme s CKD (plně rozložené sady automobilů, které se vyrábějí v Indii). Samozřejmě i další značky již objevily Vietnam jako potenciální trh, stejně jako Thajsko a další země v regionu. Konkurence se ale nebojíme. Máme dobré produkty, dobré strategie a obchodní organizaci jako základnu na mnoha trzích. Proto se zaměřujeme na region jihovýchodní Asie, abychom si vedle silné pozice v Evropě vybudovali i další takovou pozici.
Škoda se jako značka významně proměnila. Už není lidovým vozem pro všechny, zaměřuje se více na vyspělé technologie. Ztratili jste kvůli tomu zákazníky?
Klientela Škody je dnes jiná než před deseti lety. Obchodní model je vždy nutné posuzovat podle toho, zda je udržitelný, zda zapadá do společnosti a zda odráží podnikové DNA – pro nás je to stále o poměru ceny a kvality. Bylo by pro nás těžké vrátit se k autu, které dokáže prostě jen jednoduše jet z bodu A do bodu B. Naším úkolem je najít správnou rovnováhu.
Máte silnou značku i výsledky. Co se může koncern VW naučit od Škody?
Stále se můžeme od Wolfsburgu naučit více než naopak. To platí zejména pro celou otázku platforem. Náš elektromobil Elroq by neexistoval, kdybychom neměli technická řešení, na kterých pak můžeme stavět naše produkty. Ale samozřejmě tady v České republice máme jiné podmínky. Máme dobré vztahy se zástupci našich zaměstnanců, kteří myslí dlouhodobě a upřednostňují ziskovost i jistotu zaměstnání.
Škoda letos slaví své 130. výročí. Jaké jsou vaše osobní cíle generálního ředitele pro značku jako takovou?
Do konce desetiletí chceme být třetím největším výrobcem v Evropě. A samozřejmě chceme opět překonat magickou hranici jednoho milionu vyrobených vozidel ročně. Důležitější jsou však naše vysoké standardy ziskovosti. Dlouhodobě cílíme na desetiprocentní marže.
Pololetní výsledky ukazují, že jsme na správné cestě: dodali jsme 509 400 vozidel. To nás poprvé zařadilo na třetí místo mezi nejprodávanějšími značkami automobilů v Evropě. Tržby jsme meziročně zvýšili o více než deset procent na 15,1 miliardy eur a provozní zisk dokonce o téměř dvanáct procent na asi 1,3 miliardy eur. Návratnost investic tím pádem narostla na 8,5 procenta. A takto můžeme pokračovat i nadále.
I tyto vozy Klaus Zellmer v rozhovoru zmiňuje: