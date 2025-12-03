Trump seškrtal nové kandidáty na šéfa Fedu na jediné jméno. Řekne jej začátkem roku
- Z původních asi deseti kandidátů na nového šéfa amerického Fedu zbylo jediné jméno
- Donald Trump chce jméno oznámit začátkem nového roku, naznačil, že půjde o Kevina Hassetta.
- Ten je současně i nejpravděpodobnějším tipem podle médií, sázkové kurzy na jeho jméno rychle rostou.
Z kandidátů na příštího šéfa americké centrální banky (Fed), kterých bylo kolem deseti, zbyl už pouze jediný. V úterý to podle serveru listu Financial Times (FT) řekl americký prezident Donald Trump s tím, že nominaci zřejmě oznámí na začátku příštího roku. Naznačil také, že novým předsedou Fedu jmenuje svého ekonomického poradce Kevina Hassetta, kterého v posledních týdnech favorizují média.
Administrativa původně naznačovala, že by Trump mohl nominaci oznámit ještě před Vánocemi. „Pravděpodobně začátkem příštího roku někoho oznámíme jako nového předsedu Fedu,“ řekl Trump poté, co dosavadního šéfa Fedu Jeroma Powella označil za tvrdohlavého mezka. A to proto, že Fed z jeho pohledu úrokové sazby snižuje příliš pozvolna, což je prezidentova nejčastější kritika americké centrální banky.
Hassett je podle FT jasným favoritem a kurzy sázkových kanceláří na jeho jmenování v posledních dnech rychle rostou. „Myslím, že je tu i potenciální předseda Fedu. Já nevím. Smíme to říkat? Potenciální?“ představil Trump Hassetta na akci v Bílém domě. „Je to respektovaná osobnost, to vám řeknu. Díky, Kevine,“ dodal.
Trump se přitom dlouhodobě netají, že jeho první volbou by byl ministr financí Scott Bessent. „Mluvil jsem se Scottem o tom, jestli by tu práci vzal, ale on ji nechce,“ zopakoval v úterý prezident.
Zdroje stanice CNBC z Trumpovy administrativy v minulosti potvrdily, že na seznamu kandidátů byli například Marc Summerlin, který působil jako ekonomický poradce v administrativě bývalého prezidenta George Bushe mladšího, šéfka pobočky dallaského Fedu Lorie Loganová a bývalý šéf Fedu v St. Louis James Bullard. Trump také dříve v rozhovoru se CNBC označil za kandidáty rovněž Hassetta a bývalého člena Rady guvernérů Fedu Kevina Warshe.
Výběrové řízení podle zdrojů vede Bessent, který postupně hovořil se všemi kandidáty. Následně vytvořil užší seznam, který předložil Trumpovi k rozhodnutí.
Powellův mandát v čele instituce skončí v květnu 2026, členství v Radě guvernérů ale až v roce 2028. Trump jej opakovaně kritizuje kvůli neochotě snižovat úrokové sazby. Centrální banka podle očekávání naposledy v říjnu snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Další snížení se očekává na zasedání tento měsíc.
Pro snížení úroků o čtvrt procentního bodu v říjnu hlasovalo deset z 12 členů měnového výboru. Stephen Miran vyzval k většímu snížení a prezident Federální rezervní banky v Kansas City Jeffrey Schmid vzhledem k přetrvávající inflaci chtěl ponechat úroky beze změny.