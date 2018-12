Skrz.cz opouští šéf Petr Kováčik. Je na čase pustit se do vlastního projektu, říká | E15.cz

Proč odcházíte ze Skrz.cz?

Myslím, že na to přišel správný čas. Jednoho dne jsem zjistil, že už ve firmě nejsem tak úplně potřeba jako tomu bylo ještě před několika lety. Firma dozrála, lidé jsou zkušení a nepotřebují každodenní dohled, ale spíš už jen strategické směřování. A pak si také myslím, že po osmi letech je i zdravé si nastavit nové cíle.

Odcházíte poté, co Skrz.cz nedávno ohlásil expanzi na polský trh…

Spuštění expanze byl jeden z mých posledních projektů, které jsem si předsevzal, že dotáhnu před svým odchodem. Bylo to primárně o komunikaci s novými vlastníky, nastavení rozpočtů a klíčových metrik. Samotnou realizaci expanze už řešil můj tým prakticky sám.

Jak jste připravil firmu na svůj odchod?

Nejdříve jsem to komunikoval s novými vlastníky už někdy v květnu, že to je pravděpodobný scénář a ať to neberou osobně. V létě jsem to pak řekl hlavnímu kandidátovi na CEO Matějovi Dvorskému, který je ve Skrz už čtyři roky, že bych byl rád, kdyby to převzal po mně.

Jak probíhal rok, když jste už věděl, že z firmy odejdete.

Když už jsem byl rozhodnutý, že odejdu, tak jsem si musel nastavit vlastní cíle, protože bez motivace se funguje těžko. Chtěl jsem firmu předat v plné kondici, s fungujícím týmem a jasnou vizí. A tak jsem začal pracovat na prosazení tématu expanze uvnitř nové skupiny.

Na co se nyní zaměříte?

Některé plány se mi již rýsují, ale možností je stále více. Měl jsem nabídky stát se investorem několika start-upů, ale myslím si, že na to ještě musí uzrát čas. Nyní jsem rozhodnutý se spíš pustit do vlastního nového projektu zcela od začátku. Rozhodně zůstanu „v internetu“, ale nejspíš to již nebude v e-commerce, a chtěl bych se zaměřit na globální trh.

