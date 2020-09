Současná situace vybízí k investicím, říká šéfka Bakalovy BM Management | E15.cz

Co jste radili v minulých měsících a nyní Zdeňku Bakalovi jako BM Management, společnost, která má poradní funkci?

Nenazvala bych to, že mu jen radíme. Jsme podpůrný tým pro jednotlivé společnosti Zdeňka Bakaly, poskytujeme servis v oblasti investičních analýz, právních služeb, filantropické a komunikační strategie a zároveň máme roli určité informační vrstvy. Naše hlavní role je sledovat nejdůležitější věci, které se dějí, a vyhodnocovat je z pohledu vize a očekávání vlastníka. Jednak na trhu, ale zejména v jednotlivých entitách, ať už byznysových nebo filantropických.

Co tedy bylo vaším úkolem v minulých měsících?

BMM má své zástupce ve většině orgánů byznysových i filantropických entit, takže máme přímý vliv na jejich činnost a přímé informace o výsledcích. Když se pak objeví události jako pandemie, tak je naším úkolem přicházet za Zdeňkem s návrhy řešení, co s tím budeme dělat, což je samozřejmě také a především role managementu jednotlivých firem.

O jaké návrhy se jednalo?

Zhruba na konci března, začátkem dubna jsme začali počítat ekonomické dopady celé situace. Děláte to naprosto bez znalosti toho, co bude, protože nevíte, jak dlouho bude stát ekonomika, jak dlouho vás budou přijatá plošná opatření ovlivňovat, ale musíte vlastníkovi dát nějaké návrhy. První dny, kdy jsme byli ponoření do čísel, byly o vytváření scénářů. Od těch nejhorších až po ty optimističtější a jejich dopadu na hospodaření jednotlivých firem. Snažili jsme se být realističtí, ale z dnešního pohledu je situace lepší, než jsme si tehdy mysleli. Z toho jsem sama překvapená.

Jak koronavirová pandemie dopadla na skupinu?

Máme různé byznysové aktivity, ať je to retailová společnost Luxury Brand Management (LBM), mediální dům Economia nebo realitní skupina Asental, která působí na severní Moravě. To jsou nejdůležitější byznysové entity, ale v České republice působí rodinná nadace Bakala Foundation, podporujeme knihovnu Václava Havla a Aspen Institute Central Europe. Vše bylo nějakým způsobem zasaženo zavedenými restrikcemi. V prvních dnech a týdnech jsme se snažili především o to, abychom dostali pod kontrolu všechny procesy související s ochranou lidí a jejich zdraví, ale také splňovali všechna doporučení nebo nařízení vlády.

A dopad na jednotlivé firmy?

Od 12. března do poloviny května byly tržby LBM kvůli uzavření butiků prakticky nulové. Ač jsme rychle rozjeli nové nástroje obsluhy lokálních klientů, ten výpadek se dá jen těžko dohnat. Najednou máte nulové tržby, osmdesát lidí je doma, ale nesete stále sto procent nákladů, protože ty vám nikdo neodpáral. Pařížská byla navíc vždy hodně závislá na zákaznících z řad turistů. Bylo naprosto zřejmé, že s touto klientelou se letos nedá počítat.

Kdo je nahradil?

Pozitivním překvapením je, že úbytek turistů byl nahrazen lokální klientelou, která nakupuje výhradně doma. Výsledky se tak neliší od čísel, na které jsme byli zvyklí, když na Pařížské ulici byli zahraniční turisté. Náš návrh ke Zdeňkovi byl, že budeme ještě více pracovat s lokální klientelou. Zároveň jsme využili pandemie k tomu, abychom s vedením značek vyjednali lepší podmínky, což se podařilo.

Získali jste nějaké slevy?

Jde o kombinaci obchodních podmínek. Nyní platíme za zboží až po jeho dodání, což byla věc dříve naprosto nevídaná. Získali jsme slevy a také možnost vracení zboží, zejména kolekcí, které byly ovlivněny zavedením karantény, kdy měla vrcholit sezóna prodeje pro jarní a letní kolekce. Stálo to však obrovskou energii a nevěřila bych, jak jsou lidé připraveni pracovat pro společnost v naprosto krizové situaci. Karantény se však týkaly celého světa, což mělo ve vysoké módě i pozitivní dopad.

V čem?

Za normální situace by se dnes na Pařížské prodávaly podzimně-zimní kolekce, které však nebyly vyrobeny, protože svět byl zavřený včetně továren. Vysoká móda se tak díky pandemii dostala do situace, kdy si i v srpnu koupíte letní oblečení, což je fajn.

Teď se často zmiňuje v oblasti luxusu trend on-line prodeje. Půjdete touto cestou?

Je to samozřejmě obrovský trend, ale top luxusní značky se tomu brání, a to z jednoho prostého důvodu. Součástí prodejního procesu, kdy klient je připraven zaplatit neuvěřitelnou sumu za věc, kterou ve finále ani nepotřebuje, je zážitek. Ten začíná od otevření dveří až po dárek k nákupu při odchodu a mezitím zákazník vypije více či méně skleniček šampaňského, což v on-line prostředí samozřejmě nejde. Top luxusní segment proto e-shopy neignoruje, ale podíly on-line prodejů v tomto specifickém segmentu z povahy věci dominovat nemohou.

Využívali jste on-line kanály?

Díky pandemii jsme najeli na ještě individuálnější způsob prodeje, kde využíváme aplikace jako je WhatsApp a platformu, která se může tvářit jako e-shop, ale je to ještě víc individualizované. Klient si zboží prohlédne a my jsme pak schopni za ním přijet s vybraným produktem. Vybíráme si nástroje, které se běžně používají v e-commerce k tomu, abychom ještě více opečovávali zákazníka. My se však soustředíme na top luxusní značky, které budou chtít kamenné obchody držet dlouhodobě.

Luxury Brand Management měl loni ztrátu 67 milionů korun. Co bylo důvodem?

Velká část vykázané ztráty je účetního charakteru, není to výsledek samotného byznysu. Při tvorbě opravných položek a rezerv jsme museli promítnout zvýšená podnikatelská rizika hospodaření v souvislosti s pandemií koronaviru. Díky správnému výběru značek a kolekcí i velmi intenzivní práci s lokálními klienty se nám však v loňském roce podařilo zvýšit tržby a zlepšit obchodní marže. Výsledek hospodaření jsme meziročně zlepšili o 28 procent.