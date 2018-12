Stát brání zájmy Babiše a Agrofertu, jejich obrana je směšná, říká David Ondráčka | E15.cz

Jak si vysvětlujete situaci, kdy Agrofert – zdá se – přišel o dotace, a nikdo z jeho vedení se proti tomu – aspoň pokud vím – nebrání? Čekal bych v takové situaci nějakou reakci, obranu, obhajobu a podobně…

Vtipná okolnost je, že když jsme v září podali podnět, tak Agrofert na nás napsal stížnost do mezinárodního sekretariátu Transparency do Berlína s tím, že ubližujeme panu premiérovi a že chceme oslabit jeho hnutí ANO v komunálních volbách. Podle mě se tím jasně střelili do nohy. Protože proč by nějakou korporaci, se kterou nemá premiér oficiálně nic společného, mělo zajímat, jak premiér a jeho hnutí dopadne v komunálních volbách? De facto tím jenom přiznali a potvrdili přetrvávající vazbu mezi Andrejem Babišem a Agrofertem.

Za další: jejich reakce na náš podnět Evropské komisi k prošetření Babišova střetu zájmů v oblasti evropských dotací je v tuto chvíli minimální, čekají na finální verdikt. Jedinou aktivní komunikaci vede samotný premiér. Kromě ataků na mě a TI tvrdí, jaká by to bylo hrůza, pokud by Agrofert přestal dostávat dotace. Tím fakticky zase pouze potvrzuje, že se Agrofert rovná Babiš. A navíc to posouvá do absurdní roviny, že ekonomické zájmy Agrofertu se rovnají zájmům České republiky. Což je prostě nesmysl.

Minulý týden jste řekli, že má Andrej Babiš v podstatě pouze tři možnosti, jak vyřešit svůj střet zájmů: buď by měl Agrofert prodat někomu, s kým není vůbec spřízněn, nebo úplně přestat pobírat evropské i národní dotace, anebo by měl odejít z politiky. Jak hodnotíte jeho postup?



On postupuje zcela neadekvátně situaci. Buď si neuvědomuje její vážnost, ale spíš to jen hraje a snaží se vrtět psem jinými tématy. Zatím navrhuje pouze úsměvné úkroky stranou. Odstupuje z nějakého poradního orgánu vlády pro dotace, přitom je předsedou vlády, která jediná rozhoduje. Zasílá dopis eurokomisaři, ve kterém ho přesvědčuje, že už teda bude hodný a zákon dodržovat bude. A ve stejný čas oznamuje ministerstvo financí, že nebude Evropskou unii žádat o proplacení dotací pro Agrofert. Přitom pokračují platby z českých fondů.



To vše je směšné a manipulativní. Je to zčásti hra pro českou veřejnost, kterou chce přesvědčit, že na výzvu unie reaguje a chce problém aktivně řešit. Zároveň, a to je možná ještě podstatnější, je to z jeho strany snaha převést to zpátky z evropského hřiště na to české. To znamená do prostoru, kde to takříkajíc umí a který má dnes pod svou mocenskou kontrolou. A potřeba je říct ještě to, že pokud by Česká republika dotace Agrofertu platila ze svého rozpočtu, Evropská unie by to zdánlivě neměla důvod řešit. Ale nevidím žádný právní titul, proč by měl český stát Agrofertu cokoli platit.

Takže vy spatřujete Babišovu strategii v tom, že Agrofert sice bude čerpat dotace, avšak pouze z českých veřejných rozpočtů, přičemž Česká republika už tyto peníze nebude chtít po Evropské unii?



Jistě. Fondy fungují tak, že Agrofert nebo kterýkoliv jiný žadatel o dotace musí splnit požadavky, které kontroluje zemědělský fond a další poskytovatelé, a pak ministerstvo financí peníze proplácí nejprve z českého rozpočtu. Následně se jednou za čtvrt roku posílá kompletní účet za všechny dotace do Bruselu. Ten může vyfiltrovat neoprávněné projekty, avšak zpravidla kompletní částku proplatí. No a my – zdá se – tam teď nebudeme posílat ty projekty, které se týkají Agrofertu.



To je absurdní…



Silně, podle mě tady bude docházet k neoprávněnému plnění z českého rozpočtu. Úředníci, kteří to podepisují, jsou a budou pod obrovským tlakem. Budou mít příkazy shora, hrozit jim ale mohou i trestně právní důsledky. Lze si totiž dost dobře představit, že mohou v jistých situacích porušovat povinnosti při správě cizího majetku, nebo jiné trestní paragrafy. Budou se opravdu ocitat v nezáviděníhodných situacích. Buď jak buď, Babiš to chce prostě dostat zpátky do Česka, aby minimalizoval roli Evropské komise.



Co s tím?



Má to minimálně dvě roviny. Ta evropská pokračuje. Komise tady v lednu bude dělat audity, které mají prozkoumat oprávněnost dotací (kohezních i zemědělských) a půjdou historicky i před letošní rok. Budou zkoumat, zda měl Agrofert nárok na eurodotace od momentu, kdy byl Babiš jmenován v roce 2014 ministrem financí. A předpokládám, že finální verdikt bude, že od určitého momentu Agrofert na ty dotace nárok neměl. V tom případě by se musely již proplacené peníze vracet.