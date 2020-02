Chalupa: Stát nemůže něco podporovat jen na oko | E15.cz

Plán, jak zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie, už vláda představila. Podle šéfa Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy v něm ale podceňuje potenciál solární a větrné energetiky a naopak příliš spoléhá na biomasu „Dnes to vypadá, že je všude spousta dřeva kvůli kůrovci, to ale odezní. Chceme, aby se toto dřevo spalovalo jen postupně, díky čemuž by je malé a střední zdroje mohly využívat i v delším horizontu,“ říká.