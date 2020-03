Maláčová: Státní IT systémy má spravovat vládní agentura | E15.cz

Vyzvala jste premiéra Babiše, aby s vámi osobně jednal. A také aby svolal Bezpečnostní radu státu, která by se zabývala IT systémy na ministerstvu. Jak to dopadlo?

Pan premiér pouze stále dokola opakuje, že tento bod na jednání rady nezařadí. Na mé apely reaguje slovy: nezařadím, nezařadím, nezařadím.

Nadále komunikujete jen korespondenčně?

Dopisujeme si velmi intenzivně a už dlouho. Téma IT zakázek rezortu práce chci otevřít na březnové schůzi Poslanecké sněmovny. Je to příležitost, kterou bych ráda využila.

Měl by klíčové IT systémy vyvíjet a spravovat přímo stát, který by se tak vyhnul outsourcování od soukromých dodavatelů?

To by bylo ideální řešení. Ráda bych to panu premiérovi navrhla a vysvětlila. A týká se to samozřejmě i systémů ministerstva práce a České správy sociálního zabezpečení. Kritickou státní infrastrukturu by měla provozovat agentura spadající pod vládu. IT systémy jednotlivých centrálních úřadů by pak byly vyvíjeny ve společné architektuře a komunikovaly by spolu. Bylo by to mnohem funkčnější a bezpochyby i levnější řešení.