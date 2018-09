Alespoň kousek manažera by v sobě měl mít každý, kdo se chce ucházet o post šéfa magistrátu, myslí si kandidát hnutí ANO na pražského primátora Petr Stuchlík. Pokud by zakladatel poradenské společnosti Fincentrum uspěl, inspiraci pro řízení města by hledal například ve Vídni či Salzburgu. Celý rozhovor Pavla Štrunce můžete zhlédnout ve videu, další interview pak najdete zde.