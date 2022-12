Trh dodavatelů se pročistí, říká šéf Pražské plynárenské Pacovský | E15.cz

Vláda ohlásila, že má finální podobu kompenzací pro dodavatele, kterou chce schválit hned na začátku ledna. Jste s její podobou spokojeni?

Já už jsem se poučil v tom, že pokud není regulace definitivní a legislativně ukotvená, není moudré s ní počítat. Ano, říká se, že už chybějí opravdu jen detaily, ale stále nic definitivně schválené není. Bohužel je to extrémně složitá legislativa, která se snaží najít společnou množinu mezi různými pohledy, a každá malá parametrická změna ten citlivý konsenzus může narušit.

Přesto. Vypadá to, že vláda nakonec vyhověla víc větším dodavatelům, protože mechanismus bude více zohledňovat nákupní ceny energií jednotlivých dodavatelů. Všeobecně se má za to, že s největším předstihem nakupovali ti největší hráči, a tudíž platili nejméně. Naopak těm nejmenším nakonec kompenzace stačit ani nemusejí. Co na to říkáte?

Já si myslím, že současný návrh je maximum možného, aby systém částečně vyhověl všem a zároveň nebyl zneužitelný. Návrh se měnil a upřesňoval každý týden už několik měsíců, takže věřím, že je přijatelný i pro menší hráče. Domnívám se, že jiné varianty lepší nebyly. Druhá věc je, že trh se v době obrovských změn, turbulencí a nejistot bude zákonitě konsolidovat, ať chceme, nebo ne. Doby, kdy měli na trhu místo malí dodavatelé, kteří lákali zákazníky jen na nižší cenu, jsou na dlouho pryč. Na trhu přežijí kapitálově silní a sofistikovaní hráči, podobně jako třeba v českém bankovnictví. Nebude to už jenom o ceně, spíše o stabilitě a obecné jistotě.

Můžete tento trend nějak kvantifikovat? O kolik hráčů trh přijde?

To nedokážu předjímat.

Nyní tady máme sedm větších hráčů, k tomu vyšší desítky dodavatelů, kteří jsou subjekty zúčtování, a pak další desítky těch nejmenších. Jak by tedy konsolidace mohla vypadat?

Trend podle mě nebude iniciován ze strany velkých, ale naopak těch nejmenších. Ti už dnes chodí po trhu a nabízejí své zákazníky. Dovedu si představit, že tento trend ještě zesílí, protože doby hojnosti jsou zkrátka pryč. Trh se pročistí. Energetický regulátor bude také mnohem přísnější. Předpokládám, že kvůli nové situaci na trhu vzniknou nová pravidla a úřad si bude finanční stabilitu dodavatelů důsledněji hlídat.

Vy sami svou zákaznickou základnu tímto způsobem posílíte?

Není to naše priorita ani strategie, ale může se to stát. Svůj kmen zrovna nepatrně rozšiřujeme, ale víc k tomu říct zatím nemůžu. Rozhodně to není žádná zásadní transakce, řekl bych, že k velikosti našeho zákaznickému kmenu spíš podružná. Je to tak, že jedna nabídka nám může dávat smysl, druhá podobná už ne. Budeme k tomu přistupovat takto individuálně. Největší skok byl u nás po pádu Bohemia Energy a od té doby si číslo více méně držíme. Nyní máme zhruba 450 tisíc odběrných míst.

Kolik z těchto zákazníků má dnes stále ještě zafixované podstropové ceny?

Mezi deseti a patnácti procenty.

Předpokládám, že během příštího roku to klesne na nulu. Nebo se pletu?

Každému to končí trochu jindy, ale v zásadě to tak bude.