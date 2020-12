Majitel Mailstepu chystá v příštím roce raketový růst | E15.cz

Co pro vás znamená předvánoční sezóna?

To, že se na ni přepravci sice připravovali, ale nikdo neodhadl, co se ve skutečnosti bude dít. Koronavirus všechno neuvěřitelně akceleroval. Všichni jsou na hraně. Máme ve skladu kolem 200 tisíc druhů zboží. Všechno na rampu a do kamionů dostaneme včas. Co se ale děje dál, je již na straně přepravců a kurýrů, kteří prožívají historicky nejsilnější sezonu.

Letošní rok byl jiný než obvykle, jak se to projevilo u vás?

Rok byl ode zdi ke zdi. Chystali jsme se na sice hodně rostoucí, ale přesto stabilní sezónu, což ale zcela naboural covid. Netýká se to přitom ani tolik nynější druhé vlny jako té první. Přinejmenším mentálně. V první vlně nikdo netušil, co se bude dít a jaké dopady do ekonomiky to bude mít. Na jaře inzerenti najednou zastavili všechny aktivity směrem k vydavatelům, a ti byli ve velké nejistotě. Po prvních týdnech pandemie na jaře sice obrovsky rostly velké e-shopy, u středních a menších obchodů se ale objednávky pozastavily.

V horkých jarních měsících jste s e-shopem Rohlík.cz dělali na projektu rozvozu trvanlivých potravin Suchý Rohlík, který pak ale skončil. Jak to zpětně hodnotíte?

Od začátku jsme k tomu přistupovali tak, že nás letošní rok posílí. Suchý Rohlík byla jedna z nových příležitostí, které se objevily. O víkendu se uskutečnil první kontakt přes síť LinkedIn, kdy jsme Tomáši Čuprovi napsali, že máme takový nápad. V pondělí se to dodělalo, v úterý byla finální dohoda a v pátek jsme na skladu měli 1200 palet. Byl to rozvoz potravin, které nepotřebují udržet teplotní řetězec, takže je bylo možné vozit i mimo závozové oblasti Rohlíku. Bohužel to byl projekt, který skončil, ale to se dalo čekat.

Proč skončil?

Protože když se někde otevřel krám, tak si tam člověk koupí i věci ze suchého sortimentu. Pro nás to však bylo významné v tom, že věc, která se obvykle chystá půl roku, bylo možné udělat za pár dní. Díky tomu jsme zjistili, že přestože už jsme vyrostli do větších rozměrů, stále se nechováme jako korporát, umíme rychle reagovat a máme dobrou startupovou mentalitu. A současně, že máme připravenou dobrou infrastrukturu, která rychlou reakci umožňuje.

Letos jste ohlásil „střídání generací“ a místo ředitele jste přepustil Liboru Hudečkovi, který přišel z Mall Group. Změnily se ve firmě i další věci?

Mailstep se z firmy, která zajišťuje například pro vydavatele balicí služby nebo pro e-shopy logistiku, změnil na technologickou společnost. V souvislosti s tím se změnil celý management Mailstepu. Nejdříve na pozici CTO nastoupil Martin Maro, který je zodpovědný nejen za IT rozvoj, ale je spolutvůrce celé technologické strategie Mailstepu. Je zásadní postavou pro náš nový byznys model, který má podstatnou technologickou stránku.