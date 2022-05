Fond J&T umožňuje lidem investovat s miliardáři do Rohlíku, Sparty i španělských marketů | E15.cz

Jaká je strategie fondu J&T Arch Investments?

Cílem je kopírovat majetek vlastníků a širší skupiny J&T. To je nosné téma. Jádrem jsou investice, které dělá skupina J&T buď sama, anebo, a to častěji, se svými partnery. Fond tak investorům umožňuje se na těchto projektech podílet. Jde o investice, které obvykle nejsou veřejně dostupné, tedy nedá se do nich investovat jinak než přes fond. Doposud jsme klien­tům umožňovali zúčastnit se projektů formou dluhopisů. Díky fondu se mohou dostat do pozice spoluvlastníků.

Do čeho fond investuje?

Jedná se typicky o podíly ve firmách, zpravidla ty, které nejsou veřejně obchodované. Zásadní investice se opírají o partnerství, která se skupině J&T podařilo vytvořit za více než 25 let existence. Kdybych měl jmenovat ta nejviditelnější, tak je to určitě partnerství, které má skupina J&T a Patrik Tkáč s Danielem Křetínským. V portfoliu je tak v tuto chvíli nepřímo zainvestováno do podílu v EPH, v EC Investments, což je investiční vehikl, přes který jsme společně vlastnili Mall Group, vlastníme Heureku a jiné investice z oblasti e-commerce.

V portfoliu jsou také podíly ve fotbalových klubech Sparta Praha a West Ham United či investice do španělských supermarketů Eroski a Cparbo. V budoucnu by do fondu měly přibýt všechny investice, které má J&T a Patrik Tkáč společně s Danielem Křetínským. Druhý příklad, který je také hodně vidět, je podíl v Rohlík.cz. Je to partnerství s Tomášem Čuprem. To začalo tím, že jsme mu jako skupina vydávali dluhopisy a z celé řady důvodů se prohloubila do takové míry, že jsme díky ní získali možnost investovat do Rohlíku i jako akcionáři.

Jak bude vypadat investiční rok 2022?

Jak na tuto strategii slyší klienti? A kdo jsou vůbec investoři?

Největší podíl, okolo 30 procent, drží ve fondu skupina J&T Private Equity Group. Zbytek je rozdělený mezi české a slovenské fyzické osoby, je to více než 1500 investorů. Co se týče objemu spravovaného majetku, ke konci roku 2021 měl fond ve správě okolo 13 miliard korun. Na začátku roku 2021 to přitom byly čtyři miliardy, takže za poslední rok rosteme tempem okolo 2,25 miliardy korun za kvartál.

Máte cíl, kam byste se chtěli dostat z hlediska objemu spravovaného majetku?

Strop asi v nějakou chvíli vyplyne z toho, zda uvidíme vhodné příležitosti, do kterých můžeme investovat peníze. Určitě máme cíl, který je značně výš, než kde se nyní nacházíme. Rádi bychom se v horizontu čtyř let dostali někam na čtyři miliardy eur, tedy asi 100 miliard korun.

Když jste zmínil investiční příležitosti, vidíte teď nějaké zajímavé na trhu? Přece jenom je zde nejisté ekonomické prostředí, vysoká inflace, mluví se o stagflaci…

Stagflační scénář se zdá být v podstatě nevyhnutelný. Jedna věc je, jaké sektory budou ze současné situace těžit či do jakých oborů je dobré investovat. Z toho, co nás velmi pravděpodobně čeká, budou podle mě těžit klasické defenzivní sektory, jako jsou potraviny nebo prodej zboží každodenní potřeby. Do určité míry budou fungovat i nemovitosti, jelikož díky indexaci nájemného dokážou inflaci v čase dohánět. Druhá věc je, jak bude reagovat fond. Náš pohled je hlavně o dlouhodobosti a strategickém pohledu našich partnerů.

Pokud bych měl jako ilustrativní příklad opět použít partnerství s Danielem Křetínským, tak Daniel rozumí energetice jako málokdo v Evropě, my s ním do tohoto odvětví investujeme a nemyslím si, že bychom jen tak z energetiky nebo jiného společného sektoru vyskakovali, protože se blíží recese, inflace, nebo dokonce obojí zároveň. Fond je zkrátka postavený na dlouhodobosti. My nehrajeme strategii klasických akciových fondů, kde bychom si koupili malý oddíl, a jakmile se zhodnotí, prodali jej a vybrali zisky. Naše hra a pohled jsou mnohem dlouhodobější.