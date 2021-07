Už nikdy nebudeme nakupovat jako dřív, říká zakladatel Expando Kurzok | E15.cz

„Nakupování se už nikdy nevrátí do podoby, v jaké bylo přede dvěma roky. Velcí hráči naberou hodně peněz a začnou měnit trh ještě větší silou. Investovat do inovací, logistiky, ale i do akvizic,“ předpovídá Adam Kurzok, jeden z předních českých odborníků na elektronickou komerci a zakladatel společnosti Expando, která e-shopům radí při jejich expanzi.

V čem se nejvíce proměnilo prostředí české e-commerce?

Celý trh se posunul o dva tři roky dopředu. Ale buďme rádi, kdyby pandemie přišla o dvacet let dříve, způsobila by logisticky neřešitelné situace.

Vyšel některý typ e-obchodníků či jejich sortimentu z koronakrize vítězně?

Na tuto situaci nebyl nikdo připraven. Kdo však poslední roky investoval do on-line prodejního kanálu, byl na tom lépe. Pandemie akcelerovala zejména rychloobrátkové zboží, které se do té doby tolik on-line nenakupovalo – potraviny, drogerie nebo petfood. Ale v každém segmentu najdeme vítěze i poražené, rozhodovala schopnost rychle se přizpůsobit.

Co se stane, až odezní pandemie?

Nakupování se už nikdy nevrátí do podoby přede dvěma roky. Firmy budou ještě více investovat do této oblasti, velcí hráči naberou hodně peněz a začnou měnit trh ještě větší silou. Investovat do inovací, logistiky, ale i do akvizic. Zůstat v zisku, a přitom si zajistit, aby jim neujel vlak, bude pro menší a střední e-shopy čím dál těžší.

Jak pandemie změnila českou e-commerce:

Jak pandemie změnila e-commerce v Česku? • VIDEO Mall.tv

V Česku je nyní na 50 tisíc e-shopů. Odhadnete, kterých oborů se konsolidace dotkne?

Případná konsolidace se bude týkat jen zlomku trhu. Půjde o firmy, které se dostaly do velikosti, kdy by další růst byl velice drahý, a zároveň působí ve velice konkurenčním segmentu.

Kdo bude nakupovat nejvíce? Máte favorita?

To si netroufám odhadnout, ale v západní Evropě pozoruji trend, kdy vznikají investiční fondy čistě na akvizice e-shopů. Ty se úzce zaměřují například jen na úspěšné prodejce a brandy na Amazonu. I z toho je zřejmé, jak mohou konsolidaci ulehčit internetová tržiště.

Vrátíme se do obchodů? Objednejte si náš nový magazín Sámoška v telefonu a zjistěte, jaká bude budoucnost e-commerce

Radíte klientům, kteří chtějí na tyto marketplace vstoupit. Jaké jsou praktické překážky při spolupráci menšího e-shopu se silnými hráči typu Alza či Mall?

Firmy podceňují automatizaci. Na všech internetových tržištích lze začít prodávat bez jakékoli investice do IT, ale čím více objednávek e-shop zpracovává, tím je pro něj později obtížnější upravit procesy. Vím o několika obchodech, které pozastavily prodeje na marketplace, dokud si neupraví vnitřní systémy. A to je škoda. E-shopy tak platí daň za roztříštěnost technologií a nedávnou módu mít vlastní e-shop na míru.