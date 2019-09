V Asii se šije kvalitněji než tady, říká šéf Bushmanu Petr Hulec | E15.cz

Pod křídla investičního fondu Reflex Capital, za nímž stojí byznysmen Ondřej Fryc, patří už nějaký čas i výrobce outdoorového oblečení Bushman. Do jeho čela letos v únoru majoritní vlastník postavil Petra Hulce, který má z firmy v problémech vybudovat ziskový podnik. „Jsme finančně stabilizovaní, máme za co vyrábět a máme co prodávat. Po delší době bude tento rok ziskový a chystáme další růst,“ říká Hulec ve svém prvním rozhovoru.