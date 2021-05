V e-shopech vyhrála cyklistika, říká Michal Buzek z Heureky | E15.cz

Nákupy na internetu loni rostly. Lze ale některý obor označit za vítěze?

Je jich hned několik. Osobně ale za vítěze považuji sport, kde meziroční růst prodejů dosáhl v celém regionu střední a východní Evropy 43 procent. Vůbec nejvíc pak potřeby pro cyklisty, protože ty rostly v této kategorii z těch hodně prodávaných věcí úplně nejvíc. V České republice stoupl prodej jízdních kol o 68 procent, například elektrokol o 63 procent.

Dokážete říct, jestli je to jen přesunem poptávky z uzavřených obchodů nebo i růstem zájmu o sport, který šlo provozovat i přes restrikce?

Určitě to souviselo i s vládními omezeními. Protože podobně vystřelily třeba i prodeje kolečkových bruslí, trampolín dokonce na více než dvou a půl násobek. Tedy věcí, u kterých nepotřebujete jít někam na sportoviště a nepotřebujete k nim větší počet lidí. Ovšem cyklistika je vítězem jak s ohledem na nárůst, tak celkové objemy.

Co ti další vítězové?

Unikátní je expanze u výrobce a prodejce levnějších notebooků Umax. Asi tak v ceně mezi pěti až šesti tisíci korunami. Dříve stály na okraji zájmu, avšak během druhého lockdownu dosáhl jejich podíl na trhu až pěti procent. Hovoříme přitom o kategorii, kde jsou Dell, HP, Lenovo, Samsung, Apple a řada dalších.

Jsem přesvědčen, že za normálních okolností by tam pětiprocentní podíl Umax získat nemohl. Zjevně se tak stalo proto, že najednou notebooky potřebovali i lidé, kteří dřív žili bez počítače nebo s nějakým starým stolním kusem, a teď museli zajistit například online výuku dětí.

O jakých datech se vlastně bavíme?

V České republice a Slovensku používáme agregovaná data o prodejích od e-shopů, která pak zpracováváme v rámci několika našich služeb. V obou zemích pokrývají přes 20 tisíc e-shopů. Agregovaná data na úrovni produktů, značek a kategorií na tak velkém vzorku dávají unikátní pohled na to, co se v českém a slovenském e-commerce světě prodává.

V ostatních zemích pracujeme s daty z našich srovnávačů a nákupních rádců, tedy s odkliky do e-shopů a objednávkami. Jelikož naše služby jsou ve většině zemí nejnavštěvovanější e-commerce službou, nejhůře patří do první trojky, tak i tato “odkliková” data mají obrovskou relevanci a několikrát jsme si už vyzkoušeli při různých ad-hoc analýzách, že korelace s těmi prodejními je velice silná.

Působíte v devíti zemích regionu střední a východní Evropy. Je Česko v něčem jiné než zbytek?

Právě z hlediska kategorií, které rychle rostly, jsou rozdíly minimální. My jsme to od začátku sledovali separovaně, ale jasně se ukazovalo, že celý region se vyvíjí podobně, ne-li stejně. Všude rostl zájem o domácí pekárny na chleba, šicí stroje, dezinfekční prostředky anebo zastřihovače vlasů. Rozdíl jsme viděli třeba u herních konzolí. Ve všech zemích rostl zájem o tuto kategorii, ale u nás to válcoval PlayStation, zatímco v Maďarsku mu zdatně konkuroval Xbox. Ale to jsou opravdu drobnosti. Navíc jde o rozdíl ve značkách, ne v kategoriích. Ty rostly podobně.

A z hlediska trhu jako celku?

Například na Slovensku a v Maďarsku to bylo ohledně růstu trhu v procentech podobné jako u nás. Ovšem ve Slovinsku, Rumunsku či Chorvatsku byly nárůsty mnohem masivnější. Meziročně třeba i o 60 procent, v Chorvatsku v květnu skoro až 80 procent.

Ukázal loňský rok ještě nějaké jiné, nečekané trendy?

V těch zemích, jako Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko a další, kdebyla e-commerce méně rozvinutá než u nás, jsme viděli určité nárůsty i před vypuknutím covidu. A pak to akcelerovalo. V Česku a na Slovensku naopak první měsíce stagnovaly.

Největší růst byl u nás doma mezi dubnem a červnem, každý měsíc okolo 30 procent. Na podzim už to bylo méně ale víc než v létě. Před Vánoci, v listopadu pak přesáhl 40 procent.

Během roku se také objevila řada nových e-shopů. Vedle zavedených kamenných prodejen, které se najednou musely vydat na sítě úplně nově, se objevilo i poměrně dost, řekněme ne zrovna férových. Řadu z nich jsme především loni v dubnu sami odhalili. Teď myslím, že je trh znovu vyčištěný.

A pokud jde o placení?

V Česku mírně vedou platby kartou či převodem před dobírkou a převzetím i placením přímo v obchodě. Všechny ty kategorie ale nějak oscilují kolem třetiny. Kartou se přitom platí násobě víc než převody.

Na e-shopy také začaly lákat lékárny. Jak se jim vedlo?

Musím říct, že se adaptovaly naprosto skvěle. My jsme se v průzkumu ptali, zda někteří lidé začali v koronavirové době nakupovat jiné kategorie víc než dřív. Právě tam se mezi nejsilnějšími vedle knih, hraček, obuvi a oblečení objevily i léky. Internetové lékárny vytěžily ze situace opravdu hodně.

Zrovna s nimi je spojený jeden z vrcholů loňského roku, který jsem ještě nezmínil. V březnu se totiž objevila v nejčtenějších médiích informace, že dochází Paralen v lékárnách. Najednou poptávka po něm neskutečně vystřelila. Během dvou, tří dnů se prodaly tisíce balení.

Šlo o výjimku, nebo vidíte mezi děním v médiích a skladbou poptávky nějakou korelaci?

Korelace je možná silné slovo. Ale občas se podobné události objevují. Pravda, loni šlo téměř vždy o něco, co souviselo s covidem. Třeba masky na potápění. Těch se prodávají stěží stovky kusů, a ještě jen v sezóně. Na internetu se ale objevilo video s jejich použitím jako alternativy k rouškám či respirátorům. Během nesmírně krátké doby vystřelila poptávka na tisíce kusů. Na základě jediného videa.

Podobně vystřelil konzumní líh, protože se objevovala videa, že si lze s jeho pomocí vyrobit domácí dezinfekci.

Tím se dostáváme k potravinám.

U potravin jsme trochu limitovaní tím, že nemáme v portfoliu Kosik.cz a Rohlik.cz. Nicméně i tak vidíme obrovské posuny. Dříve se přes internet prodávaly hlavně dražší potraviny, jako drahý tvrdý alkohol či vína. Loni se to otočilo a lidé si masivně objednávají potraviny základní. Hlavně ty, které nepodléhají rychlé zkáze, jako rýži, mouku, těstoviny či luštěniny. Právě proto, že u nás nemáme rohlík s košíkem, je zajímavé, že i tak si lidé cestu na srovnávače našli i u potravin.

Co rostlo úplně nejvíc?

Čistě podle čísel úplně nejvíc loni rostla kategorie knih, filmů a her. Ale tam to asi není takové překvapení, protože lidé prostě trávili víc času doma a třeba hry se samozřejmě po internetu nakupují běžně.

To je spíš třeba zajímavé, že se najednou mnohem víc začaly prodávat domácí pekárny. Stejně tak strojky na holení, u nich v dubnu jednorázově vyskočila poptávka na více než trojnásobek. U šicích strojů skoro na osminásobek. To byly ale jednorázové vrcholy, které pak opadly.

Velké nárůsty byly i u hobbymarketů, nebo chcete-li v kategorii dům a zahrada. A ani nemluvím o zdravotnických teploměrech, dezinfekcích a podobně. Protože to byla prostě výjimečná reakce přímo na covid.

Jak vzrostl obrat celého e-commerce?

Češi utratili v roce 2020 na internetu 196 miliard korun, tedy o 26 procent více než v předchozím roce.

Vydrží to?

Část lidí zůstala na e-shopech i po letním uvolnění. Udělali jsme si průzkum, kde 18 procent respondentů deklarovalo, že i v této době na nich nakupovalo víc než dřív. Co je ale pro e-commerce vysloveně dobré, posunulo se tam hodně lidí v kategorii nad 45 let. Také jsme se ptali, co je pro lidi důležité. Odpovědi celkem jednoznačně vedly ke znalosti značky, dobrým referencím nebo třeba k našemu označení Ověřeno zákazníky. Důvěryhodnost je tedy při nákupech na internetu klíčová.

Michal Buzek

Michal Buzek působí v Heureka Group čtvrtým rokem jako šéf oddělení analytiky, které vzniklo právě s jeho nástupem do společnosti. Předtím sbíral zkušenosti například v Seznamu, kde působil 10 let, a následně sedm let jako šéf oddělení analytiky v Moneta Money bank. Od roku 2015 provozuje s přáteli web overenorodici.cz, kde sdílí s komunitou rodičů recenze na baby-friendly místa. Se Stream.cz natočila tato skupina pořad o 13 dílech „Výleťáček“ s tipy, kam vyrazit s dětmi.