V síti: Ztratila jsem iluze o světě, říká herečka Tereza Těžká | E15.cz

Cítila jsem se ponížená, říká o muži, který před ní ve videohovoru onanoval. S každým dalším to na ni ale působilo míň a nakonec to s dalšími herečkami zlehčovaly a smály se tomu. O to víc to na Terezu dopadlo po konci natáčení. Některé zážitky jsou s ní stále a ona se snaží s nimi pracovat. Teď je pro jistotu pod ochranou, o které nemůže nic bližšího říct.

Ztratila jsem iluze o světě, popisuje Tereza svůj šok z toho, kolik mužů její falešný profil oslovilo. Sexuální podtext byl u většiny a onanie taky byla obsahem většiny videohovorů. Říká, že chápe, jak na mladé dívky fungují manipulace mužů, detailně popisuje, co na ni zkoušeli. Právě to, jak celá věc změnila její pohled na muže, je pro ni prý těžké.

Sama si přitom prošla něčím podobným. Když jí bylo 12, oslovil ji přes internet muž. Říkal, že je nemocný a že potřebuje panenskou moč k vyléčení. Postupně svůj příběh měnil a chtěl se s ní sejít. Ona to naštěstí řekla matce. Udělaly ale chybu, že konverzaci smazaly, a muž to tak mohl zkusit na další dívky. Tereza doufá, že i promítání speciální verze filmu V síti na školách pomůže tomu, aby podobnou chybu neudělaly další dívky. Sexuální predátorství je totiž podle ní daleko větší problém, než si myslíme.