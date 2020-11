Vánoce budou pro e-shopy náročné, ale úspěšné | E15.cz

Zavřené obchody a protipandemická vládní opatření nahrávají internetovým prodejcům, kteří od jara pociťují enormní nárůst zájmu klientů. V hlavní vánoční sezóně se tak dá očekávat velký nápor. „Pro e-shopy to bude náročné, ale úspěšné období. Prodejci jsou na Vánoce připraveni dostatečně. Stejně tak i dopravci,“ věří Jan Vetyška, šéf Asociace pro elektronickou komerci.

Těžko zatím předjímat, ale jak velký může být meziroční nárůst internetového trhu e-commerce?

Předpoklady se neustále vyvíjí, je však zřejmě, že letošní rok bude rekordní. V závislosti na vládních opatřeních se odhad může ještě mírně měnit, nicméně očekáváme v online retailu meziroční růst možná i více než 25 procent. To by znamenalo, že by se trh mohl blížit 200 miliard korun.

U internetových obchodů se předpokládá také rekordní vánoční sezóna. Co od ní čekáte?

Rekordní prodeje, a to ve všech směrech. Obraty, počty objednávek i zaměstnanců, kteří se na prodejích budou podílet. Pro e-shopy to bude náročné, ale úspěšné období.

Budou na ni prodejci a distributoři dostatečně připraveni?

Prodejci jsou na Vánoce připraveni dostatečně. Stejně tak i dopravci. Už jarní vládní omezení potvrdila, ze česká e-commerce je na vysoké úrovni a dokáže se s podobnými situacemi vyrovnat rychle. Jedinou komplikací by zřejmě mohl způsobit obrovský nárůst nemocných, který by ochromil počty zdravých zaměstnanců. V tuto chvíli ale zatím taková situace nehrozí. Nicméně všechny e-shopy i navazující služby se připravily poctivě a komplikace by neměly nastat.

Kdo je vítězem a poraženým na letošním trhu e-commerce?

Velký růst zaznamenaly prodejci v kategoriích potravin, léků, drogerie a zboží denní spotřeby obecně. Významné prodeje zaznamenaly také obchodníci s elektronikou, především v kategoriích notebooků, tabletů a dalšího zboží souvisejícího například s domácí výukou, prací z domova nebo i změny trávení volného času. V tomto směru se v poslední dobře dařilo například i prodejcům sportovních potřeb.

Lze tedy říci zda se trh za poslední rok nějak změnil?

Určité, byť ne tak viditelné, změny skutečně nastaly. V souvislosti s koronavirem se významně změnily například preference a možnosti v oblasti plateb a odběru zboží. Nyní zákazníci využívají více bezkontaktní platební metody. Velký růst popularity zaznamenáváme také u samoobslužných výdejních boxů či externích výdejen.