Volební rok po celém světě přináší investorům nejistotu, říká ředitel Amundi

Co přinesl loňský rok z hlediska investic?

Co se správy aktiv týče, byl to jeden z nejlepších roků vůbec. Trh vzrostl o více než dvacet procent, v případě Amundi to bylo téměř třicet. Během loňského roku jsme zaznamenali obrovský příliv investorů, zejména v krátkodobých fondech. Lidé viděli příležitost ve vysokých úrokových sazbách a věděli, že mohou přijít k výnosům kolem šesti procent bez většího rizika.

Jaký bude letošní rok?

Výhled trhu je v tuto chvíli poměrně nejistý, protože tam máme řadu faktorů. Jednak je to aktuální geopolitické napětí, ale také volby, které letos proběhnou na mnoha místech. Tuším, že osmdesát procent světové tržní hodnoty – myšleno zemí a uskupení s největší ekonomikou – je letos ve volbách. Jisté je v tuto chvíli to, co se děje v Česku. Klesá nám úroková sazba a podle Amundi bychom se do konce roku měli dostat ke čtyřem procentům. Zároveň klesá inflace, u které letos očekáváme výsledky mezi dvěma a třemi procenty. V souvislosti s tím budou klesat výnosy z krátkodobých fondů. Sice tam investoři zůstanou v plusu, na loňské výnosy se ale nedostanou. Proto bude třeba změnit strategii.

Jakým způsobem?

Očekávám přesun alespoň části prostředků do dluhopisů a akcií. Poměr bude záležet především na tom, jak je investor ochotný riskovat, a kolik peněz má k dispozici. Větší investoři by určitě měli věnovat pozornost nemovitostním nebo private equity fondům. V Amundi jsme se pak aktuálně zaměřili na Indii, protože si myslíme, že má na příští roky velmi dobrý rizikový profil a také potenciál růstu. Zejména ve srovnání s Čínou, kde v tuto chvíli vidíme ochlazení. Máme tam dceřinou společnost a podařilo se nám spustit indický akciový fond. Za deset dvacet let může být Indie „druhou Čínou“.

Je něco dalšího, co byste letos investorům doporučil?

To zásadní se nemění. Je třeba dobře diverzifikovat a investovat dlouhodobě. Když se bavíme o dlouhodobých investicích, lidé si často myslí, že je to něco kolem pěti až sedmi let, přitom ve skutečnosti je to alespoň deset. To je něco, co teď musíme lépe vysvětlovat. Máme tu řadu nových investorů, kteří v posledních dvou letech investovali vůbec poprvé a většinou do krátkodobých fondů. Měli tam dobré výsledky, takže chtějí pokračovat. Teď to ale bude vyžadovat o něco větší odbornost.