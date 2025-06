Jméno vašeho nového projektu zní Valka.ai. Stejně jako v případě Oddinu má původ ve vikingské mytologii, je odvozené od valkýr. Proč zrovna tento název?

Přišlo mi, že to bude dobré jméno. V angličtině krásně funguje, dokážou to i vyslovit, což mě příjemně překvapilo, ale v češtině to nefunguje, takže řešíme, co s tím. Možná se budeme přejmenovávat, marketing mě tlačí do změny jména, ale uvidíme. Kdybychom neměli ústředí firmy v Česku, tak bych ho nechal být, ale tady v tom každý slyší tu válku.

Jak byste popsal, čím se bude váš nový startup zabývat?

Věřím, že za pět deset let, možná dřív, budou streamovací platformy typu Netflix fungovat tak, že večer přijdete domů, řeknete, že chcete sci-fi film, a systém vám ho celý vygeneruje podle vašich preferencí. Od scénáře po herce. Můžeme se bavit, za jak dlouho to bude, ale tam celý vývoj směřuje. A na této premise stavíme.

Chceme být tím Netflixem v oblastech sportu, e-sportu a sázek tím, že budeme dodávat personalizovaný obsah na míru tak, aby si člověk mohl to prostředí užít, interagovat s ním a mohl ho mít v jakoukoliv chvíli. Klasické sporty jsou dnes lineární záležitost, ale lidé zábavu chtějí kdykoliv a budoucnost bude o personalizaci a možnosti kompletně generovat obsah. Budeme schopní vytvořit například kompletní fotbalový zápas, kde si člověk nastaví sestavu, může u toho fandit, může si u toho vsadit nebo si udělat s kamarády celou fotbalovou ligu.

Jaké bude využití v dalších odvětvích?

To spektrum využití produktů Valky bude hodně široké. Míříme do oblastí, ve kterých už díky Oddinu máme vybudovanou distribuci. Tam si chceme udělat zázemí a poté dobývat další odvětví. Spousta lidí například dělá live dealery v online casinech, kdy stojí před kamerou, rozdávají karty a lidé s nimi hrají. My máme ambice toto celé přenést, nechat to generovat umělou inteligenci a udělat z toho více zábavu.

Dále plánujeme vytvořit AI komentátora pro e-sportové zápasy, aby se lidé mohli na přenos koukat ve svém jazyce. Už máme domluvenou i spolupráci s jedním z nejlepších streamerů v Česku. To stejné chceme poté škálovat i na klasické sporty. Pustíte si třeba anglickou fotbalovou Premier League s českým komentářem, i když není zrovna nikde k dispozici.

Kdy jednotlivé produkty chcete uvádět na trh? Jaký máte časový harmonogram?

Zatím ho máme, ale uvidíme, jak se realita potká s plánem. Příští rok bychom chtěli už něco vydávat, například toho e-sportového AI komentátora nebo generované postavy. Do dvou let bychom chtěli vydat zmiňovaného virtuálního live dealera pro casina.

Vlastimil Venclík | Zdroj: e15 Michael Tomeš

Jak bude Valka fungovat?

Staví se rovnou jako globální firma. Máme týmy ve Spojených státech amerických i v Evropě. Ta myšlenka je, aby nám lidé, kteří prošli americkými technologickými giganty, přišli pomoct dodat know-how a vybudovat jednoho z evropských AI jednorožců.

To je tedy vaše ambice?

Ano, chceme se stát nejlepší AI video firmou globálně. Právě ve videu vidím v oblasti umělé inteligence ještě prostor na rozdíl od textu, který už do značné míry vyřešený je. Naším cílem je ukázat, že jde tady v Česku postavit světový startup.

Jak náročné je z firem jako Meta, Google nebo OpenAI přivést lidi do startupu, jehož zakladatel je odněkud z východní Evropy?

My teď cílíme hodně na lidi ze střední a východní Evropy, kteří tomu regionu rozumí. Navíc je to taková sněhová koule, která se postupně nabaluje. Čím víc lidí naberete a čím déle to děláte, tím snazší to je. Samozřejmě je tam někdy ze začátku odpor, taky se nám nepodaří dostat na svou stranu každého, ale postupně to překonáváme. Je to o tom být vidět a slyšet, pak lidé přijdou. Určitě není na škodu ani historie, kterou mám s Oddinem.

Čeká vás financování v pre-seed kole. Na jakou částku byste chtěli mířit?

Jelikož se to teď už pomalu rýsuje, tak částku bych raději nechal být. Idea je to mít uzavřené do konce června, nejpozději do konce července.

Podpoří vás hlavně lokální, nebo zahraniční investoři?

Je to taková kombinace. Zatím investoři chodí sami a nemusíme moc hledat.

Jaké bude tedy teď vaše provázání s Oddinem?

Oddin má zaběhnutou strukturu a moje role v něm už bude strategická, budu řešit plánování a případné problémy. Každodenní operace si převezme management tým. Můj hlavní cíl bude teď postavit Valku a posunout ji dál.

A kam chcete nyní posouvat Oddin?

Chceme nyní konsolidovat trh, toho, doufám, brzy dosáhneme a případně se posuneme dál. Pořád má velký růstový potenciál. Naší vizí je postavit holding, který bude složený nejen z Oddinu, ale bude mít více vertikál. Už pro něj máme i jméno, ale zatím ho ještě nechceme říct. Ten bude zaměřený na více oblastí, na média, digitální zábavu, umělou inteligenci, přenášení klasické fyzické zábavy do virtuálního světa. S ním bychom pak případně chtěli exitovat nebo jít na burzu.

Na jakých trzích vidíte z hlediska e-sportu v současné době největší potenciál?

USA jsou teď velkou výzvou, začínají se vracet k e-sportu. Máme tam už asi pět licencí a získáváme další. Tamější trh je hodně fragmentovaný, takže je to trochu komplikovanější. Zároveň je to koncentrovaný trh, kde dvě největší firmy na sázkovém trhu mají osmdesátiprocentní podíl. Další obrovské trhy jsou Latinská Amerika, kde má Oddin svou druhou pobočku, nebo jihovýchodní Asie.

Budete otevírat ještě další kanceláře po světě?

Máme teď čerstvě otevřenou pobočku v Dubaji, kde chceme nabírat developery a lidi se specializací na umělou inteligenci. Ta nám bude sloužit pro celý holding. Snažíme se diverzifikovat a uvidíme, jak nám to tam půjde.