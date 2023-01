Vysoké sazby přinesly rekord v nájmech. Ke třem procentům klesnou v roce 2024, říká šéf Re/maxu | E15.cz

Odsunuté koupě bytů způsobené drahými hypotékami vyvolaly v síti realitních kanceláří Re/max historicky rekordní rok v počtu zprostředkovaných nájmů. S prvním výraznějším poklesem sazeb ale nájmy opět vystřídá zájem o pořízení vlastního bytu, a to možná už letos, očekává generální ředitel společnosti Jan Hrubý. „Od poloviny tohoto roku už bude vývoj výrazně pozitivnější. Osobně si myslím, že optimální úrokové sazby jsou někde kolem tří procent a věřím, že se k nim dostaneme v průběhu roku 2024,“ říká šéf sítě realitních kanceláří.

Rok 2021 byl pro Remax úspěšný. Váš obrat se zvýšil o víc než čtyřicet procent téměř na 1,3 miliardy korun. Jak dopadl loňský rok?

Byl to rok paradoxů. Dá se říci, že až do srpna pokračoval trend, který byl nastolen z roku 2021, kdy jsme narostli téměř o polovinu. Až do srpna jsme rostli o 25 procent každý měsíc. Následně se již začala projevovat opatření České národní banky, která hrají zásadní roli při rozhodování lidí o koupi nemovitosti. Došlo k obratu a trh se změnil z trhu formovaného prodávajícími na trh formovaný kupujícími.

Takže hodnocení roku 2022 je tedy trochu rozporuplné?

Já rok 2022 hodnotím vcelku pozitivně. Pro Remax je to sedmnáctý rok na českém trhu a byl druhý nejúspěšnější po roce 2021, navzdory zpomalení v druhé polovině roku. Opět jsme velmi výrazně překonali miliardu obratu a situaci, která teď na trhu panuje, se snažíme vnímat jako příležitost. My nezměníme ani úrokové sazby ani průměrný český plat, ale můžeme změnit to, kolik trhu obsloužíme a to je cíl, který nás zajímá.

Zmínil jste hypoteční sazby, které jsou nyní velkým tématem. Česká národní banka drží repo sazbu stále na sedmi procentech. Hodnotíte to jako adekvátní?

Já myslím, že je to adekvátní situaci, ve které se nacházíme. Samozřejmě nechci říkat, že to je příjemné, ale myslím, že i situace, která tady byla předchozí dva roky, byla velmi nestandardní. Peníze byly v podstatě zadarmo, hypotéku dostal téměř každý s úrokem jedno nebo dvě procenta. I to částečně způsobilo situaci, ve které jsme dnes. Kdo si za těchto podmínek nevzal hypotéku, tak se na něj skoro pohlíželo, jakože dělá chybu, což souvisí i s českou touhou po vlastním bydlení. Nyní jsme zase na druhé straně, ale Česká národní banka nemá mnoho dalších způsobů, jak zkrotit současnou inflaci, která se podle mě tak trochu vymkla kontrole.

Jaká úroveň sazby by byla podle Vás optimální?

Osobně si myslím, že optimální úrokové sazby jsou někde kolem tří procent a k podobné úrovni míří i Česká národní banka. Myslím, že současná situace, tedy směsice inflace a vysokých sazeb, je pro nás studená sprcha, abychom si uvědomili, že je potřeba přemýšlet nad tím, za co a jak utrácíme. Pravidla pro hypotéky jsou podle mě v Česku nastavena dobře. I díky jejich přísnosti by nemělo dojít k tomu, že by byli lidé nuceni dramaticky prodávat, ačkoli věřím, že existuje mnoho domácností, které se dostaly na finanční hranu.

Kvůli růstu úrokových sazeb se splátky posunuly velmi výrazně směrem vzhůru. Obecně lze říci, že ze zhruba tří tisíc korun, které bylo nutné vynaložit měsíčně na každý milion úvěru, je nyní splátka až sedm tisíc – to je pro spousty lidí mimo možnosti. Je ale nutné zmínit i fakt, že podle dat od bank, jsme my Češi velmi disciplinovaní, co se splácení hypoték týká.

Kdy se na ta optimální tři procenta dostaneme?

Národní banka dlouhodobě cílí na inflaci kolem dvou procent a úroková sazba bývá zhruba o procento vyšší. A když se podívám na dlouhodobý ekonomický vývoj, tak si myslím, že je to naprosto korektní sazba, která je z mého pohledu zdravá. A podle informací, které mám k dispozici, věřím, že se ke třem procentům dostaneme v průběhu roku 2024. V prvním pololetí letošního roku bude ještě setrvávat současný stav a pak už bude vývoj výrazně pozitivnější, samozřejmě pokud do něj nezasáhne nějaká významná externalita.

Radil byste tedy na pokles sazeb vyčkat?

Myslím, že je hodně důležité dívat se na trh nemovitostí z dlouhodobého hlediska a stejně tak se dívat i na sazby hypoték.