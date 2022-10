Vyšší zdanění fondů by přineslo problémy a odliv kapitálu, říká majitel fondu Avant | E15.cz

Zájem o založení fondu kvalifikovaných investorů mezi podnikateli roste. Transformaci svého podnikání absolvovala i investiční skupina RN Solutions Marka Unčovského. Za tím účelem koupil v loňském roce za více než sto milionů korun největšího tuzemského správce fondů kvalifikovaných investorů Avant. Na jaře se ve vládě ozývaly hlasy volající po vyšším zdanění fondů. „Většina fondů kvalifikovaných investorů ve velkém investuje do infrastrukturních projektů v České republice a zajišťují tím její rozvoj. Jejich vyšší zdanění by mohlo investice fondů přesměrovat do zahraničí,“ říká Unčovský.

Je to patnáct měsíců zhruba od chvíle, kdy jste koupil devadesát procent investiční společnosti Avant. To je již dostatečný čas na zhodnocení této akvizice. Splnila očekávání?

Když jsme Avant přebírali od Pavla Doležala, měli jsme v aktivech 56 miliard korun. V současné době to je 83 miliard, což je podle mě dynamický nárůst. Na druhou stranu je náročné udržet s tak rychlým růstem tempo. Je potřeba budovat vnitřní strukturu, protože se z toho stal už velký korporát. Na druhou stranu chceme klientům poskytovat stále individualizované služby. Takže na tomto budeme v následujících letech nejvíc pracovat. Ale akvizici hodnotím jako úspěšnou.

Jak dlouho jste akvizici připravoval?

Pro mě to byla strategická akvizice a udělal jsem ji cíleně. My pracujeme s penězi třetích osob a v jistý okamžik jsme se dostali do fáze, kdy pokud jsme nechtěli extrémně zvětšovat své podnikání, tak byla potřeba mít nějaký nástroj na umisťování těch prostředků v čase, protože to je ten byznys. Nejenom, že musíte dělat dobré investice, ale musíte je dělat i průběžně v čase. Prostě, když berete prostředky od klientů a ty leží na účtu, tak je to špatně, protože to snižuje výsledky hospodaření společnosti. RN Solutions už se dnes restrukturalizovala natolik, že už investuje prakticky výhradně přes nákupy investičních akcií jiných fondů, které potřebují ekvitu.

Kolik jich teď je?

Avant jich spravuje asi 150, nicměně těch, které teď hledají peníze, je tuším 43.

Jeden ze zásadních důvodů akvizice společnosti Avant bylo převést investice pod regulovanou strukturu a zvýšit tím bezpečnost a transparentnost podnikání. Odrazilo se to pozitivně na příchodu nových klientů?

Když jsem v roce 1999 nastoupil na pozici obchodního ředitele v ABB, tak jsem dělal svoji první prezentaci výsledků v angličtině a byl jsem z toho hrozně nervózní, tak jsem si šel pro radu ke generálnímu řediteli panu Minaříkovi. A on mi řekl, že když budu mít dobré výsledky, tak je jedno, jak to řeknu a bude to dobré, a když budu mít špatné výsledky, tak je také jedno, co řeknu, a bude to špatné. RN Solutions skončil na konci června hospodářský rok a podle mě byl velmi dobrý. Takže myslím, že přechod do regulovaného prostředí přináší větší důvěru ze strany klientů, ale zásadní pořád zůstávají ty výsledky.

Kam přesměrovala válka na Ukrajině investice?

Takže myslíte, že jste na to těžší období, do kterého nejspíš míříme, připraveni?

Výroční zpráva ještě není zpracována, ale tyhle výsledky, co vám nyní budu říkat, se v ní po výroku auditora objeví. Aktiva společnosti RN Solutions jsou k šestému měsíci letošního roku 1,267 miliardy. Vlastní kapitál neboli podíl našich peněz vůči celému podnikání 327 milionů, takže oficiálně budeme v té výroční zprávě někde pod třiceti procenty vlastního kapitálu. Výrazně se na tom podílí hodnota majetku nemovitostního fondu Nemomax, jehož výkonnostní akcie vzrostly o 256 procent, což jde ruku v ruce s přeceněnou hodnotou fondu až na 837 milionů korun. Na krizi může být podle mě člověk připravený jen tak, že má schopné lidi, kteří dokáží byznys rychle měnit a na změny reagovat.