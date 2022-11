Zmocněnec pro gigafactory: Vyvlastňování pozemků je krajní řešení | E15.cz

Do konce tohoto roku má koncern Volkswagen rozhodnout, zda v Česku postaví továrnu na baterie do elektromobilů v přepočtu za 120 miliard korun . Klíčovou přípravu podmínek pro uskutečnění zřejmě největší zahraniční investice v tuzemské historii má od listopadu nově na starost Hynek Brom, koordinátor a projektový manažer spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu. „Chceme-li být ve hře, musíme dát Volkswagenu termíny a garance. Jestli budou dostatečné, to už bude otázka na dozorčí radu Volkswagen Group," říká Brom.

V jaké fázi jsou nyní jednání o gigafactory?

Jednáme se zástupci společnosti PowerCo, jenž je součástí koncernu Volkswagen. Předkládají nám představy o tom, za jakých okolností by uvažovali o umístění jejich investičního záměru - továrny na elektrobaterie v Česku. Dál zodpovídáme dotazy, týkají se například toho, v jaké fázi bude připravený průmyslový park. Tedy jeho napojení na vodu, elektřinu či železnici, jaké by byly environmentální dopady a tak dále. Potřebují si odhadnout případná podnikatelská rizika, je to standardní postup. Významnou roli při rozhodování Volkswagenu bude hrát to, zda dokážeme garantovat termíny.

A dokáže česká strana garantovat připravenost průmyslového parku? Například předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer v rozhovoru pro deník E15 uvedl, že stále zbývá udělat ještě hodně věcí. Ale rozhodnutí Volkswagenu má padnout už do konce roku.

Chceme-li být ve hře, garantovat to musíme. Vláda již vydala usnesení, že se jedná o strategický zájem republiky, aby takto významnou investici získala. Termíny a garance musí Česko investorovi dát. Jestli budou dostatečné, to už bude otázka na dozorčí radu Volkswagen Group, která rozhodne.

Řada dotčených obcí není záměru příliš nakloněná, vlastní přitom část pozemků, které by byly k výstavbě továrny zapotřebí. Jak s nimi chcete nacházet kompromis a nepřistoupit ke krajní variantě vyvlastňování pozemků?

Chceme se dohodnout, variant je více: odkoupení pozemků, jejich směna, případně další kompenzace. Nikdo nechce krajní řešení jako vyvlastňování. Podíl pozemků obcí v dotčené zóně činí asi sedm procent, je to jejich historický majetek.

Rozpačitě se k projektu staví i řada zastupitelů Plzně, se kterými, předpokládám, bude nutné řešit například možné napojení na vodu. Je to tak?

Existují minimálně tři varianty technického charakteru, jak vodu do továrny přivést. Varianta napojení na plzeňskou vodárnu je jen jednou z nich. Pak je tu možnost čerpat technickou vodu určenou pro průmyslové účely, a to z řeky Mže, která nabízí dostatečnou kapacitu. Dělo by se tak prostřednictvím vodního díla Hracholusky. Je tu i možnost napojení na stávající vodárnu v Radčicích, eventuálně vybudování nové úpravny přímo v zóně. Třetí variantou je čerpání důlní vody. V oblasti Zbůch jsou rozsáhlá důlní díla zatopená vodou. Dle stávajících propočtů by tyto zásoby vody byly pro zónu dostatečné.