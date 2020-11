Z covidu začíná být celkem dobrá výmluva, říká zakladatel Soleku Zdeněk Sobotka | E15.cz

Společnost Solek se dosud profilovala především jako developer projektů v solární energetice v Latinské Americe a Evropě. Teď svou filozofii trochu mění a stává se i investorem, který chce projekty dlouhodobě držet. "Kvalitních projektů, do nichž se dá smysluplně investovat, totiž tolik není," říká zakladatel Soleku Zdeněk Sobotka s tím, že prodávat projekty budou, když někdo udělá nabídku, co se neodmítá.

E15: Váš hlavní byznys je v Latinské Americe, v Chile máte i kancelář s desítkami lidí. Sám jste se tam chtěl začátkem roku i s rodinou stěhovat. Jak do toho zasáhl covid?

Hodně, nepřestěhovali jsme se. V Chile si pandemií také prošli, teprve teď se tam vše otevírá. Byznys to nezasáhlo v zásadě vůbec, složitější je expanze na nová místa kvůli omezeným možnostem cestování. Máme tam stabilní kancelář, sedmdesát lidí, všichni se známe a nemusíme se navštěvovat každý měsíc, ale teď tam jedou kolegové i já a budeme dva týdny v karanténě. Už to není výlet na jeden týden. Nově ale stačí mít negativní test 3 dny před odletem. Covid ekonomicky trochu paradoxně Chile pomohl, protože skončily předchozí masivní demonstrace. Snaží se tam podporovat zahraniční investory, třeba teď dávají osvobození od daně na zahraniční úvěr, bude se také rychleji vracet DPH. Naše výhoda je, že elektřina bude pořád potřeba.

E15: Jak teď kvůli covidu probíhá nábor nových kolegů do chilské kanceláře, kde máte lidi z celé Latinské Ameriky?

Je to složitější. Když je to Chilan, je to v pohodě, teď se otevřela hranice s Argentinou, takže to také půjde. Měli jsme ovšem přijmout Brazilce a to nedopadlo, vláda to zakázala. Bohužel si na ten život s pandemií budeme muset nějak zvyknout. Už teď je jasné, že to nebude jedna vlna a dost.

E15: Změnilo se v Chile politické riziko?

Rizikem by pro nás bylo, kdyby politici přestali podporovat obnovitelné zdroje. Chvíli jsme se obávali, že řeknou, že obnovitelné zdroje jsou drahé, a chvíli je nebudou podporovat, že to zmrazí. Nastal ale opak. Vidím to u soukromých fondů, které do svých strategií začaly promítat povinnost mít v portfoliu nějaký podíl čistých zdrojů. Vlastně je k tomu nutí ti, kdo si k nim ukládají peníze. Ať si politici říkají, co chtějí, lidé chtějí žít někde, kde i v budoucnu bude hezky. Vidí, co za katastrofy se na světě děje, a nechtějí k tomu přispívat. Chytrá výroba elektřiny se bude ještě rozšiřovat, třeba solární a větrná energie je dnes už něco zcela běžného. Věčná energie slunce je určitě tou správnou a perspektivní cestou, jak globální udržitelnosti dosáhnout. Přicházejí nové výzvy.

E15: Jaké například?

Pro nás to je vodík. Totálně změní energetickou matrici, protože se konečně vyřeší ukládání. A bude se těžit nikoliv z ropných vrtů, ale ze slunce a větru. To se začne dít poměrně rychle a velké odběry, jako jsou vlaky, lodě ale i auta začnou vodík využívat co nevidět. Pomalu se na to díváme a chceme postupně i firmu zaměřit tímto směrem.

E15: Už máte ve vodíku něco konkrétního v plánu?

Začínáme jednat s chilskou státní ropnou společností Enap, která by chtěla spotřebovávat zelený vodík, a my máme kousek od nich projekt osmdesátimegawattové elektrárny. Nabízíme jim, že bychom pro výrobu vodíku dodávali tuto elektřinu. Není to nic velkého, ale byl by to pro nás referenční projekt. Je pravda, že v Chile nejsme s vodíkem ani náhodou první. Hodně aktivní je tam například Porsche, které bude na jihu vyrábět vodík z elektřiny větrníků a vozit do Německa. Jsou tam i jiné zajímavé projekty: