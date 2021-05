Zbyněk Stanjura: Výdaje státu snížíme o 120 miliard | E15.cz

Můžete potvrdit, že byste se po volbách mohl stát šéfem státní pokladny?

ODS má ambici mít premiéra i ministra financí. Jsme přesvědčení, že tento ministr by měl být ze stejné strany jako předseda vlády. Zájem o post nevylučuji, ale není to tak, že bych s myšlenkou na něj uléhal a vstával. Podstatné je vyhrát volby.

Koalice Spolu chce do roku 2025, tedy do konce příštího volebního období, snížit schodek strukturálního deficitu veřejných financí na 1,5 procenta HDP. Jak toho dosáhnout?

Je to velmi ambiciózní cíl, ale věříme, že ho lze splnit. Vedou k němu dvě cesty. První spočívá ve zlepšení podmínek pro podnikání a udržení relativně nízkých daní. Vytvoříme tak prostředí pro to, aby firmy byly úspěšné a neodváděly státu více než nyní. Druhou cestou je omezení provozních výdajů státu, které rostou nesmírně vysokým tempem. Za poslední tři roky se zvýšily o 400 miliard korun. To je neudržitelné.

V programu máte snížení počtu úředníků o 13 procent, což by znamenalo úspory čtyři až pět miliard ročně. Co chystáte dalšího?

Celkově lze ušetřit 100 až 120 miliard. Předpokládáme zrušení přebytečných agend a také některých národních dotačních titulů zejména pro velké firmy. Tyto dotace jen letos představují 95 miliard. Stát musí každou korunu otočit dvakrát, než ji vynaloží. Není normální, aby průměrný plat ve veřejné správě byl vyšší než průměrná mzda v soukromé sféře, a navíc se mezi nimi stále více rozevíraly nůžky. To je pro ekonomiku nezdravé. Podnikatelé, kteří vytvářejí hodnoty, pak nejsou schopni zaplatit ty, kteří finanční prostředky jen přerozdělují. Například v roce 2014 se vynakládalo na platy ve veřejné sféře 97 miliard, nyní je to 151 miliard.

Řez by byl okamžitý, nebo postupný?

Okamžitě ušetřit sto miliard není možné, kroky by byly postupné.

Ministryně financí Alena Schillerová odmítá dotace omezovat, protože by se podle ní snížily investice. Nevezmete seškrtáním některých národních subvencí peníze například obcím?

Obcím nic brát nechceme. Současná vláda tvrdí, jak investuje, ale při minulé hospodářské krizi v letech 2009 až 2013 byl podíl kapitálových výdajů vyšší než za konjunktury, kterou zažily ANO a ČSSD. Nemá smysl porovnávat absolutní čísla, která jsou ovlivněna inflací, ale právě podíl investic.

Také je potřeba říct, o jaké investice se jedná. Nyní platí mantra, že musíme utratit každé euro. Ale podmínkou má být, že ho musíme utratit chytře. Mnohé stávající projekty budou plodit jen provozní výdaje a k rozvoji ekonomik nepřispějí. Z Evropské unie má Česko v příštích letech dostat stamiliony eur, které musí být vynaloženy efektivně. To je úloha privátního sektoru. Určitě nevěřím tomu, že tyto projekty vymyslí úředníci.

Je reálné snížit stamiliardové schodky veřejných financí pouze podporou podnikání? Skutečně nesáhnete ke zvýšení některých daní?

Jde o politický pohled. Pravice je přesvědčena, že státu pomůže aktivita soukromého sektoru. Role státu spočívá v tom, aby firmám zajistil férové podmínky a kvalitní servis.

Rozumím tomu, že zadlužení země rychle narostlo. Ale odmítám přijmout myšlenku, že všechny výdaje státu jsou potřebné. Vzniklý deficit by pokrylo pouze výrazné zvýšení daní. To by ale bylo jen krátkodobé řešení, protože z dlouhodobého hlediska bychom ekonomiku zadusili.

Národní rozpočtová rada varuje, že už v roce 2024 může výše zadlužení dosáhnout 55 procent HDP. Tedy že země narazí na dluhovou brzdu a vláda pak bude muset přijmout drastická opatření. Nevidíte v tom riziko?

Pokud nastartujeme ekonomický růst, dluhové brzdě se začneme vzdalovat. Považuji za důležité, že máme ambiciózní cíl. Odmítáme konsolidaci veřejných financí, kterou navrhuje současná vláda. Ušetřit okolo třiceti až 35 miliard ročně, když stát vynakládá asi 1,9 bilionu, je směšné. My navrhujeme úspory až 120 miliard. Nebude to nic příjemného, ale zvládnout to lze.

Výdaje státu bude stále více tížit rostoucí počet seniorů. Máte návrh důchodové reformy?

Chceme vytvářet prostor pro zvyšování mezd, co umožní vyšší odvody do penzijního systému. Budeme také podporovat částečné úvazky, tedy vznik většího počtu pracovních míst. Celkový objem peněz vybraných na sociálních odvodech tím zvýšíme.

Zároveň ale chcete firmám snížit tyto odvody o dva procentní body. Nebudou nakonec prostředky na důchodovém účtu chybět?

Chceme motivovat zaměstnavatele, aby více podporovali důchodové spoření zaměstnanců. Toto opatření výpadek oněch dvou procentních bodů vyrovná.