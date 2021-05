Volební program koalice Piráti a STAN: Česko bude mozkovna | E15.cz

Dvojblok Pirátů a STAN zahájil kampaň před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Důraz klade na modernizaci země a oživení ekonomiky. Chce zvyšovat některé daně a rušit daňové výjimky.

Volební program vrátí zemi budoucnost, naší prioritou jsou veřejné služby, prohlásil celostátní lídr obou stran Ivan Bartoš. Uskupení podpoří růst ekonomiky reinvesticemi, chce šetřit ve výdajích státu a zlepšit výběr daní. Když to nepůjde jinak, posílí příjmy státního rozpočtu růstem odvodů například z komerčních nemovitostí. Schodek veřejných financí hodlá snížit pod tři procenta HDP.

„Země se v posledních letech nevyvíjí správným směrem,“ řekl šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan. „Chceme moderní stát, nezpochybnitelné svobody jednotlivce a pochopení pro ty, kdo neměli moc štěstí,“ dodal.

Podle předsedy klubu Pirátů Jakuba Michálka návrhy připravovalo šest měsíců 14 expertních týmů. „Jde o středový a protikorupční program,“ uvedl Michálek.

Koalice Pirátů a STAN, avizuje, že pokud se bude po říjnových volbách podílet na vládnutí, může se o snížení schodků veřejných financí zasadit mimo jiné i prosazením vstupu Česka do Mechanismu směnných kursů II (ERM II). „To je jakýsi předpokoj v procesu přijímání eura. Dvojblok předpokládá, že účast v mechanismu by snížila náklady na obsluhu dluhu, což je úvaha, která nepostrádá ekonomické opodstatnění,“ komentoval programový bod hlavní ekonom Triniti Bank Lukáš Kovanda . Podle něj by tak zároveň výrazně stoupla pravděpodobnost, že země společnou evropskou měnu přijme.

Celostátní jednička volební formace Ivan Bartoš povede kandidátku v Ústeckém kraji. Vít Rakušan bude v čele kandidátky ve Středočeském kraji. STAN obsadí pozici lídra kandidátky ve čtyřech krajích - Středočeském, Plzeňském, Libereckém a Olomouckém, zbytek povedou kandidáti Pirátů.

V čele pražské kandidátky bude poslankyně a první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, která jako prioritu zmínila podporu rodiny.

Co navrhují strany a koalice:

Piráti a STAN

– Hledat nové významné zdroje příjmů pro zmírnění dopadů daňových změn provedených v roce 2020 na státní rozpočet a nižší tempo zadlužování

– Postupné zvýšení daně z komerčních nemovitostí pro posílení obecních rozpočtů

– Posílení příjmů přinejmenším o miliardy korun adekvátním zdaněním digitálních gigantů, větším důrazem na ekologické prvky zdanění, zdaněním prodeje konopí a negativních externalit

– Rušení daňových výjimek mimo jiné ze státních dluhopisů

– Stát, kraje i obce musejí mít více ze zdanění těžby nerostných surovin, jako příklad Piráti uvádějí Německo, kde je sazba o sedm procentních bodů vyšší než v Česku

– Zohlednění reinvestic ve zdanění právnických osob pro podporu rozvoje začínajících firem, start-upů nebo investic do výzkumu v Česku

– Sleva na poplatníka bude pravidelně valorizována podle růstu inflace

– Reforma daně z příjmů fyzických osob s cílem zlepšit podmínky zdanění zkrácených úvazků a dohod mimo pracovní poměr

– Zadání analýzy ke sladění daní a pojistného s cílem zjednodušit daňový systém a zabránit obcházení daňových povinností

ODS, KDU-ČSL a TOP 09

– Odstřižení firem z daňových rájů od veřejných peněz

– Internetové korporace nebudou obcházet placení daní

– Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost

– Snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body

– Pokles odvodů za částečné úvazky

– Snížení odvodů DPH u všech ekologických výrobků, kde je to možné

– Daňové prázdniny pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí

– Zavedení pravidla daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene; jakmile ho složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené

ANO

– Komplexní revize daňového mixu včetně úprav spotřebních daní

– Pětiprocentní digitální daň a nová ekologická daň z plastů připravovaná EU

– Snížení především sociálních odvodů, které zaměstnavatelé platí za zaměstnance

– Opětovné zvýšení daně z příjmů pro zaměstnance; od ledna zavedená sazba ve výši 15 procent má podle premiéra Andreje Babiše platit pouze dva roky

ČSSD

– Sektorová daň pro banky a případně další velké společnosti, progresivní zdanění lidí s nejvyššími příjmy

– Minimálně sedmiprocentní výše digitální daně

– Spravedlivá daň z prodeje nemovitostí; mimo jiné znovuzavedení daně z převodu nemovitostí, kterou zrušil loni schválený daňový balíček

Pramen návrhy stran