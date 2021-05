Důchody se zvýší až o tisícikorunu. Ve hře je i jednorázový bonus | E15.cz

Další přísun peněz seniorům je před letošními volbami a také kvůli očekávanému růstu inflace jistý. Ministry čeká debata o zvýšení starobních penzí nad zákonnou valorizaci o několik stokorun. Celkově by si lidé na odpočinku mohli polepšit v průměru až o tisícikorunu měsíčně. Druhou možností je jednorázový několikatisícový bonus, který by stát trvale nezatížil. Pro penzisty by však byl méně výhodný. Opozice hovoří o uplácení voličů.

„Chci, aby se vláda dohodla v nejbližších týdnech. Stále u nás žije milion seniorů, kteří mají penze pod čtrnáct tisíc korun měsíčně,“ řekla deníku E15 šéfka rezortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Poukázala na skutečnost, že zhruba o 1300 korun méně oproti průměrnému důchodu pobírá velká část z 2,4 milionu českých seniorů.

Zákon podle aktuálních propočtů zajistí od příštího ledna nárůst v průměru o 450 korun, což ministryni připadá málo. „Je to asi polovina toho, na co byli důchodci zvyklí v minulých letech. Za svoji celoživotní práci si rozhodně zaslouží více peněz,“ dodala.

Maláčovou čeká střet s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), která zatím počítá s necelou pětistovkou danou paragrafy. Pokud by se vláda přiklonila k pravidelnému měsíčnímu zvýšení nad rámec pravidel, musela by je novelizovat a úpravu prosadit v parlamentu. Nelze proto vyloučit, že diskuze vyvrcholí až koncem září spolu s horkou fází kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny. Seniorům by přidal i premiér Andrej Babiš (ANO). „Přesné číslo ale neřeknu. Rozpočtem se budeme teprve zabývat,“ uvedl.

Průměrný starobní důchod letos činí 15 351 korun. Částka o více než tři sta korun převyšuje slib koalice ANO a ČSSD, k jehož splnění se zavázala právě do letošních voleb. Vláda už dvakrát prosadila vyšší nárůst, než nařizoval zákon. Pro loňský rok to bylo o 150 korun a pro předloňský o 300 korun. Podle předpisu by se v minulém roce přidávalo v průměru o 750 korun a v předminulém o 600 korun měsíčně. Loni na podzim navíc kabinet kvůli pandemii mimořádně poslal každému seniorovi pět tisíc korun.

Růst penzí je pro státní rozpočet nákladný. Každá dodatečná stokoruna znamená zvýšení výdajů o tři miliardy korun za rok a je břemenem do budoucna.

Za první čtvrtletí skončil důchodový systém v deficitu 9,5 miliardy korun, plyne z údajů ministerstva financí. Za leden až březen se na penzích vyplatilo 134,7 miliardy korun a výdaje na správu dosáhly 1,7 miliardy. V loňském prvním kvartálu dostali senioři 126,1 miliardy korun, správa vyšla na 1,6 miliardy.

Snahu vlády zvýšit důchody kritizuje opozice. „Na služby, jako jsou důchody, sociální služby nebo zdravotnictví, si Česko fakticky půjčuje,“ řekl s poukazem na raketově rostoucí zadlužení země šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová považuje záměr za populismus. „Jsme zadluženi až po uši a v tomto ekonomickém rámci chce vláda navrhovat další nezodpovědný dáreček, který zaplatí příští generace,“ míní.