Z malého projektu jsme udělali lídra trhu, říká bývalý finančník PPF a investor do dietních těstovin Martin Špaček | E15.cz

Kterému z vašich projektů se nyní věnujete nejvíce?

Momentálně nejvíce značce KetoMix, která od samého začátku výrazně roste. V roce 2017, tedy první rok KetoMixu na trhu, jsme měli obrat deset milionů korun. V loňském roce jsme už přesáhli obrat 200 milionů.

KetoMix je ketonová dieta, tedy dieta zaměřená na zvýšení obsahu bílkovin a omezení sacharidů.. Jak jste se vy, finančník z PPF, dostal k dietám?

Na začátku byl nápad, který se nám líbil, a tak jsme ho zafinancovali. Věříme, že hubnutí a zdravou stravu budou lidé řešit stále víc. Nejsme ale standardním investorem. Neříkáme:„Tady máte peníze a dělejte si, co chcete“. Říkáme: „Tady jsou peníze, chceme za ně podíl a zároveň s vámi budeme úzce spolupracovat“. V KetoMixu jsme převzali řízení financí nebo obchod, pomáhali jsme s vývojem značky. Z malého lokálního projektu jsme udělali lídra českého trhu a značku, která působí i na zahraničních trzích. Aktuálně na Slovensku a v Maďarsku. Nyní hledáme další trhy, kam bychom se chtěli posunout.

Jakou máte na trhu konkurenci?

To je relativní a záleží na úhlu pohledu. Když se budeme bavit jen o segmentu ketonových nebo proteinových diet,, tak v Čechách najdete asi patnáct firem, které se na tento typ stravování zaměřují. Pokud se ale budeme bavit o produktech s nízkým obsahem sacharidů, takzvaném „low carb jídelníčku”, konkurence už je mnohem větší. Dokonce i nadnárodní potravinářské společnosti se ze zaměření na „light“ výrobky přesouvají k těm „low carb“. Celosvětově se hubnoucí trh pohybuje v miliardách dolarů. V ketonových dietách tipuji v Česku objem do jedné miliardy korun, možná okolo 750 milionů. To je odhad, přesná čísla neexistují.

Jak jste zmiňoval, výrazně jste vyrostli, a předpokládám, že celý trh. Bylo tomu tak ještě před covidem, anebo koronavirová situace boom urychlila?

Rosteme kontinuálně. Co se ale týče současnosti, covid nás samozřejmě zasáhl, jako většinu společností. Měli jsme problémy s dodávkami surovin pro výrobu. Loni v březnu byl jasně viděli výpadek prodejů, lidé nevěděli, co bude dál a hubnutí moc neřešili. Na druhou stranu v červnu, když se rozvolnilo, prodeje raketově vylétly vzhůru. Totéž očekáváme i letos. Trh i přes pandemii roste.

Vy prý zkoušíte ketonovou dietu i sám na sobě. Proč?

Musím, nemůžu prodávat něco, o čem nejsem přesvědčený, že funguje. Jsme česká firma, vyrábíme v Česku z kvalitních surovin. Na trhu jsou pofidérní čínské proteiny, my máme vše ze zemí Evropské unie. Používáme holandský protein, protože si chceme být jistí, že od nás lidé dostanou kvalitní produkt.

Výroba probíhá v České republice, ale suroviny dovážíte. Zmiňujete proteiny z Holandska, další suroviny z Velké Británie. Proč? Na našem trhu nejsou?

Spotřeba proteinu pro výrobu našich jídel je obrovská, i proto je nutné sahat po zahraničních dodavatelích. Proteinů jsou stovky a každý chutná jinak, jeden hrudkovatí, druhý je hrubější, další čistší. Testovali jsme jich opravdu mnoho a holandský protein vyšel jako nejlepší. Nejen pro jeho složení, ale i chuť a strukturu. Nejde jinak než nakupovat v zahraničí, na západě. Jsme proto možná trochu dražší než konkurence, ale víme, že prodáváme kvalitu. Jsou i mnohem dražší značky, ale nepatříme mezi nejlevnější.

Loni jste s vaší společnosti L2S Europe přikoupili firmu, prodávající konjakové těstoviny Slim Pasta. Hledali jste něco na doplnění KetoMixu?

Neustále se rozhlížíme po trhu a hledáme produkty, které jsou bez sacharidů nebo s jejich sníženým obsahem. A tak jsme objevili i kořen rostliny konjak, ze kterého se vyrábí mouka a z ní třeba právě těstoviny. Konjak je pro mě naprosto neuvěřitelný produkt, zasytí vás a nemá téměř žádné kalorie. Z mého pohledu je to doplňková potravina, které můžete sníst „tunu“, aniž byste přibrali a přitom jste přejedení. Konjak roste v Asii, kde se i zpracovává. Loni jsme od anglické firmy, která v Číně vyrábí konjakové přílohy Slim Pasta, získali licenci pro střední Evropu. Konjakové produkty se hodí i do KetoMix diety, takže synergie je jasná.

Jak se u nás konjakovým těstovinám daří?

V porovnání s KetoMixem jsou o poznání menší. Za loňský rok jsme měli v Čechách a na Slovensku obrat deset milionů, oproti KetoMixu s více než 200 miliony korun. Ambice na letošek máme veliké, a ačkoli nás přibržďuje covid, chtěli bychom se u Slim Pasty dostat na obrat 25 milionů korun a u KetoMixu na 280 milionů. Řešíme i zahraniční expanzi. Teď působíme kromě Čech i v Maďarsku a na Slovensku, vstoupit bychom letos chtěli i do Francie a Anglie.

Z Anglie dovážíte suroviny. Měli jste problémy po brexitu?

Obrovské. V lednu jsme měli velkou televizní kampaň, kdy jsme poprvé masově představovali naši značku konjakových těstovin. Ačkoli jsme měli zásoby na pět měsíců, všechno jsme prodali už v lednu. A v únoru jsme se dostali do situace, kdy zboží, které mělo dorazit, leželo na celnici a my jsme nebyli schopni ho k nám z Anglie dostat. Všichni známe ty fotky českých kamioňáků, kteří Vánoce a Nový rok trávili na hranici. Tam byly i ti naši. Zboží přišlo minulý týden. Byly to dva a půl měsíce intenzivní práce, Anglie se úplně sesypala. Výrazně nás to poškodilo, neměli jsme co prodávat. Brexit nás trefil stoprocentně, byl to přímý zásah. Na druhou stranu jen v lednu jsme oproti loňskému roku desetinásobně vyrostli.

Teď už dovoz funguje lépe?

Teď už to relativně funguje, i když stále to není ono. Cesta trvá třeba o týden déle. S tím už ale počítáme. Měli jsme čtyřměsíční rezervu, ta nám nestačila, tak teď objednáváme ještě víc. A místo do Anglie vozíme produkt z Číny do Holandska. Je to pro nás dražší, ale stále je to lepší varianta, než čekat týdny na zboží, které visí někde na hranicích.

I samotná doprava z Číny je ale nyní problematická. Není dostatek kontejnerů, jsou zaparkované někde v Evropě…

A čínský Nový rok znamenal úplnou tečku. Zdržení jen dopravy z Číny do Anglie je kolem dvou až čtyř týdnů. A v Anglii je situace taková, jaká je. Proto jsme se rozhodli pro transport přes Holandsko. Tam sice trvají věci déle, protože ještě nemáme zaběhané cesty, ale stále je to pro nás lepší. Nejhorší bylo, když jsme nic nevěděli. Když víte, že bude mít zboží zpoždění třeba tři týdny, můžete s tím pracovat. Ale když každý den slyšíte: „ž zítra”, s tím toho moc nenaděláte. Původně nám dopravu řešila anglická firma, ale zjistili jsme, že Češi to umí lépe. Jsme zvyklí se věcem přizpůsobovat, jsme zvyklí věci vyřešit. Angličani říkají:„Nefunguje to, nevíme, co se děje”. Češi hledají cesty.

KetoMix a další produkty prodáváte na vašem webu, kolem je navázané poradenství na hubnutí. Zkoušeli jste i prodej přes velké obchodní řetězce?

Měli jsme strategii jít více do fyzického prodeje. Měli jsme plán, jak se dostat do řetězců, jak řešit pobočky, chtěli jsme jít lidem blíž. Potom ale přišla loňská půlka března. A v podstatě vše, co jsme měli připravené: partnerství, festivaly, vzorky... vše zmizelo. A tak jsme se vrátili zpět. Naše výhoda je, že jsme celou dobu byli jen online a naši zákazníci nás tak znají.

Kterým směrem se chcete zaměřovat dále?

Stále vyvíjíme a hledáme nové produkty, kterými bychom portfolio rozšířili. Jen za loňský rok jsme jich uvedli přes čtyřicet. Máme připravené dva nové brandy, které budeme letos uvádět na trh. Zaměříme se na segment „low carb” a kompletní náhradu stravy. To je to, kde by klienti KetoMixu měli skončit. Chceme, aby měli značku, která jim dovolí konzumovat sacharidy ve zdravější podobě, než je dort.

Vaším dalším byznysem je investiční společnost NetSide Europe. Jedním z jejích partnerů byla Arca Capital. Jak vás situace kolem Arky ovlivnila?

NetSide Europe je firma, kterou založilo několik subjektů a jeden z nich byla právě Arca Capital. Nebudeme říkat, že se nás jejich situace nedotkla. Arca byla významným partnerem, který poskytoval finance pro nákup dalších startupů, ty teď nemáme. Je to pro nás nepříjemné spíše z toho důvodu, že náš partner najednou zmizel. Objevují se ale firmy z Česka i ze zahraničí, které mají o naše portfolio firem zájem.

O co z vašeho portfolia je zájem?Zvažujete někde prodej?

Jednoznačně je zájem o finanční srovnávače Porovnej24.cz a Netfinancie.sk s celkovým pojistným kmenem více než 350 milionů korun a s databází téměř 1,5 milionu klientů. Za rok 2020 jsme vyrostli o třicet procent na 150 milionů. Na trhu srovnávačů je teď velmi rušno. Finanční instituce si uvědomily, že budoucnost je online. Snaží se to tedy dohnat. Jednička i dvojka srovnávačů na českém trhu byly prodány zahraničním investorům. My jsme zůstali jediní jako česká firma. Teď kolem krouží několik firem, které o nás mají zájem. Prodej jsme neplánovali, ale jak říkáme, všechno má svoji cenu.