Vezmi a běž. Amazon v Londýně otevřel svou první prodejnu bez pokladen | E15.cz

Nový londýnský obchod znamená další krok v ambiciózním plánu Amazonu prodávat potraviny po celém světě. V tomto případě navíc bezkontaktně. Zákazníci do obchodu vstoupí prostřednictvím mobilní aplikace Amazonu, v obchodu si vezmou libovolné zboží a odejdou zdánlivě bez placení, informuje britský deník Express.

Platba se přes aplikaci Amazonu uskuteční bezkontaktně. Ve chvíli, kdy zákazník vstoupí do obchodu, začnou ho sledovat kamery s umělou inteligencí, které zachycují vše, co berete z regálů a co si z obchodu odnášíte. Při odchodu se útrata automaticky odečte z platební karty. Výhodou takového obchodu je i mizivé riziko krádeží či jakékoli jiné trestné činnosti.

„Zaměřili jsme se na co možná nejsnazší způsob nakupování,“ říká Matt Birch, bývalý výkonný ředitel obchodního řetězce Sainsbury, který teď řídí Amazon Fresh Stores ve Velké Británii. „Uvědomujeme si, že zákazníci ve Velké Británii chtějí nakupovat především rychle a pohodlně. Oceňují, že mohou rychle a bez jakéhokoli kontaktu s pokladnou odejít s nákupem,“ uvedl Birch.

Koncept bezkontaktního obchodu s potravinami představil Amazon poprvé ve Spojených státech v roce 2018. Společnost tam usiluje o zvýšení svého podílu na prodeji potravin. V roce 2017 koupila prodejní řetězec Whole Foods Market zaměřený na potraviny nejvyšší kvality. Amazon v USA provozuje mimo jiné 26 menších obchodů s potravinami bez pokladen nazvaných Amazon Go, dva větší obchody Amazon Go Grocery a deset supermarketů Amazon Fresh.