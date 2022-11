Musíme se ihned zbavit závislosti na ruských fosilních palivech, říká europoslanec Peksa | E15.cz

V Evropském parlamentu živě rezonuje téma energetické krize. Je podle vás správné, že se například právě teď řeší Fit for 55, když vyvstávají akutnější problémy?

Je to správné, protože krize, ve které momentálně jsme, vznikla kvůli pálení fosilních paliv. Kvůli tomu nejen řešíme planetární klima, ale ještě financujeme Vladimíra Putina. Teď vyvstala praktická potřeba ukončit financování Putina, ale fosilní paliva zůstávají problémem pořád. To, že se jich snažíme zbavit, k čemuž právě tento balíček směřuje, je součást řešení, nikoli součást problému.

Takže by celá situace nyní vypadala lépe, kdybychom již používali více zelených zdrojů? Je to cesta z problému?

Jednoznačně, v podstatě každá kilowatthodina elektřiny, kterou nám vyrobí solární panel nebo větrná elektrárna, ušetří kilowatthodinu elektřiny, kterou musíte jinak vyrobit pálením zemního plynu. Ten je extrémně drahý a vlastně nám vyhání ceny nahoru.

V současnosti Evropský parlament projednává plán RepowerEU, máte k němu nějaké připomínky?

Myslím, že komise měla v tomhle případě využít situace a předložit balíček opatření, která skutečně problém vyřeší. Udělali krok správným směrem, ale měli být důraznější, protože situace je vážná.

V čem konkrétně měla být Evropská komise důraznější?

V rámci balíčku jsme měli jasně říct, že se kompletně zbavíme závislosti na ruských fosilních palivech, a to pokud možno co nejdřív. Mělo tam být jasně řečeno, z jakých zdrojů vybudujeme novou energetickou infrastrukturu. V principu jsme schopní ji vybudovat velmi rychle, zároveň to ale znamená do ní investovat a nevymýšlet nesmysly typu investic do zemního plynu jako obnovitelného zdroje, když nás to samozřejmě od našeho cíle odvádí.

Je vůbec reálné se v blízké budoucnosti, například v rámci nadcházející nebo další zimy, energetické závislosti na Rusku zbavit?

Je. Samozřejmě za nákladnou cenu toho, že budeme přepravovat zkapalněný zemní plyn přes moře, ale v principu to reálné je i letos. Samozřejmě bychom ale z dlouhodobého hlediska potřebovali energie vyrábět pomocí vlastních obnovitelných zdrojů.

Jaderná energie je cesta zelenější infrastruktury?

Nejbližší jaderná elektrárna se má v Česku postavit za patnáct let, pokud ji teď začneme stavět. Takže si nemyslím, že to časově stíháme, potřebujeme nějaké rychlejší řešení.

Drahé energie a zastropování cen

Finální návrh nového paktu o migraci by měl být schválený do roku 2024. Myslíte, že může v současné podobě projít?

Myslím, že ano. Samozřejmě je to velké umění možného, bude se ještě muset vyřešit, jak to konkrétně technicky udělat, v zásadě je ale politická vůle se dohodnout a najít společná řešení.

Máte vy sám nějaké konkrétní výhrady?

Je tam řada věcí, kterých se vyjednávači nedotýkali, protože jsou hodně citlivé. Typicky, jakým způsobem bude pakt fungovat v extrémních situacích, kdy lidí na hranici je skutečně hodně a musíme se dohodnout, jak se o ně postaráme. Málokomu se chce do této otázky zabrušovat.

Myslíte, že bude mít Česko problém se zavedením?

Doufám, že ne, pokud tedy nedojde k nějakému dramatickému posunu ve vnitřním vnímání konzervativních stran, které jsou momentálně ve vládě.