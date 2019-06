Analýza Jany Havligerové: Babišův střet zájmů a co bude dál | E15.cz

Premiér Andrej Babiš je podle Evropské komise přes dva roky ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky z holdingu Agrofert. A v Česku selhala kontrola, která by zabránila tomu, aby holding dál dostával dotace. Tolik ve stručnosti shrnutí dvou předběžných auditních zpráv, které do Česka dorazily v minulých dnech z Bruselu.

Jejich konečná podoba bude známá nejdříve v září – tedy pokud se potvrdí neoficiální informace z Bruselu, že komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger chce, aby audity byly dotaženy do finále do vypršení mandátu nynější Evropské komise, jejíž funkční období trvá do konce října.

Mezitím budou pracovat i české úřady, a to na oponentních zprávách, které by podle premiéra Andreje Babiše i některých dalších členů vlády měly tvrzení evropských auditorů vyvrátit. Zda a případně jakou sumu z evropských dotací bude Česko nuceno vrátit, se tak dozvíme až na podzim.

„Kdybychom všechno odsouhlasili, co v auditu je, může jít až o 30 miliard a bude to mít nedozírný dopad do stovek firem v České republice,“ řekla DVTV ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Návrh prvního auditu komise zároveň zkoumají tuzemští žalobci. Prověrku má na starosti pražské vrchní státní zastupitelství pod vedením Lenky Bradáčové. V horizontu dvou až tří týdnů by na základě analýzy mělo padnout rozhodnutí, zda se v možné dotační kauze budou dělat další kroky. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v minulých dnech označil unijní informace za závažné s tím, že pro případné vyšetřování kauzy jsou potřeba i další údaje a samotný text návrhu auditní zprávy k tomu nebude stačit.

V běhu a zatím bez konce je ovšem i další ostře sledovaná Babišova kauza „Čapí hnízdo“. Policisté 17. dubna předali státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi spis z vyšetřování a navrhli mu, aby vypracoval obžalobu. Kvůli údajným machinacím při získání padesátimilionové dotace na výstavbu multifunkčního areálu ve středních Čechách hrozí předsedovi vlády až desetiletý trest vězení za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Žalobce ve věci zatím nerozhodl a Andrej Babiš vyrazil do protiútoku. Jeho advokát Michael Bartončík předal Městskému státnímu zastupitelství v Praze návrh na zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Text, který se týká přímo premiéra, je obsáhlý, má zhruba pětatřicet stran. „Navrhujeme zastavit stíhání mého klienta z toho důvodu, že skutek, ze kterého je obviněn, není podle našeho názoru trestným činem,“ oznámil obhájce. Stejně jako u předsedy vlády hodlá postupovat v případě Babišovy manželky Moniky a také jeho dcery z prvního manželství Adriany Bobekové, kterých se kauza Čapí hnízdo dotýká také. Nezbývá, než čekat.