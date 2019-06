Nejen Babiš. O zastavení stíhání žádají všichni aktéři kauzy Čapí hnízdo | E15.cz

Před Babišem podali žádost o zastavení trestního stíhání dva ze šesti obviněných, podle médií jsou to někdejší manažer koncernu Agrofert Josef Nenadál a bývalá náměstkyně jihlavského primátora a členka společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová. Bartončík minulý týden oznámil, že podá návrhy na zastavení u dalších osob, které zastupuje, tedy Babišovy manželky Moniky a dcery Adriany Bobekové.



Katarína Janisková, advokátka dalšího obviněného, Babišova švagra Martina Herodese, se k tomu, zda její klient také podal návrh na zastavení stíhání, vyjádřit nechtěla.

Policisté navrhli 17. dubna Babiše a další obviněné v kauze Čapí hnízdo obžalovat. Návrh se netýká premiérova syna, který je stíhán samostatně. Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení.



Společnost Farma Čapí hnízdo dříve patřila Agrofertu, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov. V roce 2007 se přeměnila na firmu s akciemi na majitele. Další rok získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, než jej kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní firma Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.