Z České republiky neodcházíme, říká výkonný ředitel Teska | E15.cz

Jaká je dnes situace ve vašich obchodech, pokud jde o návštěvnost, obrat?

On-line část byznysu je na tom výrazně lépe v porovnání s předchozím rokem, jde o růst v řádu několika desítek procent. V době covidu to byly stovky procent, ale na začátku byl velký přetlak a zákazníci museli na objednání čekat i několik dní. Dnes jsme už připraveni na druhou vlnu a vidíme, že spousta zákazníků u nakupování přes internet zůstala, a proto připravujeme na podzim navýšení kapacity.

Na kamenné obchody dopadla situace jak?

Ukázalo se jako dobré, že máme diverzifikované portfolio obchodů, od malinkých Žabek až po velké hypermarkety. Nákupní chování se vrátilo nějakých deset až dvanáct let zpátky, kdy zákazníci přišli a udělali obrovský nákup. Bylo méně transakcí, ale výrazně narostl průměrný košík a to zatím do určité míry přetrvává. Zákazníci trošičku omezili frekvenci, dříve dělali menší nákupy častěji.

Když je počet transakcí menší a průměrný košík narostl, jsou tržby v porovnání s loňským rokem plus minus stejné?

V době covidu od března do května byly tržby výrazně vyšší. Velkoobchod se přesunul do maloobchodu, takže když sečteme celé pololetí, jsou tržby vyšší, ale na druhou stranu s tím byly spojené obrovské vícenáklady v řádu stovek milionů korun. Šlo o náklady na odměny zaměstnancům, dále o náklady spojené s bezpečností, na dezinfekci vozíků, prodejen, roušky, rukavice i na ochranku. Když se podíváme na celkovou ziskovost, tak náklady byly výrazně vyšší než to, co jsme získali navíc. Roli hraje i nepředvídatelnost prodejů v různých kategoriích, což způsobuje vícenáklady v logistice, distribučním centru, ale i v tom, co potom zlevňujete nebo vyhazujete.

Zmínil jste, že vám pomohla různorodost vašich prodejen. Vidíte příklon k menším obchodům, zatímco do hypermarketů třeba lidé nechodí tak rádi kvůli velkému prostoru?