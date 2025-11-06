Celní války jako předzvěst pekla. USA jsou důkazem, že obchod chápou špatně, říká Drábek na SHIFTS
Globální scéna se mění. A tyto posuny, „shifts“, se nedají ignorovat. Kdo nechce ztratit nit a chce držet prst na tepu doby, zamířil do pražského hotelu Clarion, kde právě dnes, ve čtvrtek 6. listopadu, začal nabitý program konference SHIFTS, která nese motto: „Strength leads the way“. O posouvání byznysu, politiky i peněz budou mluvit ti nejpovolanější – Morgan Housel, Sebastian Kurz nebo Jiří Šmejc.
Celní války jako pekelné předsálí. Kde hranice nepřekročí statky, tam projde vojsko
Politika se stala superfaktorem ekonomického vývoje světa. A to konkrétně ta americká, která letos přinejmenším urychlila proces deglobalizace či ekonomického nacionalismu. Ten přitom někdy předznamenává předpokoj totálního pekla.
Jak tvrdil slavný francouzský ekonom devatenáctého století Frédéric Bastiat, obchodní války předcházejí těm skutečným: „Kde nemohou hranice překračovat statky, budou je překračovat vojska," odcitoval Bastiata jeden z nejnadějnějších mladých českých ekonomů, teprve osmnáctiletý Štěpán Drábek.
Celní války USA chápe jako nepochopení základních ekonomických zákonitostí a paradox, že i v jednadvacáteém století mohou politicky zvítězit směry, které na mezinárodní obchod nahlíží jako parazitismus. „Realita je přitom přesně opačná," zdůrazňuje Drábek.
Nepředvídatelná ekonomika
Ekonomická komentátorka a influencerka z Kentucky Kyla Scanlon se snaží objasnit, proč dnešní ekonomika působí nepředvídatelně, i když data na papíře vypadají příznivě.
„Klíčovými silami, které nyní formují svět, jsou nejistota, pozornost a důvěra, umělá inteligence, technologické disrupce, institucionální nestabilita a demografická krize,“ říká Scanlon, která si vysloužila označení finanční poradkyně Generace Z.
„V takové ekonomice se snažíme odhadnout pravidla hry až během jejího hraní, jenže věci se vyvíjejí mnohem rychleji a celé ekonomické cykly se dnes odehrávají během několika měsíců,“ dodává autorka knihy In This Economy? How Money and Markets Really Work.
Investování není o nápadech a analýzách, ale příležitosti
Dobrý nápad je možná skvělý v běžném každodenním životě, ve světě investic ale určitě není dobrým hybným momentem pro strategické nákupy. „Slovo nápad je mimo, těch máme všichni spoustu každý den, není to užitečná metoda, jak se koukat na investice,“ uvádí šéf private equity fondu 10X Matěj Turek, který o sobě dal naposledy vědět nákupem fotbalového klubu Dukla Praha.
Ve svých investicích zastává „buffettovský“ přístup: investuje jen do toho, čemu dobře rozumí a co má, jak rád říká, za léta načteno. „Na investici se dívám jako na příležitost, na kterou ovšem musím být připraven a musí mi být vlastní,“ říká Turek.
Zajištění na důchod? Řešení není jen učit investovat
Pro mladou generaci má kontrariánskou radu. Primárně radí kritické a nezávislé myšlení, zároveň ale zpochybňuje něco, co se v Česku stalo v posledním letech mainstreamovým názorem. Totiž proinvestovat se k finančně komfortnímu důchodu.
„Přece každý člověk chápe, že zajištění na důchod nemůže spočívat v nějakém investičním produktu, to musí zařídit společnost, to nevyřeší jednotlivec sám,“ zdůrazňuje Turek.
Jako příklad dává Čínu, která se momentálně potýká s dramaticky nepříznivou demografickou křivkou a vyhlíží zásadní úbytek populace. „Demografickou křivku v Číně určitě nevyřeší, že se část společnosti naučí investovat do étéefek. Řešení musí být na úrovni celé společnosti,“ zdůrazňuje Turek.
Rozdělený svět
Bývalý rakouský spolkový kancléř Sebastian Kurz nahlíží na současnou geopolitickou situaci s výraznou skepsí: „Během studií jsem si myslel, že jsme všichni propojení a žijeme ve vysoce globalizovaném světě. Dnes však, i v důsledku války na Ukrajině, vidíme hluboké rozdělení a obávám se, že tento trend bohužel přetrvá.“
Kurz, který v roce 2023 spoluzaložil společnost DREAM zaměřenou na AI ochranu před kybernetickými hrozbami, upozorňuje, že dopady tohoto vývoje citelně zasahují podnikání napříč mnoha sektory.
AI rozloží značky rychleji než kdy dřív
Podle Jiřího Šmejce, zakladatele investiční skupiny Emma Capital, bývalého CEO skupiny PPF a hlavního speakera letošního ročníku SHIFTS, žijeme v inflační době. V době, kdy se hodnota firem a celá private equity může kvůli síle umělé inteligence velice rychle měnit. „Ve chvíli, kdy se vám něco nepovede, váš brand se může rozpadnout neuvěřitelnou rychlostí. AI agenti vyhledají vaši slabou stránku. Firmy budou také ztrácet svou pricing power. Ten, kdo má nepřiměřené marže, už je nebude moci skrývat před zákazníky, AI agenti ho nasvítí,“ řekl Šmejc.
Češi nejsou připraveni na vojenský konflikt
Institut Solvo Ivany Tykač představil v rámci panelu Resilience Shift velký výzkum nazvaný Odolnost jedince, kde srovnává několik evropských zemí. Češi přikládají ze všech zkoumaných států největší důležitost hodnotám, ale jsou velmi málo připraveni na případný vojenský konflikt. Nejmladší generace Z a Alfa nejsou nijak připraveny bránit Česko. Nemají téměř žádnou zkušenost s vojenským výcvikem. Dobrý příklad ale dává Ukrajina, kde funguje jistá gamifikace války, kdy jednotky, které mají vysokou úspěšnost při zásahu cílů na ruské straně, si mohou sáhnout na lepší zbraně a takto se v rámci vojenské hierarchie posouvat dál. „To je něco, z čeho bychom si mohli vzít příklad, třeba i pro případný tříměsíční vojenský výcvik po střední škole,“ myslí si někdejší velvyslanec ČR při NATO a spolupracovník Solva JakubLandovský.
Naplňování ideologií se stává důležitější než nápady
V prvním panelu hned po zahájení konference vystoupil Štěpán Ašer, generální ředitel a předseda představenstva J&T BANKY. Ještě před pár lety měla výroční zpráva J&T Banky kolem stovky stran. Nyní má díky povinné zprávě o ESG stran 250. Podle šéfa J&T Banky Štěpán Ašer jde o symbol trendu, který zpomaluje ekonomiku Evropy a nutí management firem nejen z bankovního sektoru k tomu, aby nad obsahem byznysu zvítězila forma. „Naplňování ideologií se stává důležitější než vlastní nápady. Nemůžeme ale žít v nekonečných ochranářských bariérách proti vlastní hlouposti,“ vzkazuje Štěpán Ašer.
Kurz Evropy není i kvůli přeregulovanosti takový, jaký by být mohl, totiž rostoucí. Česko přitom má specifický skill set, aby mohlo jít alespoň částečně vlastní cestou, v rozhodující míře ale bude dědicem osudu celé Evropy. „Regulace by měla až reagovat na problémy, spíše než vytvářet překážky předcházející hypotetickým problémům,“ zdůrazňuje Ašer. Šéf J&T Banky sám přiznává, že celou výroční zprávu banky ani nečetl. „Některým značkám dokonce ani nerozumím,“ dodává Ašer s tím, že od určitého okamžiku přestal chápat, kam regulatorní mašinérie v Evropě vede a jaký má smysl.
O konferenci SHIFTS
„Konference Shifts si klade za cíl dívat se dopředu s respektem k minulosti. To znamená chytře využívat sílu ve všech významech tohoto slova – sílu lidského kapitálu, sílu investičního kapitálu i sílu politické moci. Konference nabídne pohledy těch nejlepších ve svých oborech, lidí, kteří hledí do budoucna také na základě svých osobních bohatých zkušeností. Vysvětlí, jak využít sílu jako hnací motor perspektivní budoucnosti,“ říká šéfredaktor e15 Nikita Poljakov.
Program konference pokrývá zásadní disciplíny, které tvoří shifts. Behaviorální investování a logiku pohybů na kapitálových trzích dokáže srozumitelně a se sociologickým přesahem vysvětlit spisovatel Morgan Housel. Jeho absolutní bestseller Psychologie peněz je biblí finančníků, ke které se vracejí ostřílení profesionálové i začínající investoři. Prodalo se jí přes devět milionů výtisků a byla přeložena do šedesáti jazyků. Panel s Morganem Houselem povede světoznámá popularizátorka investování, spisovatelka a pedagožka Kyla Scanlon, kterou prestižní týdeník Barron’s zařadil mezi stovku nejvlivnějších žen ve financích.
Politice a také celosvětové geopolitice se bude věnovat bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz. Ve 27 letech byl zvolen ministrem, o čtyři roky později se stal předsedou vlády. Dnes působí v oblasti technologií s přesahem do bezpečnosti. Panel s ním povede Tomáš Jirsa, známý z podcastu Insider.
V ryze investičním panelu se pod taktovkou moderátora Leoše Rouska potkají významné osobnosti evropské investiční a bankovní scény. Pozvání přijal investiční talent Michael Kollár, zakladatel a CEO fondu GateVest. Na pódiu jej doplní jeden z nejzkušenějších byznysových a investičních právníků v Česku Petr Pánek z White & Case.
Byznysu, a nejen tomu českému, se v dalším panelu budou věnovat také moderátor Nikita Poljakov a předseda představenstva a generální ředitel J&T Banky Štěpán Ašer. Doprovodí je mladí miliardáři a zakladatelé úspěšné firmy FTMO Marek Vašíček a Otakar Šuffner.
Na závěr vystoupí zakladatel a CEO skupiny EMMA Capital Jiří Šmejc, který patří do první podnikatelské ligy. S moderátorem Nikitou Poljakovem bude diskutovat nejen o českém, ale i celoevropském byznysu.
Program a další podrobnosti najdete ZDE.