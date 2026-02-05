Dokážeme přinutit zhýčkanou línou tkáň k aktivitě, říká technický ředitel BTL Tomáš Drbal
- Česká zdravotnická technologická firma s obratem přes 18 miliard korun po úspěchu přístroje na léčbu depresí zkusí brzy prorazit i na trhu srdečních katetrů.
- Bez externích investorů chce s novou technologií vyzvat světové giganty, kteří jí už nyní vyhrožují likvidací.
- „Z trhu už jsme slyšeli, že si novou konkurenci nenechají líbit, že nás prý buď zažalují, zničí, nebo koupí,“ popisuje tvrdou realitu technický ředitel společnosti BTL, kterou ovládá miliardář Jan Vild.
Vaše firma si drží vysokou frekvenci uvádění nových produktů na trh. Každý rok přinesete nějakou novinku. Loni to byl například úspěšný přístroj Exomind, ke kterému se dostaneme. V poslední době jste totiž nejvíce spojováni s vývojem nového druhu katetru. Jak jste s ním daleko? Jen doplním, že žilní katetr je tenká ohebná trubička, která se zavádí, aby léčila srdeční arytmii.
Máme za sebou druhé kolo klinických studií a zatím vše probíhá velmi dobře. Ještě nás čeká poslední fáze, která začne na podzim a bude trvat půl roku. Když dopadne dobře, v což věříme, certifikace by mohla být hotová příští rok. Současně už jsme začali dělat kroky pro zavádění sériové výroby, která by mohla začít na konci příštího roku.
Jaké jsou hlavní přínosy vašeho nového typu katetru?
Odpovím zeširoka. Když jsme o tomto produktu začali uvažovat, chodili jsme do kardiocenter a ptali jsme se, co je ten nejčastější problém, se kterým se u pacientů setkávají. Výsledkem tohoto průzkumu byla arytmie, například fibrilace síní, která se dlouhé roky léčí radiofrekvenční katetrizační ablací. Je to zákrok, při kterém lékaři zavedou do srdce zmíněnou tenkou trubičku zakončenou elektrodou a pomocí tepla cíleně zničí malý kousek tkáně, který způsobuje nepravidelné bušení srdce.
Použití této metody vyžaduje velké zkušenosti a odbornost lékaře a zároveň je velmi časově náročné. Pacient je v rámci tohoto zákroku na sále klidně i čtyřicet minut. Operace navíc není vždy úspěšná napoprvé. My bychom s naším katetrem rádi nabídli rychlejší, šetrnější a jednodušší zákroky.
Můžete být konkrétnější?
Časovou náročnost umíme zkrátit na polovinu. To v praxi znamená, že elektrofyziologové, kteří se zaměřují na zmíněné zákroky a kterých je málo, mohou ošetřit mnohem více pacientů. Jen v Česku bychom potřebovali provést třikrát více zákroků, než lékaři momentálně stihnou. Navíc máme indicie, že by u našeho katetru mohla být větší úspěšnost operace.
Když klinická studie dopadne dobře, co by to mohlo znamenat pro váš byznys?
Takhle my neuvažujeme. My opravdu chceme řešit problémy pacientů, to je naše výzva, to nás baví. A pokud se to povede, budeme šťastni.
Rozumím, ale bez byznysu se dělá výzkum, který stojí velké peníze, velmi složitě. Byznys plán tedy musíte mít. Máte například odhady, jaká je poptávka po vašem řešení?
To je velmi složité odhadovat. Vstupujeme na zcela nový trh, který momentálně ovládají čtyři velké firmy. Z trhu už jsme slyšeli, že si novou konkurenci nenechají líbit, že nás prý buď zažalují, zničí, nebo koupí. My se na trh pokusíme dostat, ale odhadovat výsledek je velmi složité. Na začátku můžeme prodat pět tisíc katetrů a časem třeba 20 tisíc ročně. Jeden stojí zhruba 75 tisíc korun.
Pokud počítám správně, tak ve výsledku může jít o miliardový byznys. Můžete prozradit, kolik vás stojí vývoj?
Nyní se blížíme už půl miliardě korun.
A vše si hradíte sami? Žádného investora ani nehledáte?
Přesně tak. To je naše celková strategie, na které nechceme nic měnit.
Nedávno jste oznámili také vývoj zařízení BTL Walk, které má jít na trh v prvním kvartálu tohoto roku. Můžete k tomu říci podrobnosti?
To je pro pacienty, kteří mají diagnózu takzvané spadlé špičky. Příčin může být několik, ale často jde o přerušenou nervovou dráhu. Kvůli přerušeným nervům nedokážete špičku chodidla zvednout, a proto se vám neustále „zasekává“ pod nohama. Naše zařízení si připevníte na nohu a samo vám pomůže špičku v pravý okamžik zvednout.
Takže v tomto případě se jedná spíše o pomůcku než léčbu?
Ve fyzioterapii to funguje tak, že pokud nějaký pohyb opakujete, tělo se ho postupně učí znovu samostatně provádět a aktivuje při tom ty správné svaly. Takže se může stát, ale bohužel to není pravidlem, že mozek vytvoří náhradní nervové spoje a obejde tak poškozené dráhy.
Jaká je úspěšnost tohoto zařízení?
To je složité vyčíslit. Každé poranění je odlišné a jinak vážné. Uzdravení bývá většinou ne na týdny, ale na měsíce. Zároveň v něm hraje velkou roli psychika. Ale že to pomáhá, máme zdokumentováno. Skutečně je to přínosné a má to svou logiku. A věřte mi: je to krásný pocit, když člověku pomůžete znovu plnohodnotně chodit.
Technický ředitel firmy BTL Tomáš Drbal. |
Říkáte, že každé poranění je individuální. To se ale dá říci o většině nemocí, ne? Ve spojitosti s tím, že vaše zařízení působí jako ze science fiction, to u leckterého skeptika může budit pochybnosti v tom smyslu, že obchodujete s nadějí na uzdravení. Nesetkáváte se s tím?
Tady bych zdůraznil, že všechny naše výrobky mají jasnou užitečnost a máme na to klinické studie. Pohybujeme se v přísně regulovaném zdravotnickém prostředí a dlouhodobě spolupracujeme s lékaři, což je pro nás zásadní. Pokud by šlo jen o sliby bez reálného přínosu, těžko by byznys tak dlouho fungoval a ještě k tomu takto rostl. U některých oblastí, například u přístrojů zaměřených na formování postavy, hraje přirozeně roli celá řada dalších faktorů. Technologie zde může mít podpůrný efekt, ale vždy je součástí širšího kontextu a individuální situace pacienta.
Jak to myslíte?
Přístroj, který máme, redukuje tukové buňky a současně posiluje svaly. To je ověřené. Jenže také víme, že tukové buňky mají takovou vlastnost, že se vždy zvětší, jak potřebují. Takže i když jich je v těle méně a vy dál jíte a nehýbete se, velmi pravděpodobně se brzy vrátíte na původní váhu. Jinými slovy, když člověk nezmění životosprávu, žádný přístroj nepomůže.
Jak do toho zapadají dnešní moderní léky na hubnutí?
To je věc jiná. Musím přiznat, že nástup tohoto trendu nám ubírá tržby z tohoto segmentu. Já osobně bych to ale příliš nesrovnával, protože jde o odlišné přístupy. Naše přístroje jsou zcela neinvazivní a pracují bez farmakologického zásahu do organismu, což je zásadní rozdíl. Farmaka mohou u části pacientů vést k výraznějšímu úbytku hmotnosti, to je potřeba říct otevřeně. Zároveň je vždy namístě zvažovat jejich vhodnost individuálně, ideálně ve spolupráci s lékařem. U našich technologií dlouhodobě platí, že fungují nejlépe tehdy, pokud je pacient ochoten dodržovat základní režimová opatření. V takovém případě může jít o smysluplnou cestu.
Navzdory vašemu úspěchu u klientů je česká VZP poměrně rezervovaná i u dalšího vašeho přístroje – konkrétně u technologie Emsela, která se specializuje na posílení pánevního dna. Pojišťovna k tomuto zařízení vydala diplomatické prohlášení, že lidem může pomoci, ale výsledek je nejistý. Jak na to pohlížíte?
My k tomu máme jasné klinické studie i pozitivní zkušenosti pacientů, takže to je pro nás klíčové. Zároveň respektujeme, že pojišťovny se dívají na technologie z jiného úhlu než lékaři nebo výrobci. Věříme, že s postupem času a dalšími daty se prostor pro širší doporučení otevře.
Když to vezmeme z druhé strany, která vaše technologie přinesla největší skok v užitečnosti na trhu, na kterém působí?
Určitě je to už zmíněný Exomind. Je to produkt založený na pulzním magnetickém poli. Využívá se na terapii mozku, jeho vnějších sfér, a smyslem je léčba nebo tlumení depresí. Přístroj se používá jako podpůrný prostředek nebo v době, kdy už farmaka nezabírají. Na trh jsme ho uvedli loni v lednu a už nyní nám přinesl sto milionů eur, to znamená přes dvě miliardy korun. To je pro nový přístroj obrovské číslo, asi třináct procent našeho celkového obratu. Nyní pracujeme na certifikacích do dalších zemí, takže očekáváme další růst.
Tomáš Drbal
Je technický ředitel Skupiny BTL, která je předním světovým výrobcem zdravotnické techniky pro fyzikální terapii, kardiologii a estetickou medicínu.
V BTL Tomáš působí téměř od jejího počátku a od roku 1998 je členem nejužšího managementu.
Je vystudovaný elektroinženýr, jehož životním posláním je především technika a vývojářství.
Dokážete jednoduše popsat, co vaše zařízení dělá?
Terapie, kterou nabízíme, není nová. Je tady už hodně dlouho. Jmenuje se transkraniální magnetická pulzní terapie. Jde o vědecky ověřenou a schválenou metodu používanou v psychiatrii a neurologii a používá se primárně k léčbě opravdu těch nejtěžších depresí, úzkostí, ale třeba i při nespavosti.
Zatím nebyla metoda, která by umožňovala jednoduchou aplikaci, aby ji mohl použít standardní lékař. Jde o to, že musíte do mozku správně nasměrovat pulz a nastavit jeho intenzitu.
Naše technologie dělá to, že pacientovi nejprve zacílí pulz na pohybové centrum, podle toho nastavíte intenzitu a až pak cílíte na přední část mozku. Je to mnohem bezpečnější a jednodušší. Abych to zjednodušil: nestavěli jsme na zcela nové fyzikální metodě, ale dokázali jsme existující technologii posunout do podoby, která je bezpečná, přesná a použitelná v běžné klinické praxi.
Jakou má přístroj úspěšnost?
Zlepšení se dostaví ve vyšších desítkách procent. Lékaři to doporučují. Máme z toho skutečně radost.
Co se vlastně při této terapii odehrává v mozku?
Pulz je poměrně silný, ale zároveň velmi krátký. V mozkové tkáni díky tomu vzniknou elektrické mikroproudy, cítíte takové lehké mravenčení a neurony jsou tím vyprovokovány k činnosti. Jako by si řekly: aha, něco se děje, tak jdeme něco dělat. Trochu se v mozku přeskupí a navážou nové spoje.
Zkusím to připodobnit k jiné terapii: Když k nám někdo přijde s tím, že má nehezké kožní žilky na noze a nedaří se mu je zahojit, laserem mu do kůže vypálíme takové drobné dírky, jako by se odřel. Kůže najednou zjistí, že se teď musí opravdu zahojit, a vyléčí i ty žilky. V obou případech dokážeme přinutit zhýčkanou línou tkáň k aktivitě. Terapie musí být pět až sedm, ale už po první se dostavuje určitý pocit zklidnění.
Loni jste dosáhli obratu 18,5 miliardy korun. Jaký byl zisk?
To kvůli přání akcionáře nemohu komentovat.
Aspoň řádově.
Mohu říci, že drtivá většina zisku se dlouhodobě vrací zpět do firmy – do vývoje nových technologií, klinických studií, výrobních kapacit a lidí. Právě to nám umožňuje pouštět se do projektů, které mají skutečný dopad na pacienty a zároveň posouvají firmu technologicky i globálně.