Michal Semotan: Čas naskočit do investic je teď | e15.cz

Ostřílený portfolio manažer, jeden z nejznámějších v Česku, má v J&T Investiční společnosti na starosti hned dva akciové fondy – Opportunity a Dividend. Michal Semotan říká, že kvůli zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank, ať už amerického Fedu, evropské ECB, či naší ČNB, které se tak snaží dostat inflaci pod kontrolu, se vklady či dluhopisové fondy staly velkou konkurencí investicím do akcií.

„Lidé si v minulosti odvykli, že mohou přijít do banky a vložit peníze na termínovaný vklad. Sazby byly velmi nízké,“ říká Michal Semotan. „Najednou můžete dostat pět i více procent. Pro nás je to konkurence v tom, že to lidé berou jako základní bezrizikovou úrokovou sazbu. A od toho se odrážejí jejich další investiční rozhodnutí,“ podotýká. „Takže když chtějí podstoupit riziko, tak adekvátně k tomu očekávají, že dostanou vyšší výnos. A najednou jim třeba zhodnocení osm procent ročně na akciích nestačí,“ dodává.

Česká národní banka drží už od loňského června svou klíčovou úrokovou míru, od které se odvíjí tržní úrokové sazby, na úrovni sedmi procent. Ještě na jaře 2021 byla sazba blízko nule. Podobný vývoj zažily s určitým zpožděním i Spojené státy – od března minulého roku do letošního července americká centrální banka postupně navýšila svou základní míru z nuly až nad pět procent.

A pozadu nezůstala ani Evropská centrální banka. Na zářijovém zasedání posunula hlavní sazbu na čtyři procenta. Tato míra přitom byla po dlouhé roky záporná.