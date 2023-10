SHIFTS 2023: Řešení války na Ukrajině leží v USA, říká Younger | e15.cz

Konferenci zahájil premiér Petr Fiala, který upozornil, že Česko a celý západní svět čelí dvěma krizím, válce na Ukrajině a počínajícímu konfliktu na Blízkém východě. „Obě se odehrávají na samotných hranicích západní civilizace a v podstatě se v nich hraje o její rozsah. O to, kde ještě platí naše hodnoty, zejména úcta k lidskému životu, respekt k civilním obyvatelům či férové válečné konvence,“ uvedl s tím, že důsledky lze předvídat už dnes, ať to bude masivní migrace nebo patové situace.

Pro Česko to podle něj znamená nejen změnu investiční strategie do obrany, ale také posun směrem k energetické suverenitě. „Celý západní svět se dnes rozpomíná na to, že stát musí být nejen chytrý a efektivní směrem dovnitř, ale že je potřeba být zároveň silní navenek,„ řekl Fiala. „Toto rozpomínání je velmi důležitým posunem v myšlení naší civilizace. Proměňuje se role státu. Do budoucna tedy směřujeme k éře silnějších a asertivnějších států,“ dodal.

Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb na konferenci SHIFTS23.Autor: Michaela Szkanderová E15

Hlavním hostem konference byl autor bestselleru Černá labuť Nassim Nicholas Taleb, který svůj projev začal zamyšlením se nad nedávnou pandemií covidu-19. „Lidé se mě často ptají, jestli byl covid černá labuť,“ řekl Taleb s odkazem na teorii černých labutí, které představují nečekané a významné události, které mění společnost, ať už je to vynález internetu nebo 11. září. Covid mezi ně podle Taleba nepatří, neboť se díky globalizaci dala pandemie předvídat a společnost se na ni mohla lépe připravit.

Odkud může tedy černá labuť přiletět? To podle Taleba závisí na perspektivě. „Díkuvzdání je černou labutí pro krocana, ale ne pro řezníka. 11. září bylo překvapivé pro lidi ve věžích, ale ne pro teroristy,“ popsal. Za křehké oblasti považuje finanční sektor nebo trh s nemovitostmi. Taleb se také vyjádřil ke kryptoměnám, kterým nedůvěřuje. Nepovažuje je v duchu svých teorií za antifragilní.

Howard Marks

Na konferenci také vystoupil investor a spisovatel Howard Marks, který upozornil, že investorský trh prochází třetím „sea change“ za posledních padesát let. „Optimističtí investoři po dlouhé době hojnosti a nízkých úrokových sazeb mají tendenci zapomínat, že to nemůže trvat věčně,“ řekl. Investoři nyní vstoupili do období vysokých sazeb a určité nestability. „Investuji už 44 let. A za celou dobou jsme pořád čelili výzvám. Vždycky jsme si říkali, že přišla krize horší než minulá. Ale ono to tak není,“ řekl.

Podle Markse nelze nikdy stoprocentně předvídat, jak se budou trhy chovat. „V roce 2016 jsme byli přesvědčeni, že Hillary Clintonová porazí Donalda Trumpa. A pokud Trump vyhraje, že se trhy zhroutí. No a vidíte. Trump vyhrál a trhy šly hned nahoru. Jestli to není důkazem, že nikdy nelze předvídat, jak se budou trhy chovat, pak už nevím co je,“ dodal.

Sir Alex Younger

Na konferenci vystoupil bývalý šéf britské rozvědky MI6 Sir Alex Younger, který hovořil o bezpečnostních hrozbách ve světě. Západní svět nemůže podle něj dál ignorovat doutnající konflikty ve světě. Útok Hamásu na izraelské civilisty svět zaskočil víc, než měl. „Nemyslím si, že ale dojde k další eskalaci,“ řekl s tím, že zloba Izraelců a jejich reakce zřejmě odradí Hizballáh od zapojení do konfliktu.

Válka na Ukrajině podle Youngera už nemá vojenské řešení. Ukrajinci nemají sílu vybojovat své území zpět, Rusové nemají kapacitu na dobytí země. „Máme tu znova Koreu. Řešení neleží na Donbase, ale ve Washingtonu,“ řekl s tím, že klíčový bude výsledek prezidentských voleb v USA. Younger má obavy z případné výhry republikánského exprezidenta Donalda Trumpa, který chce válku ihned ukončit. A to znamená za ruských podmínek. „Evropa se musí ve vztahu k Vladimiru Putinovi a vlastní bezpečnosti začít méně spoléhat na Američany,„ řekl.

Daniel Křetínský

Evropa udělala podle šéfa Evropského a průmyslové holdingu Daniela Křetínského tři zásadní chyby. Za prvé stanovila ambiciózní dekarbonizační cíl bez racionálního základu při jeho implementaci. „Z Green dealu se stala hodnotová otázka a to je konkrétně v oblasti energetiky chyba,“ řekl.

Za druhé Evropa podle Křetínského investovala příliš mnoho peněz do obnovitelných zdrojů předtím, než měla vytvořenou infrastrukturu a než na to byly evropské firmy připravené, a tím nechala v této oblasti vyrůst Čínu. Za třetí si nepohlídala evropskou konkurenceschopnost, která nyní neobstojí vůči USA. „Je třeba racionalizovat přístup, jakým snižujeme emise v Evropě i mimo ni,“ řekl Křetínský. (Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatele e15 – pozn. red.)

Podobně jako Taleb není Křetínský fanouškem kryptoměn. „Vyrostl jsem v 80. letech a lidé se uměli profackovat, aby mohli dětem koupit céčka. To mělo hodnotu zlata. No, já kupovat céčka nechci,“ řekl.

ESG i umělá inteligence jako budoucnost

Konference pokračovala panely o ESG a jak se s principy udržitelnosti firmy potýkají. „ESG má být odpovědí na krátkozrakost byznysu. Má nám pomoci vystoupit z cyklu ročních plánování,“ domnívá se Tomasz Wiatrak, který šéfuje Orlen Unipetrol. „Principy ESG jsou pro mladé lidi základ, aby s vámi vůbec zvažovali spolupráci,“ dodal Petr Zahradník ze společnosti Qminers, která vyvíjí software pro algoritmické obchodování.

Řeč přišla i na umělou inteligenci, která by mohla mít podle řečníků mnoho využití, mimo jiné i ve státní správě, kde by mohla pomáhat například při řešení grantů a dotací. Řečníci se shodli, že by debatě prospělo, kdyby se místo o umělé inteligenci mluvilo například o strojovém učení.

„Umělá intelience není zatím schopná přijít s originální myšlenkou a dál ji rozvíjet. Tedy jako člověk. Až to bude umět, bude lidstvo schopné řešit problémy, na které lidský mozek nestačí," řekl Tomáš Mikolov z ČVUT. Ve světě, kde roste role umělé inteligence, je podle Petra Baudiše ze startupu Rossum klíčové si zachovat zdravou skepsi, a kriticky hodnotit veškerý obsah na internetu.

