Bývalý šéf MI6 Younger: O invazi na Ukrajinu jsme věděli předem | e15.cz

Na konferenci deníku e15 SHIFTS23 vystoupil bývalý šéf britské rozvědky MI6 sir Alex Younger, který hovořil o bezpečnostních hrozbách ve světě. V rozhovoru s e15 mimo jiné prozrazuje, jak by měl Západ přistupovat k budoucím konfliktům nebo zda chodí špioni do penze.

Současný svět je proměnlivější a nepředvídatelnější než kdykoli předtím. Jen za poslední tři roky jsme byli svědky řady bezprecedentních událostí, jako je ruská invaze na Ukrajinu či opětovné ovládnutí Afghánistánu hnutím Tálibán. Čím to podle vás je?

Myslím, že lidé na Západě na přelomu tisíciletí podlehli iluzi, že nastává konec dějin, že kapitalismus a liberální demokracie permanentně zvítězily a zbývá jen počkat, až tyto hodnoty postupně přijme i zbytek světa. To nás vedlo k mylnému přesvědčení, že se můžeme začít chovat jinak, méně ostražitě. Tím samozřejmě nemyslím lidi z mého oboru. V tajných službách jsme byli k této představě skeptičtí už dlouho. Viděli jsme z první ruky, co dělá Putin v Gruzii, i o jeho narůstajícím nepřátelství vůči Západu.

Takže vás ruský útok na Ukrajinu nepřekvapil?

Vůbec ne. Věděli jsme, že se to stane. Dokonce jsme si byli téměř jistí datem, kdy invaze vypukne. Jednak díky mimořádně kvalitní práci britské a americké rozvědky, jednak také díky tomu, že Putin sám vyzradil, co se chystá udělat, ve své eseji „O historické jednotě Rusů a Ukrajinců“, kterou publikoval v roce 2021. Psal v ní právě o tom, že osudem Ukrajinců je být součástí Ruska a expanze NATO na východ byla podvodem, který je nutné zvrátit.

Co mě naopak překvapilo v pozitivním slova smyslu, bylo, jak rychle a efektivně dokázal Západ na tuto krizi odpovědět. Myslím, že kdyby o tom Putin věděl dopředu, žádnou válku by nikdy nerozpoutal.

Když říkáte, že západní tajné služby o chystané invazi věděly, proč tomu podle vás nikdo nezabránil?

Řekl bych, že to byla kombinace různých faktorů. Američané se domnívali, že větší hrozbou než Rusko je Čína. Evropané zase chtěli, aby svět zůstal takový, jaký je. A kdo by nechtěl?

Na konferenci Shifts23 jste uvedl, že válka na Ukrajině už zřejmě nemá vojenské řešení. Co jste tím myslel?

Rád bych své vyjádření poupravil. Válka na Ukrajině má vojenské řešení. Jen se obávám, že se přesouvá do fáze dlouhodobého zamrzlého konfliktu, kdy ani jedna strana nemá sílu výrazně změnit situaci na bojišti. Ukrajina může zvítězit jen tehdy, když ji bude Západ nadále podporovat. Evropa by měla za její podporu převzít větší odpovědnost.

Co soudíte o nejnovějším konfliktu v Izraeli? Měly by se v něm západní země více angažovat?

Určitě ne. Evropa by měla pokračovat v tom, co už dělá. Poskytovat Izraeli a Palestině humanitární pomoc a vyvíjet na zúčastněné strany politický nátlak. Nemyslím si ale, že tam dojde k další eskalaci. Zloba Izraelců a jejich reakce zřejmě odradí Hizballáh od zapojení se do konfliktu. Měli bychom však zůstat ohledně situace v tomto regionu ostražití.

Jak se mohou evropské státy a firmy nejlépe připravit na budoucí bezpečnostní hrozby?

To je obtížná otázka. Naše moc a integrita byla vždy založena na tom, že si lidé mohou dělat, co chtějí. Podle mě potřebujeme kvalitnější spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. Zároveň musíme vymyslet způsoby, jak lépe podporovat inovace a klíčová technologická odvětví, což v současné době neděláme.

V tajných službách jste působil od začátku devadesátých let. Co se za vaši kariéru v tomto oboru nejvíce změnilo?

Zmizely hranice. Dřív býval rozdíl mezi mírem a válkou nebo mezi domácími a mezinárodními záležitostmi. Když se něco stalo na jedné straně světa, byla velká šance, že se to před tou druhou podaří utajit. To už dneska neplatí. Špionáž je v současnosti mnohem více centralizovaná. Tajné služby ze západních zemí mnohem častěji sdílejí informace. Mám z toho trochu smíšené pocity, protože to pro nás znamená i více zodpovědnosti. Úplně to změnilo hru. Nicméně jeden z důvodů, proč jsem byl vybrán za šéfa MI6, bylo to, že jsem se těmto změnám nebránil.

Co teď máte v plánu dělat? Chodí vůbec špioni do důchodu?

Putin si myslí, že ne, respektive on sám do něj neodešel. My v Británii do něj chodíme vždycky. Rád bych pokračoval v tom, co dělám teď. Chci se svými přáteli sdílet své znalosti a zkušenosti a radit jim, co máme dělat, abychom si zachovali naši svobodu a prosperitu.