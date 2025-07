Bez konopí by nemohly plnohodnotně žít. Příběhy pacientek s roztroušenou sklerózou, kterým pomáhá projekt mediGram

Roztroušená skleróza, onkologická onemocnění, Crohnova choroba a další. Existuje řada onemocnění, která jsou doprovázena bolestmi, tuhnutím svalstva, nechutenstvím a dalšími podobnými symptomy, proti nimž lze jen stěží bojovat. Pacientům výrazně ztěžují každodenní fungování a jedinou úlevu jim poskytují léky s řadou silných nežádoucích účinků, nebo právě léčebné konopí.

Projekt mediGram se snaží v Česku zjednodušit cestu k léčebnému konopí a je složen z předních českých odborníků na terapeutické využití látek obsažených v rostlinách konopí. „Výzkumu v této oblasti se věnujeme již více než deset let. Za tu dobu jsme se stali průkopníky v klinickém využití méně známých kanabinoidů (CBD) a vyvinuli několik technologií v rámci standardizované výroby konopí pro léčebné použití a léčebných přípravků z něj,“ říká Jan Martin Paďouk, vedoucí výzkumu a společnosti CannaFamily.

Jednou z pacientek, která léčebné konopí užívá, je Tereza Křejpská, která trpí roztroušenou sklerózou více než 11 let. V době, kdy se u ní diagnóza začala projevovat, pracovala na plný úvazek jako servírka, a protože byla současně v tíživé finanční situaci, nemohla si dovolit jakýkoliv odpočinek. „Začaly mě bolet a brnět ruce. Když jsem přišla za doktorem, bylo mi řečeno, že to bude pravděpodobně z přetížení a že mám odpočívat. To jsem ale nemohla,“ vzpomíná Tereza na první příznaky roztroušené sklerózy.

„Neustále jsem všechny tyto příznaky přecházela, až jsem se jednoho dne probudila a řekla jsem si, že ten den začnu úsměvem do zrcadla. V ten okamžik jsem zjistila, že mi nefunguje polovina obličeje,“ dodává. V tu dobu šla Tereza na neurologii, kde jí udělali rozsáhlá vyšetření. Zjistilo se, že „bílých míst“, neboli ložisek zánětu a poškození nervové tkáně, už má na mozku poměrně dost, takže s roztroušenou sklerózou Tereza žila pravděpodobně už pár let.

Zatímco nastoupila na léčbu, párkrát musela užívat i silné kortikoidy. „Tenkrát mi někdo nabídl léčebné konopí, aby se mi ulevilo od bolestí, a především pak od ranních křečí a pocitu neuvěřitelné únavy. Zkusila jsem to a zjistila jsem, že konopí je něco, co mi znovu umožňuje žít,“ vypráví Tereza. Musela ho zprvu shánět na černém trhu, což se ale s mediGramem změnilo. „Díky tomu projektu jsem se ke konopí dostala legální cestou. Užívám ho na denní bázi a cítím se skvěle. Mohu se naplno věnovat své dceři, a dokonce mohu každý den pracovat,“ pochvaluje si léčebné konopí Tereza.

Každému něco jiného

Každému pacientovi nicméně vyhovuje jiná rostlina a jiné poměry látek, jako je CBD, THC a podobně. Přestože letos od prvního dubna vstoupil v platnost nový zákon, který měl usnadnit přístup k léčebnému konopí, praktická situace se podle Bejvančického příliš nezměnila. „Administrativní a technická stránka předepisování zůstává pro běžného lékaře složitá. Nově se musí uvádět procentuální složení účinných látek, nikoli konkrétní odrůda. To často způsobuje problémy v lékárnách, kde mají jiné složení, a recepty se musejí přepisovat,“ stěžuje si Bejvančický.

Lidé se k léčbě často uchylují mimo jiné proto, že klasické léky jim buď nepomáhají, nebo mají výrazné vedlejší účinky, jako je například bolest žaludku. „Konopí naopak bývá v tomto ohledu snesitelnější, nezpůsobuje poškození jater, ledvin ani žaludku a je to čistě přírodní alternativa,“ upozorňuje Bejvančický. Obvykle se začíná s konopnými kapkami. Podle Bejvančického jsou totiž jednodušší na dávkování a vhodné pro starší nebo začínající pacienty. „Zkušenější uživatelé pak přecházejí například k vaporizaci, která přináší rychlejší nástup účinku,“ dodává.

Projekt mediGram si pochvaluje i Kristýna Litrbacká, která rovněž trpí roztroušenou sklerózou a s konopnou léčbou právě začíná. Bylo jí osmnáct, když jí poprvé brněla levá strana obličeje. Po pár dnech vše odeznělo, a tak to dál neřešila. Asi po roce při práci číšnice začala zakopávat o poslední schod a po pár dnech nebyla schopná položit tácek s kávou s citem na stůl. „Začala jsem zakopávat a tahat nohu za sebou, tak jsem se rozjela do nemocnice a během doby, kdy jsem čekala v čekárně, se můj stav rapidně zhoršil. Doktorka mi tenkrát v mých dvaceti letech oznámila, že postupně ochrnuju,“ vzpomíná Kristýna, které se prý tehdy zbořil celý svět. „Nechtěla jsem si ani na minutu připustit, že tímhle pro mě běžný život končí. Zkusila jsem hledat na internetu pacienty se stejnou diagnózou, ale po několika depresivních případech jsem to zavřela,“ říká Kristýna s tím, že se rozhodla jít aktivně do boje.

Cvičila čtyři hodiny denně. Ráno běh, pak jóga a taiči. Odpoledne posilování. „Nebyl jediný den, kdy bych vynechala ranní běh. Ani déšť, ani sníh mě nezastavil,“ vzpomíná Kristýna. Věřila, že fyzická kondice je klíčem. Její lékařka jí nabídla léčbu formou injekcí, přestože byla ujišťována, že ji nic takového nečeká. Léčbu ale Kristýna odmítla. „Když si do sebe několikrát týdně něco pícháte, neustále si připomínáte, že nejste zdraví, a to i přesto, že se konečně cítíte dobře. Pořád by mi to připomínalo, že mám nevyléčitelnou nemoc,“ uvádí Kristýna.

Vzpomíná také na léčbu kortikoidy, po kterých nejprve zažívala euforické stavy, ale po třech týdnech vždy nastoupila deprese. „Bylo to pro mě velmi náročné období, nicméně poté jsem už věděla, co mě čeká, a jediné, co na to zabralo, byl sport,“ říká Kristýna.

Dnes má vlastní návrhářskou dílnu, nemoc ji občas brzdí hlavně kvůli nedostatku energie a únavovému syndromu. „Jsem poslední dobou hodně unavená a na podzim jsem začala kvůli náročnému období znovu kouřit. Řekla jsem si, že než kouřit tabák, bylo by lepší kouřit konopí, které má prokazatelně blahodárné účinky u lidí s roztroušenou sklerózou,“ vysvětluje. Konopí teď nově začíná užívat a věří, že jí to pomůže nejen s únavou.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o léčbu jsou lékaři zahlceni. „Denně vyřizujeme desítky telefonických žádostí o recept. Pravidelné kontroly pacientů už nejsou možné v takovém rozsahu jako dřív,“ uvádí Bejvančický. Zároveň upozorňuje, že v Česku je bohužel málo lékařů, kteří konopí předepisují. Důvodem, proč většina praktiků léčebné konopí nepředepisuje, je podle Bejvančického kombinace neznalosti, složité administrace a nutnosti zvláštní registrace u SÚKL.