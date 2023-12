Válka v Izraeli ONLINE: Představa Pásma Gazy bez Hamásu je mylná, uvedl šéf hnutí Haníja

Zahraniční novináři kritizují zákaz vstupu do Pásma Gazy

Zahraniční novináři kritizují zákaz vstupu do Pásma Gazy, který podle nich uplatňuje izraelská vláda. Napsal to ve středu britský levicový deník The Guardian. Zahraniční média se tak musí spolehnout na palestinské spolupracovníky a zdroje při informování o dění na území, na němž Izrael bojuje s teroristickou organizací Hamás. Izraelská vláda přitom tvrdí, že o tom, kdo vstoupí do Pásma Gazy, rozhoduje Egypt. Na egyptské hranici se nachází jediný nyní otevřený přechod do Pásma Gazy - Rafáh.