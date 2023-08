Zaměstnanci v USA si polepší na úkor zisků podniků | e15.cz

Ve výhledech na letošní rok původně ekonomové BlackRock Investment Institute očekávali, že razantní zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou postupně dostane ekonomiku do mírné recese. To se sice (alespoň zatím) nestalo, i tak však americké hospodářství neroste nijak závratným tempem. „Náš základní scénář nyní je, že ekonomika bude další rok stagnovat, a to kvůli vyšším úrokovým sazbám a také kvůli snižujícím se úsporám, které domácnosti nashromáždily během období pandemie,“ uvádějí ve svém blogu na stránkách institutu ekonomové Jean Boivin a Alex Brazier.

Za připomenutí stojí, že ve snaze tlumit silné inflační tlaky Fed začal v březnu minulého roku cyklus zvyšování úrokových sazeb. Cílem bylo a stále je tlumit dražšími úvěry pro firmy i domácnosti poptávku v ekonomice. Z úrovně blízké nule se takzvaná Fed Funds Rate vyšplhala až do současného pásma mezi 5,25 až 5,50 procenta. A není vyloučeno, že přestože tempo růstu spotřebitelských cen zpomaluje, půjde úroková míra ještě nahoru. Američtí centrální bankéři totiž chtějí mít větší míru jistoty, že inflace klesne k dvouprocentnímu cíli a že se dlouhodoběji nezastaví na vyšších číslech.

Ekonomové ve svém blogu dále píší, že pokud se jejich předpoklad dalšího vývoje potvrdí, bude to znamenat, že se americké hospodářství za dva a půl roku prakticky nikam nepohne. „V takovém případě půjde o nejslabší období růstu v poválečné éře mimo globální finanční krizi. A Fed ani přesto nepřišel ekonomice na pomoc, jako tomu bylo v roce 2008. Naopak pokračuje ve zvyšování sazeb, aby zabránil přehřívání hospodářství.“

Ekonomové BlackRock Investment Institute v souvislosti s tím uvádějí, že americké hospodářtví prochází velkou strukturální změnou. Ta by mohla do budoucna způsobit tamnímu hospodářství komplikace v podobě rychlejšího růstu spotřebitelských cen. Kvůli demografickým trendům, zejména zvyšování podílu lidí v důchodovém věku, dochází k nárůstu inflačních tlaků už nyní. A to z důvodu, že se zvyšuje vyjednávací síla zaměstnanců, což tlačí na rychlejší růst mezd, a to na úkor zisků podniků.

„Vzácnější pracovní síla vylepšuje vyjednávající pozici zaměstnanců. A to povede ke změnám v tom, jak jsou v ekonomice generované příjmy rozdělované. Větší podíl z nich skončí v kapsách zaměstnanců, a menší díl půjde firmám a jejich akcionářům. Větší platy, nižší zisky,“ píší ekonomové. Rovněž očekávají, že díky vyšším platům budou útraty domácnosti odolnější vůči ekonomickému vývoji. A naopak čekají, že tlak na zisky se může nepříznivě projevit na výši investic firem a podniků.

