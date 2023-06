Vyhledávání na Googlu je čím dál horší. Na jeho pozici se derou jiní | e15.cz

Zřejmě málokteré společnosti se podařilo dosáhnout takového monopolu jako v případě Googlu a jeho vyhledávače. Celosvětová jednička s 85procentím podílem do velké míry definuje celé odvětví, rozhoduje o úspěchu či neúspěchu podnikatelů a ovlivňuje přístup k informacím. Není divu, Google dlouhodobě nabízí nejlepší výchozí bod pro brouzdání po internetu.

Toto se ovšem v poslední době změnilo. Důvodů je vícero. Jedním z nich je reklamní politika společnosti, v jejímž důsledku se na některé exponované dotazy zobrazuje jako první placená reklama na prvních čtyřech příčkách. Poté následuje například mapa související s dotazem či videa z portálu YouTube. Mezi těmito výsledky je pár stránek, které se zabývají hledanou problematikou. Ty jsou ale často přizpůsobené mechanice vyhledávání, jinými slovy nezobrazují se nejlepší výsledky, ale stránky, které si zaplatili experti na SEO, tedy lidé, kteří rozumějí optimalizaci stránek pro vyhledávače.

Firmy totiž postupně zjistily, že není nutné platit za skutečnou reklamu, levněji může vyjít nadbíhání vyhledávači, a tak na své stránky dostat potenciální zákazníky. Velmi často jsou ovšem tyto výsledky k ničemu, často to bývá dílo profesionálního copywritera, který umí hezky psát, ale praktickou užitečností informací na stránce se příliš nezabývá.

Typickou oblastí prošpikovanou reklamou a SEO stránkami, jsou turistické záležitosti. Letenky, restaurace v oblíbených destinacích nebo turistické zkušenosti s konkrétním místem. Garantuji vám, že najít pomocí Googlu autentické informace týkající se dotazu je v podstatě nadlidský úkol a pravděpodobně u toho ztratíte nervy. Ale nejde jen o turismus, odvětví zavalených balastem je celá řada.

Zakladatelé Googlu Sergej Brin a Larry Page si přitom už v devadesátých letech byli vědomi toho, že by to vyhledávač neměl přehánět s reklamou. „Cíle reklamního obchodního modelu ne vždy korespondují s poskytováním kvalitního vyhledávání uživatelům… očekáváme, že vyhledávače financované reklamou budou ze své podstaty zaujaté směrem k inzerentům a odkloněné od potřeb spotřebitelů… Příjmy z reklamy navíc často motivují k poskytování nekvalitních výsledků vyhledávání,“ napsali v roce 1998 Brin a Page. Je až bizarně pozoruhodné, jak moc Google doporučení staré více než dvacet let ignoruje a stává se přesně tím, čemu se chtěli zakladatelé vyhnout.

Nicméně ani přesto se dlouhé roky neobjevila konkurence, která by dokázala ohrozit pozici Googlu. Mluví se sice například o tom, zda konkurenční Bing od Microsoftu nemůže díky propojení s jazykovým modelem umělé inteligence Chat GPT od Open AI smazat propast mezi nimi a ukousnout si větší část trhu. Zatím ovšem nic nenasvědčuje tomu, že by se tak dělo ve větším měřítku.

Ohrožení Googlu přichází totiž úplně z jiné strany, kterou by zřejmě před pár lety málokdo očekával. Zejména mladá generace si oblíbila pro hledání autentických zkušeností čínskou sociální síť TikTok, což paradoxně potvrdil i Google. „Podle našich studií téměř 40 procent mladých lidí, když hledají místo na oběd, nechodí na Mapy Google nebo do vyhledávače. Jdou na TikTok nebo Instagram,“ prohlásil nedávno Prabhakar Raghavan, viceprezident Googlu, který mluvil o skupině uživatelů ve věku 18 až 24 let.

„TikTok se stává komplexním zdrojem obsahu tak, jak tomu v dřívějších dobách nebylo,“ uvedl pro list The New York Times Lee Rainie, který řídí výzkum internetu a technologií v Pew Research Center. Článek novinářky Kalley Huang popisuje, jak mladí Američané používají TikTok místo Googlu, a dokumentuje, jak tam hledají například návod na sestavení doporučujícího dopisu. „Díky videím, která často trvají méně než minutu, se zdá, že TikTok přináší relevantnější odpovědi,“ uvádí článek.

Podobně si internetoví uživatelé oblíbili diskuzní fórum Reddit. Právě na něm se totiž koncentrují zkušenosti autentických uživatelů, jelikož korporátům po celém světě se zatím nepodařilo proniknout do této komunity a vytěžit z ní další zákazníky. Samozřejmě že na Redditu je také reklama, dosud ale nezdeformovala užitečnost platformy.

Z trochu jiného důvodu většina Američanů začíná hledání nového produktu na internetovém tržišti Amazon. Šíře nabídky tam umožňuje hledat zboží na stránce, kterou uživatel dobře zná a ví, co od ní čekat. Nemá proto důvod hledat zboží přes Google a popřípadě řešit, zda obchod, ke kterému se proklikal, je solidní a nechce z něho pouze vytáhnout peníze. Amazon tak funguje jako určité potvrzení kvality.

Googlu vyrostli vážní konkurenti, kteří se sice netváří jako vyhledávače a oficiálně neukrajují z podílu Googlu na trhu, ovšem jejich významnost nelze zlehčovat. Americká společnost se navíc bude muset v blízké době vypořádat s dalšími problémy. Jedním z nich je riziko, že Apple vytvoří vlastní vyhledávač, což by v celkovém úhrnu uživatelům Googlu výrazně uškodilo.

Google dosud platí Applu velké peníze, aby zůstal na jeho zařízeních jako výchozí vyhledávač. Telefony od Applu totiž používá zhruba 20 procent online populace a podíl chytrých telefonů na celkovém internetovém provozu přesahuje 60 procent, a tudíž by to byl podstatný problém.

Samotný Google si uvědomuje, že situace není ideální a že směr, jakým se vydal internet, je výrazně jiný než v dobách jeho začátků. Proto americká společnost na své konferenci I/O představila funkce Perspectives, která by měla uživatelům přinést relevantnější výsledky z vícera úhlů pohledu. Funkce bude teprve spuštěna, takže její přínos není možné vyhodnotit, alespoň to však potvrzuje, že Google má obavy, aby mu neujel vlak.

Nelze počítat s tím, že by pozice samotného Googlu byla ohrožena. Faktem ovšem je, že určitý druh informací budeme hledat na jiných platformách, což opět rozdělí společnost na lidi, kteří se dokážou adaptovat na novou situaci, a na ty, kteří se budou i nadále spoléhat na výsledky Googlu. A kteří tím pádem budou mít přístup k méně relevantním informacím.

Čína v AI zaostává. Ačkoliv je už několik let asijská mocnost na vzestupu a v některých ohledech se vyrovnává Západu, v oblasti umělé inteligence tomu tak není. Odborníci míní, že ohledně AI je Čína v současné době dva až tři roky za Spojenými státy, a to zejména kvůli specifickým omezením, která na AI vývojáře klade čínský systém. Americká panika ohledně Číny v tomto ohledu tudíž nemusí být namístě, podobně jako tomu bylo za studené války ohledně vojenských kapacit Sovětského svazu.

Altman zalobboval. Ačkoliv šéf Open AI strávil několik posledních měsíců vystupováním na veřejnosti a voláním po regulaci umělé inteligence, v zákulisí jeho společnost lobbovala v EU za měkčí přístup. Podle listu Time se Open AI podařilo přesvědčit evropské zákonodárce, aby systémy typu ChatGPT nezahrnuli do kategorie systémů vysokého rizika. Místo může být ve výsledné verzi AI aktu speciální skupina modelů obecné umělé inteligence označená jako základní modely, mezi které služba od Open AI spadá.

HBO na Netflix? Společnost Warner bros. Discovery, pod kterou spadá i streamovací platforma HBO Max, přemýšlí o tom, že by práva na některé pořady prodala konkurenčnímu Netflixu. Podle informací magazínu Deadline by se tak vedení společnosti mělo snažit získat další peníze z existující knihovny originálních titulů. Pokud by se to stalo, jednalo by se o poměrně zásadní zvrat ve fungování.

Tech Zity. V litevském Vilniusu vyroste obří technologický kampus, kde by se mělo koncentrovat až pět tisíc zaměstnanců. Projekt Tech Zity má podpořit lokální startupový ekosystém, který v posledních letech výrazně roste. Pokud se kampus podaří vybudovat, půjde o největší technologické centrum svého druhu v Evropě. Celková cena by se měla vyšplhat na 110 milionů dolarů.