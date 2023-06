České e-shopy jsou pod tlakem. Cesta z mizérie je však na dohled | e15.cz

Rychlý růst, po kterém následoval pozvolný, ale o to bolestnější sešup. Tak by se daly shrnout poslední dva roky internetových obchodů na tuzemském trhu. Propad pokračuje také letos, oslovení odborníci a e-shopaři ovšem věří, že druhá polovina roku by měla znamenat návrat starých dobrých časů, kdy se tempo růstu překlopí do plusových hodnot.