Prorazit a změnit pravidla hry. Přinášíme pět velkých nadějí české e-commerce scény | e15.cz

Ovčí vlna všem

Zavalit Evropu ovčí vlnou ‒ to je plán Martina Bernátka. Jeho obchod Ovečkárna je na nejlepší cestě takový cíl splnit. Ještě v roce 2019 dosáhla Ovečkárna tržeb lehce přes 30 milionů, vloni společnost utržila skoro 300 milionů korun.

Podnikatel ze Zlína nemá byznysový vzor, nepotřebuje ho. „Většina lidí by jmenovala nějakou známou osobnost, ale já chci být sám sebou a dělat si věci po svém,“ říká. Když vypráví o svém podnikání, několikrát zdůrazní, že vytváří pro lidi pracovní místa. To je to, na co je hrdý ‒ že buduje byznys ve svém rodném regionu.

Začínal před deseti lety, když prodával produkty z ovčí vlny na trzích po celé Moravě. Právě tehdy pochopil, jak lidé u nakupování přemýšlejí. „Byla to neskutečná výhoda. Neustále jsme se bavili o zboží, a když jsem se dozvěděl něco nového, hned jsem to využil. Na trhu jsem se naučil nejvíc,“ popisuje své začátky. Už tehdy měly produkty z ovčí vlny nevídanou marži. „Když se víkend povedl, vydělal jsem 90 tisíc a z toho jsem měl 45 tisíc čistého,“ říká Bernátek. Proto je Ovečkárna od začátku zisková a stále roste.