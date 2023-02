Wolt letos vstoupí do desítek měst, říká šéf české pobočky | e15.cz

Pro online rozvozce jídla Wolt byl loňský rok význačným milníkem, když ho po osmi letech existence koupil americký gigant DoorDash. Wolt se také poprvé musel vyrovnat s propadem ekonomiky. Kurýrní služba to ovšem podle šéfa české pobočky Jana Foreta zvládla a chce letos expandovat do celého Česka. „Ideálně bychom chtěli mít celorepublikové pokrytí, ale kdyby to bylo tak jednoduché, měli bychom je už teď,“ říká v rozhovoru Foret, který se stane jedním z řečníků na E15 International E-commerce Summitu, jenž se koná příští týden.

Ekonomickou krizi Wolt ještě nezažil. Jak se s ní vyrovnáváte?

Zatím musíme zaklepat, nezaznamenali jsme žádný pokles v rámci našeho segmentu. Loňský rok jsme uzavřeli růstově a rekordně. Podobný růst očekáváme i v roce 2023 a stále vidíme velkou příležitost pro nová partnerství i expanze do nových lokalit i rozšiřování těch stávajících.

Takže jste i přes celkový pokles české e-commerce nepocítili snížený zájem zákazníků?

Naopak. Během loňského roku jsme hodně expandovali, otevřeli jsme deset nových měst a přidali jsme několik nových služeb, například věrnostní program, který je na českém trhu zcela unikátní, nebo službu Wolt Drive, která má velký potenciál.

V kolika městech teď působíte?

Ve 23, nyní jsme spustili Chomutov a Příbram. Letošní rok bude určitě ve znamení dalších expanzí.

Takže se soustředíte i na malá města?

Nebereme to tak, že by to bylo malé nebo velké. Pokud tam partneři a zákazníci o službu mají zájem, tak je to pro nás atraktivní. A samozřejmě ideálně bychom v budoucnu chtěli mít celorepublikové pokrytí, ale kdyby to bylo tak jednoduché, měli bychom je už teď.

Kolik měst plánujete letos otevřít?

Jsou jich desítky, v minulých letech jsme otevírali jen jednotky. Už ale i loňský rok byl pro nás rekordní v tom, že jsme otevřeli deset měst.

Takže je možné, že na konci roku budete mít třeba padesát měst?

Je to možné, ale konkrétnější být bohužel nemůžeme.

Inflace loni výrazně rostla, u potravin ještě více než u ostatního zboží. Pociťujete to?

Sledujeme, jakým způsobem se ceny vyvíjejí, ale zatím nemůžeme říct, že bychom plošně monitorovali velké změny zákaznického chování. Snažíme se tomu jít naproti, aby byl náš systém pro partnery co nejjednodušší a co nejefektivnější, aby jim vygeneroval co nejvíce byznysu. Snažíme se i zákazníkovi nabídnout co nejvíce atraktivních nabídek.

Rok a půl funguje Wolt Market. Vaši konkurenti, tedy Bolt Market i Dáme Market, v posledních měsících rušili některé pobočky. Vás se to netýká?

Nemáme takové plány.

Takže je budete naopak rozšiřovat?

To zatím nechceme říkat. Myslíme si, že máme obchody na správných místech v rámci měst, které dokážou obsloužit co největší množství zákazníků, v Praze máme pokrytou celou rozvozovou oblast. Nevidíme teď potenciál v přidávání většího množství obchodů, když už nyní dokážeme obsloužit celé město.

Jak tedy chcete tuto službu rozvíjet?

Nepřidáváme tolik obchodů jako konkurenti. V zahraničí byl v posledních letech vidět trend doručování do deseti minut, což vyžaduje velkou hustotu sítě obchodů a to je extrémně náročné na provoz. Nyní ale celý segment zjišťuje, že zákazník nerozlišuje mezi tím, když mu to přijde za 15 nebo 30 minut. My se nyní držíme průměru zhruba 25 minut od objednání. Teď se ale musíme soustředit na kvalitu služby, například sortimentu, nikoli na počet poboček.

Ale při spouštění služby jste měli ambice rozvážet do dvaceti minut?

Měli a rozvoz vlastně máme stále velmi rychlý v porovnání s tím, co člověk dostane od některé z konkurenčních služeb. Myslím si ale, že 25 minut je už pro zákazníka velmi atraktivní.

V zahraničí bylo vidět, že se ve vašem segmentu většinou jen pálí peníze. Jak je tedy možné, že to není váš případ?

Ze začátku jsme neotevírali takové množství obchodů a snažili jsme se optimalizovat počet obchodů vzhledem k dosavadní poptávce na trhu. A našemu Wolt Market týmu se to asi povedlo podle všeho možná lépe než některým konkurentům.

Můžete říct, jaký máte poměr objednávek z restaurací a jaký z obchodů?

Můžeme říct poměr partnerů. Ze zhruba pěti tisíc partnerů jsou čtyři pětiny restaurace a zhruba sedm set partnerů jsou maloobchodníci typu lékáren, potravin, prodejců elektroniky nebo potřeb pro zvířata.

Jak se daří vaší službě na předplatné Wolt+?

Do budoucna by to měl být jeden z pilířů Woltu, zájem ze strany zákazníků roste každým měsícem a to jsme ho zatím moc nepropagovali. Program primárně ovlivňuje to, jak často si zákazník objednává na platformě. Viděli jsme například na začátku roku, že nejvíce nakupovali zákazníci, kteří měli program Wolt+.

Jan Foret (35)

Jan Foret stojí v čele Woltu pro Českou republiku už čtyři a půl roku. Zpočátku řídil společně i slovenský trh, nicméně s výrazným růstem Woltu v obou zemích se management oddělil. Studoval finance na Mendelově Univerzitě v Brně a Colorado State University ve Spojených státech. Pracovní zkušenosti sbíral mimo jiné ve společnosti KPMG, kde se zabýval auditem a M&A poradenstvím. Působil ve společnosti Incomming Ventures zabývající se investováním do startupů a podílel se na budování soukromé investiční společnosti C2H.