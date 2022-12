Univerzální manuál pro influencery ještě neexistuje, říká Dobiáš z Dognet | E15.cz

O affiliate marketingu, jeho hlavních principech a fungování mluvil country manager mezinárodní affiliate sítě Dognet Roman Dobiáš. V přednášce vysvětluje, jak mohou e-shopy získat díky affiliate marketingu více zákazníků a objednávek. A jak nahlíží na spolupráci firem s influencery a co je podle něj správná strategie jejich zapojení do marketingu? Nejen to se dozvíte ve videu.