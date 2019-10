Nový český aukční rekord. Kokoschkův obraz se prodal za 78,5 milionu | E15.cz

Oscar Kokoschka se proslavil svéráznou krajinomalbou a portréty - Rakouský malíř a grafik Oscar Kokoschka se proslavil svéráznou krajinomalbou a portréty, které jsou psychologickými studiemi charakterů a emocí zobrazovaných postav. Kokoschka, přední představitel expresionismu, psal také básně a divadelní hry. - Ve své době se jeho osobitá tvorba nesetkala s pochopením, dnes patří obrazy Oskara Kokoschky na aukcích mezi nejdražší. Tři z jeho obrazů patří do desítky nejdražších děl prodaných v aukcích v ČR. Dosud nejdražším vydraženým Kokoschkovým dílem byl obraz Praha, který byl v červnu 2017 vydražen za více než 52 milionů korun. - Kokoschka se narodil 1. března 1886 v rakouském Pöchlarnu v rodině zlatníka českého původu, ale už od dětství žil ve Vídni. Tam také vystudoval Univerzitu užitého umění, na níž byl jedním z jeho učitelů malíř Gustav Klimt. - Po bouřlivém vztahu s Almou Mahlerovou, vdovou po slavném skladateli a múzou řady umělců té doby, se Kokoschka v roce 1915 dobrovolně přihlásil na frontu, kde utrpěl vážné zranění hlavy. Udržitelnost na první místě. Prohlédněte si fotoreportáž z letošního Designbloku - Ve 20. a 30. letech procestoval velkou část Evropy a sever Afriky. V roce 1933 vystavoval v Praze, kam se přestěhoval po matčině smrti v roce 1934 a kde se seznámil s Oldou Palkovskou, s níž se později oženil. V Čechách portrétoval i prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, napsal hru o Komenském a namaloval řadu obrazů - například Pohled na Karlův most. V říjnu 1938 nacisté Kokoschku z Prahy vyhnali, spolu s dalšími umělci ho ocejchovali jako "zvrhlého umělce". Do Prahy už se pak malíř na rozdíl od své ženy nikdy nevrátil. Během svého pobytu v Praze Kokoschka namaloval 16 obrazů. - Kokoschka ve 40. letech pobýval v Anglii, kde získal i britské občanství (v roce 1975 ale znovu přijal občanství rakouské). Na přelomu let 1940 a 1941 pranýřoval strůjce mnichovské dohody, tedy i představitele Anglie, alegorickým obrazem Červené vejce s karikaturami Hitlera a Mussoliniho. Od 50. let žil ve Švýcarsku, kde také v únoru 1980 zemřel. - V roce 1968 maloval Kokoschka obraz Žáby, jímž navázal na své ilustrace Aristofanova stejnojmenného dramatu. Žáby tupě zírající do tmy, zatímco za nimi nad západním obzorem ještě stojí slunce, se mu staly symbolem lidské hlouposti, neschopné odlišit lež od pravdy. Když se dověděl o okupaci Československa, připsal na zadní stranu obrazu: Praha, srpen 1968 - soumrak Evropy.