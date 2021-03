Jdi do bitcoinu, anebo kup fondy, říká investor Radovan Vávra | E15.cz

Investice dokážou člověku napráskat, pokud je laik, a ještě ke všemu naivní. Většina populace by proto měla flirt se složitějšími investicemi rovnou vzdát a koupit fondy. Ušetří si tím zbytečné starosti a neskočí nikomu na lep. „Z definice nevěřím ničemu, co o sobě firmy publikují a co prezentují. Stejně tak nevěřím výzkumu makléřů a analytiků. Prostě jak to zpívá Slobodná Európa: Analýza dokázala hovno,“ říká glosátor finančních trhů a investor na volné noze Radovan Vávra, který pro silnější výraz obvykle nejde daleko.