Proč neopouštět svět kryptoměn | E15.cz

Investice do kryptoměn

Bitcoin a další virtuální měny se dostaly po třech letech do období prudkého růstu. Řadu spekulantů však stále děsí zkušenost, kdy se cena bitcoinu propadla během dvanácti měsíců z 20 tisíc dolarů na konci roku 2017 na tři a půl tisíce. Takovému scénáři by nyní mělo bránit větší zapojení institucionálních investorů, kteří si pořizují bitcoin, aby ho dlouhodobě drželi, a nikoli rychle zhodnotili. Jsou tu však také další fenomény, díky nimž mohou mít spekulanti více důvodů zůstávat ve světě digitálních mincí a nesnažit se přelévat peníze do světa tradičních investic.